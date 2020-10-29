Крыховяк мог перейти в «Зенит». У него был конфликт с Николичем

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сегодня, 19:33

Полузащитник мог покинуть «Локомотив» во время летнего трансферного окна.

Как сообщается, у поляка был конфликт с главным тренером клуба . Хавбек отказался выходить на поле в матче 6-го тура РПЛ против «Зенита» (0:0). «Локомотив» объявил, что у футболиста воспаление икроножной мышцы, однако через несколько дней Крыховяк вышел на поле в составе национальной сборной Польши на игру против сборной Нидерландов.

Отмечается, что в последний день трансферного окна «Зенит» обратился к «Локомотиву», чтобы приобрести Крыховяка. Из-за нехватки времени осуществить переход было практически невозможно. Поляк согласился остаться в московском клубе до зимы, а уже после обсудить дальнейшие варианты продолжения карьеры.