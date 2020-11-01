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Агент: «„Ювентус“ отказался продавать Ругани в „Зенит“ за 30 млн евро»

01 ноября 2020, 10:10

Давид Торчиа, агент защитника «Ювентуса» Даниэле Ругани, который выступает на правах аренды за «Ренн», заявил, что туринский клуб отказался продавать своего футболиста в летнее трансферное окно.

Летом «Зенит», «Челси», «Арсенал», «Лион» и «Наполи» готовы были подписать Ругани за 30 млн евро, но «Ювентус» даже не собирался рассматривать эти предложения. Я не спорю о том, правильно ли они поступили, но «Ювентус» не хотел отпускать его за такую сумму.

В 2018 году, когда Сарри тренировал «Челси», они предлагали «Юве» 40 млн евро, но клуб тоже отказался, потому что им нужно было найти ему замену и понять, сколько нужно заплатить за нового центрального защитника.

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Хиромант
Хиромант
01 ноября в 20:04
Агент: «„Ювентус“ отказался продавать Ругани в „Зенит“ за 30 млн евро»

- Ну отказался - и хрен с ним! Пусть и дальше играют в эту лотерею (кому бы за дорого спихнуть ненужного игрока!)

- А "Зениту" совет: все эти топ - игроки, прыгающие из клуба в клуб, давно изучены; все их плюсы и минусы; и против них давно уже нашли противоядие. Надо напрягать скаутов (или попросить помощи болельщиков) и искать талантливых игроков (не тех, кто воспитывается в ваших академиях, находится под боком у главной команды), а тех, кто живет и играет на просторах нашей необъятной страны.
fineflat
fineflat
01 ноября в 17:57
Сидеть на скамейке Юве и стоить 40 млн, не верится что Юве их не продал при своих то проблемах с бюджетом
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
01 ноября в 16:44
значит жди газок повысят и с нас соберут
Kosmos58
Kosmos58
01 ноября в 16:37
РУгани в Зените и так хватает!.
berda2003
berda2003
01 ноября в 16:20
Смешно
112910415
112910415
01 ноября в 16:09
бывает ...
Юрниекс1
Юрниекс1
01 ноября в 13:34
    Мяyчeло
    Мяyчeло
    01 ноября в 13:11
    даже за 30 мультов, притом что он максимум 10 стоит, и то в проект не идёт XDDDD
    bosun
    bosun
    01 ноября в 13:10
    Очередную утку свиньям подкинули, чтобы те прохрюкались в свое удовольствие))
    bosun
    bosun ответ Спагетти (раскрыть)
    01 ноября в 13:07
      Спагетти
      Спагетти
      01 ноября в 12:58
      Не верю, судя по последним трансферам зенита он слишком белый для них.
      Санчо Панса
      Санчо Панса
      01 ноября в 12:56
      Он не стоит даже 30 млн евро! В итоге вместо топ-клубов его отправили в Ренн)
      juvenale
      juvenale
      01 ноября в 12:25
      я надеюсь это шутка....его и за 20 никто не купит
      nubom
      nubom
      01 ноября в 12:12
      Остается жалеть, что Спортинг не отказался от продажи Вендела ...
      311
      311
      01 ноября в 12:06
      Спасибо Абраму, что не повелся на хотелки курильщика и не купил очередной неликвид в Челси!)
      NEADEKVAT
      NEADEKVAT ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
      01 ноября в 11:52
      Фюрерша протолкнет, только россиянам ничего не перепадет. Лазурные неудачники. Надо умудриться перессориться со всем миром, проиграть Брюгге,..)
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ А чемпион то не настоящий (раскрыть)
      01 ноября в 11:51
      Ты забыл еще двух "звезд" Краневитер и Маманя
      nikoladolgov
      nikoladolgov
      01 ноября в 11:49
      Спас карьеру ....
      Бубнин
      Бубнин
      01 ноября в 11:47
      Подозрительно смешная для "Зенита" сумма вынудила российского чемпиона отказаться от покупки.
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ kolpankolpan (раскрыть)
      01 ноября в 11:31
      У Газпрома проблем побольше будет. СП-2 накрылся медным тазом, турки теперь к азеров покупают газ, в Еропе хранилища под завязку. Газпрому не до Зенита будет, там топ менеджмент во главе с Миллером очень любит бонусы получать по 10 млн евро. На все не хватит.
      А чемпион то не настоящий
      А чемпион то не настоящий
      01 ноября в 11:30
      Ругани,Ригони,Друисси,Паредес,Молло всех до кучи нужно собрать на Брюгге!!!
      kolpankolpan
      kolpankolpan
      01 ноября в 11:19
      Какое портфолио? Все только начинается.Скоро сами с предложением выйдут.Только никто уже столько платить не будет.Барселона--банкрот без пяти минут.Ювентус пойдет следом.Весь сезон будет без билетных денег , все в убыток.К февралю взвоют ВСЕ.
      Gloomy59
      Gloomy59
      01 ноября в 11:15
      КТО - НИБУДЬ ЗНАЕТ, А НА ЧУКОТКЕ ЕСТЬ ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ?
      Я на стреме
      Я на стреме
      01 ноября в 10:43, ред.
      испортили парню портфолио. ведь мог бы потом всем рассказывать что исполнял навесы на самого Дзюбу. а так всё неким Роналду может ограничится
      ildar_3871
      ildar_3871
      01 ноября в 10:42
      Зенит чем больше покупает тем больше слабеет !)
      ДАША Д
      ДАША Д
      01 ноября в 10:42
      Всё равно в состав не проходит, надо продавать.
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse
      01 ноября в 10:41
      Агентские байки......
      На данный момент стоимость Ругани 12 млн (трансфермаркт).....цена падает....за 2 года стоимость уменьшилась в 2 раза.....
      Как агент может говорить за клубы...не понятно....
      За 40 млн Юве его отдал бы не сомневаясь....ибо это дороже чем продажа таких высококлассных игроков как Кин,Видаль,Мората,Коман....
      particular
      particular
      01 ноября в 10:37, ред.
      Покупка такого защитника становится, скорее, не вопросом спортивной необходимости, а показателем финансовой состоятельности претендентов...
      ildar_3871
      ildar_3871
      01 ноября в 10:36
      Зенит постоянно проигрывает , не хотят играть в побежденном клубе !
      Zak11
      Zak11 ответ А чемпион то не настоящий (раскрыть)
      01 ноября в 10:33
      Ну ну, Арсенал недавно за Парти вывалил 50 лямов. А в прошлом году Николя Пепе за 79) Денег у них нет)))
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