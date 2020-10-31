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В «Лацио» сообщили о новых случаях заражения коронавирусом

сегодня, 14:32
ТориноЛоготип футбольный клуб Торино (Турин)-:-Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)ЛациоЗавтра в 17:00 Не начался

Пресс-служба «Лацио» сообщает, что в клубе были выявлены новые случаи заражения коронавирусом. Имена и количество заразившихся клуб не указывает.

В течение сегодняшнего дня римский клуб сделает повторные тесты, чтобы определить, кто сможет принять участие в матче 6-го тура Серии А против «Торино».

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pomor45
pomor45
сегодня в 14:52
Надо эти игры с коронавирусом прекратить. Какой толк в этих шоу без зрителей на стадионе, или их ограниченном количестве. Такое поражённое вирусом шоу и зрителей лишено, и само по себе ущербно и опасно.
rubinovyi2
rubinovyi2 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 14:47
Какие проблемы?
Пусть Зенит откажется играть с Лацио...,и будут тебе технари.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 14:42
На очереди два матча с Зенитом в ЛЧ. Как то боязно, как бы чего не вышло.
В плане заражения, да и результата тоже.
ТЕХНАРИ БЫ МЕНЯ ВПОЛНЕ УСТРОИЛИ, ГЫ-ГЫ...
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 14:36
и только в китае всё спокойно))
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