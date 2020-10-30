Семшов: «Армейцам не хватило везения»

Российский тренер прокомментировал итоги матча второго тура групповой стадии Лиги Европы между ЦСКА и загребским «Динамо» (0:0).

Почему нет побед? Это тяжелый вопрос. ЦСКА играл неплохо, были хорошие моменты, но нет голов. «Динамо» — неплохая команда, похожа по стилю с ЦСКА , тоже хороший контроль мяча. Армейцам не хватило везения. Эджуке? Он мне изначально нравился своими нестандартными действиями, может создать момент для себя и партнера, заметен на поле, постоянно с мячом и старается что-то создавать.