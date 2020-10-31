ГлавнаяНовости

Марадона: «Месси не заслужил к себе такого отношения в „Барселоне“»

сегодня, 02:58

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона в интервью Clarin высказался о конфликте своего соотечественника Лионеля Месси с руководством «Барселоны».

Я знал, что между «Барселоной» и Месси всё плохо кончится, и что Лео уйдёт. Это произошло и со мной тоже. «Барселона» — непростой клуб. Месси выступал за него долгие годы и не заслуживает такого к себе отношения.

Он дал им всё, привёл их к вершине, и когда однажды Месси захотелось уйти, чтобы сменить обстановку, ему отказали. Хлопнуть дверью нелегко. Это очень большой клуб, с которым есть контракт, и где есть люди, которые любят тебя. Но в «Наполи» я так не поступал.

Недавно появился слух о том, что Месси продлит контракт с «Барселоной» после того, как Хосеп Бартомеу ушёл в отставку с поста президента клуба.

Все новости
Гиздол: «Перед „Кёльном“ стоит самая сложная задача в мировом футболе»
Сегодня, 03:39 Комментарии1
Аймар: «Никогда не сомневался в самоотверженности Месси в сборной»
Сегодня, 01:55 Комментарии3
Дест — о Месси: «Играть с лучшим футболистом мира – нечто особенное»
Сегодня, 00:48 Комментарии10
Хавбек «Милана» Далот: «Пиоли держит игроков „голодными“»
Сегодня, 00:08 Комментарии7
Конте: «Жервиньо – отличный игрок, но я уважаю всех футболистов „Пармы“»
Вчера, 22:52 Комментарии3
Марадона: «Я доверяю Путину. Уверен, скоро будет вакцина от коронавируса»
Вчера, 21:08 Комментарии84
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
GrimlocK
GrimlocK
сегодня в 03:33
Месси похож на избалованного ребенка...
Очень сомневаюсь., что после окончания карьеры футболиста его ждет карьера тренера...
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 03:13
Кумиры приходят и уходят ,пипл остается
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100