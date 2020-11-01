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Конте мог возглавить «Реал» два года назад

01 ноября 2020, 11:20

La Gazzetta dello Sport сообщает, что нынешний главный тренер «Интера» Антонио Конте два года назад мог возглавить «Реал».

Утверждается, что стороны полностью согласовали условия контракта, уже была готова дата для презентации тренера, однако в последний момент договоренность была сорвана.

Вероятнее всего, между Конте и президентом «Реала» Флорентино Пересом возникли разногласия, которые не позволили проложить путь для сотрудничества.

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Все комментарии
Homelander
Homelander
01 ноября в 21:58, ред.
Ну если Интер схоронит Зидана в ЛЧ, то так тому и быть.)))) ФОРСА НЕРРАДЗУРРИИ!!
S.T.A.L.K.E.R.135
S.T.A.L.K.E.R.135
01 ноября в 14:48
Лучше б возглавил.
juvenale
juvenale
01 ноября в 12:30
повезло Реалу
FROBI
FROBI ответ BOSSHUGOBOSS (раскрыть)
01 ноября в 12:06
17.06.2018
"Капитан «Реала» и сборной Испании Серхио Рамос повлиял на решение по приглашению в команду главного тренера «Челси» Антонио Конте, сообщает Sport Mediaset со ссылкой на El Pais.

Итальянский специалист числился в шорт-листе президента «Реала» Флорентино Переса после ухода Зинедина Зидана, но Рамос посоветовал назначить наставником мадридского клуба тренировавшего на тот момент испанскую сборную Хулена Лопетеги, который в итоге и занял этот пост.

Сообщается, что защитник опросил испанских игроков «Челси», после чего составил негативное мнение о работе Конте, которое донёс до руководства."
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS
01 ноября в 11:57
денег мало предложили наверное
FROBI
FROBI
01 ноября в 11:23
Однако обшибочка в версии - не между Конте и Пересом.
Там всё было вполне торгуемо, а вот, помня печальный опыт работы с прошлым автобусником Мауром, ультиматум поставили Рамос и Ко, поэтому Перес решил не взрывать раздевалку.
mihaluch
mihaluch
01 ноября в 11:21
Значит не срослось.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
01 ноября в 11:21
Мог да не смог...
VAN ARM
VAN ARM
01 ноября в 11:20
это был бы провал)))
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