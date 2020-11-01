Агент: «„Ювентус“ отказался продавать Ругани в „Зенит“ за 30 млн евро»

Давид Торчиа, агент защитника «Ювентуса» , который выступает на правах аренды за «Ренн», заявил, что туринский клуб отказался продавать своего футболиста в летнее трансферное окно.

Летом «Зенит», «Челси», «Арсенал», «Лион» и «Наполи» готовы были подписать Ругани за 30 млн евро, но «Ювентус» даже не собирался рассматривать эти предложения. Я не спорю о том, правильно ли они поступили, но «Ювентус» не хотел отпускать его за такую сумму.

В 2018 году, когда Сарри тренировал «Челси», они предлагали «Юве» 40 млн евро, но клуб тоже отказался, потому что им нужно было найти ему замену и понять, сколько нужно заплатить за нового центрального защитника.