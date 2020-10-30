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Семшов: «Армейцам не хватило везения»

сегодня, 09:07
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Загреб)ДинамоМатч завершен

Российский тренер Игорь Семшов прокомментировал итоги матча второго тура групповой стадии Лиги Европы между ЦСКА и загребским «Динамо» (0:0).

Почему нет побед? Это тяжелый вопрос. ЦСКА играл неплохо, были хорошие моменты, но нет голов. «Динамо» — неплохая команда, похожа по стилю с ЦСКА, тоже хороший контроль мяча. Армейцам не хватило везения. Эджуке? Он мне изначально нравился своими нестандартными действиями, может создать момент для себя и партнера, заметен на поле, постоянно с мячом и старается что-то создавать.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
сегодня в 09:32
Не чего на везение сваливать когда мастерства не хватает.
cska1948
cska1948
сегодня в 09:30
Главное что у команды есть игра! А раз есть игра, то и голы будут!
Леон Бугаев
Леон Бугаев
сегодня в 09:23
Армейцам не хватило класса игроков.
Sadjon
Sadjon
сегодня в 09:20
Скоро все наладится и победы будут....
shlomo
shlomo
сегодня в 09:12
Дело даже не в везении....это уровень нашего футбола
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