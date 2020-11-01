Агент: «„Ювентус“ отказался продавать Ругани в „Зенит“ за 30 млн евро»

Давид Торчиа, агент защитника «Ювентуса» Даниэле Ругани, который выступает на правах аренды за «Ренн», заявил, что туринский клуб отказался продавать своего футболиста в летнее трансферное окно.
Летом «Зенит», «Челси», «Арсенал», «Лион» и «Наполи» готовы были подписать Ругани за 30 млн евро, но «Ювентус» даже не собирался рассматривать эти предложения. Я не спорю о том, правильно ли они поступили, но «Ювентус» не хотел отпускать его за такую сумму.
В 2018 году, когда Сарри тренировал «Челси», они предлагали «Юве» 40 млн евро, но клуб тоже отказался, потому что им нужно было найти ему замену и понять, сколько нужно заплатить за нового центрального защитника.
- Ну отказался - и хрен с ним! Пусть и дальше играют в эту лотерею (кому бы за дорого спихнуть ненужного игрока!)
- А "Зениту" совет: все эти топ - игроки, прыгающие из клуба в клуб, давно изучены; все их плюсы и минусы; и против них давно уже нашли противоядие. Надо напрягать скаутов (или попросить помощи болельщиков) и искать талантливых игроков (не тех, кто воспитывается в ваших академиях, находится под боком у главной команды), а тех, кто живет и играет на просторах нашей необъятной страны.
- Ну отказался - и хрен с ним! Пусть и дальше играют в эту лотерею (кому бы за дорого спихнуть ненужного игрока!)
- А "Зениту" совет: все эти топ - игроки, прыгающие из клуба в клуб, давно изучены; все их плюсы и минусы; и против них давно уже нашли противоядие. Надо напрягать скаутов (или попросить помощи болельщиков) и искать талантливых игроков (не тех, кто воспитывается в ваших академиях, находится под боком у главной команды), а тех, кто живет и играет на просторах нашей необъятной страны.
На данный момент стоимость Ругани 12 млн (трансфермаркт).....цена падает....за 2 года стоимость уменьшилась в 2 раза.....
Как агент может говорить за клубы...не понятно....
За 40 млн Юве его отдал бы не сомневаясь....ибо это дороже чем продажа таких высококлассных игроков как Кин,Видаль,Мората,Коман....
На данный момент стоимость Ругани 12 млн (трансфермаркт).....цена падает....за 2 года стоимость уменьшилась в 2 раза.....
Как агент может говорить за клубы...не понятно....
За 40 млн Юве его отдал бы не сомневаясь....ибо это дороже чем продажа таких высококлассных игроков как Кин,Видаль,Мората,Коман....