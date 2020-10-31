Марадона: «Месси не заслужил к себе такого отношения в „Барселоне“»

Легендарный аргентинский футболист в интервью Clarin высказался о конфликте своего соотечественника с руководством «Барселоны».

Я знал, что между «Барселоной» и Месси всё плохо кончится, и что Лео уйдёт. Это произошло и со мной тоже. «Барселона» — непростой клуб. Месси выступал за него долгие годы и не заслуживает такого к себе отношения.

Он дал им всё, привёл их к вершине, и когда однажды Месси захотелось уйти, чтобы сменить обстановку, ему отказали. Хлопнуть дверью нелегко. Это очень большой клуб, с которым есть контракт, и где есть люди, которые любят тебя. Но в «Наполи» я так не поступал.