Конте мог возглавить «Реал» два года назад

La Gazzetta dello Sport сообщает, что нынешний главный тренер «Интера» Антонио Конте два года назад мог возглавить «Реал».
Утверждается, что стороны полностью согласовали условия контракта, уже была готова дата для презентации тренера, однако в последний момент договоренность была сорвана.
Вероятнее всего, между Конте и президентом «Реала» Флорентино Пересом возникли разногласия, которые не позволили проложить путь для сотрудничества.
"Капитан «Реала» и сборной Испании Серхио Рамос повлиял на решение по приглашению в команду главного тренера «Челси» Антонио Конте, сообщает Sport Mediaset со ссылкой на El Pais.
Итальянский специалист числился в шорт-листе президента «Реала» Флорентино Переса после ухода Зинедина Зидана, но Рамос посоветовал назначить наставником мадридского клуба тренировавшего на тот момент испанскую сборную Хулена Лопетеги, который в итоге и занял этот пост.
Сообщается, что защитник опросил испанских игроков «Челси», после чего составил негативное мнение о работе Конте, которое донёс до руководства."
"Капитан «Реала» и сборной Испании Серхио Рамос повлиял на решение по приглашению в команду главного тренера «Челси» Антонио Конте, сообщает Sport Mediaset со ссылкой на El Pais.
Итальянский специалист числился в шорт-листе президента «Реала» Флорентино Переса после ухода Зинедина Зидана, но Рамос посоветовал назначить наставником мадридского клуба тренировавшего на тот момент испанскую сборную Хулена Лопетеги, который в итоге и занял этот пост.
Сообщается, что защитник опросил испанских игроков «Челси», после чего составил негативное мнение о работе Конте, которое донёс до руководства."
Там всё было вполне торгуемо, а вот, помня печальный опыт работы с прошлым автобусником Мауром, ультиматум поставили Рамос и Ко, поэтому Перес решил не взрывать раздевалку.
Там всё было вполне торгуемо, а вот, помня печальный опыт работы с прошлым автобусником Мауром, ультиматум поставили Рамос и Ко, поэтому Перес решил не взрывать раздевалку.