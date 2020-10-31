В «Лацио» сообщили о новых случаях заражения коронавирусом

Пресс-служба «Лацио» сообщает, что в клубе были выявлены новые случаи заражения коронавирусом. Имена и количество заразившихся клуб не указывает.
В течение сегодняшнего дня римский клуб сделает повторные тесты, чтобы определить, кто сможет принять участие в матче 6-го тура Серии А против «Торино».
Пусть Зенит откажется играть с Лацио...,и будут тебе технари.
Пусть Зенит откажется играть с Лацио...,и будут тебе технари.
В плане заражения, да и результата тоже.
ТЕХНАРИ БЫ МЕНЯ ВПОЛНЕ УСТРОИЛИ, ГЫ-ГЫ...
В плане заражения, да и результата тоже.
ТЕХНАРИ БЫ МЕНЯ ВПОЛНЕ УСТРОИЛИ, ГЫ-ГЫ...