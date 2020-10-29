ГлавнаяНовости

Крыховяк мог перейти в «Зенит». У него был конфликт с Николичем

сегодня, 19:33

Полузащитник Гжегож Крыховяк мог покинуть «Локомотив» во время летнего трансферного окна.

Как сообщается, у поляка был конфликт с главным тренером клуба Марко Николичем. Хавбек отказался выходить на поле в матче 6-го тура РПЛ против «Зенита» (0:0). «Локомотив» объявил, что у футболиста воспаление икроножной мышцы, однако через несколько дней Крыховяк вышел на поле в составе национальной сборной Польши на игру против сборной Нидерландов.

Отмечается, что в последний день трансферного окна «Зенит» обратился к «Локомотиву», чтобы приобрести Крыховяка. Из-за нехватки времени осуществить переход было практически невозможно. Поляк согласился остаться в московском клубе до зимы, а уже после обсудить дальнейшие варианты продолжения карьеры.

Все новости
Бийол: «Влашич обсуждал со мной переход в „Зенит“»
Сегодня, 17:12 Комментарии15
Агент Кварацхелии рассказал, какие европейские клубы интересовались игроком
Вчера, 18:56 Комментарии12
Слухи«Рубин» отказался продавать Кварацхелию «Галатасараю» за 15 млн евро
Вчера, 14:27 Комментарии6
Кварацхелия попал в сферу интересов «Боруссии» Д
Вчера, 14:19 Комментарии26
СлухиЖуравлёв может перейти в «Динамо»
26 октября Комментарии9
СлухиБывший тренер «Тоттенхэма» может возглавить «Зенит»
26 октября Комментарии108
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
beefs
beefs
сегодня в 19:55
ну что, и такое бывает...
makkie
makkie
сегодня в 19:47
Если так же беззубо продолжит играть, скоро уйдет.
Крыховяк в прошлом сезоне и поляк в нынешнем - просто небо и земля!
nubom
nubom
сегодня в 19:44, ред.
Ну подумаешь, сказал: "Вот уйду в Зенит в домино играть"...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 19:38
А ктоб тогда Локо тащил?!
112910415
112910415
сегодня в 19:37
слухи, слухи
Faustello
Faustello
сегодня в 19:36
Вот это история...
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 19:36
прям какие то спартаковские слухи)))))))))))))
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 19:33
Мог, да не смог)
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100