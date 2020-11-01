Конте мог возглавить «Реал» два года назад

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01 ноября 2020, 11:20

La Gazzetta dello Sport сообщает, что нынешний главный тренер «Интера» два года назад мог возглавить «Реал».

Утверждается, что стороны полностью согласовали условия контракта, уже была готова дата для презентации тренера, однако в последний момент договоренность была сорвана.

Вероятнее всего, между Конте и президентом «Реала» Флорентино Пересом возникли разногласия, которые не позволили проложить путь для сотрудничества.