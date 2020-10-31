В «Лацио» сообщили о новых случаях заражения коронавирусом

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сегодня, 14:32

Пресс-служба «Лацио» сообщает, что в клубе были выявлены новые случаи заражения коронавирусом. Имена и количество заразившихся клуб не указывает.

В течение сегодняшнего дня римский клуб сделает повторные тесты, чтобы определить, кто сможет принять участие в матче 6-го тура Серии А против «Торино».