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Мойес: «Игроки „Вест Хэма“ показали хорошую игру в матче с „Ливерпулем“»

вчера, 23:48
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль2 : 1Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест ХэмМатч завершен

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес прокомментировал поражение своей команды в матче АПЛ с «Ливерпулем» (1:2).

Это хороший знак, что мы разочарованы тем, что ничего не взяли на «Энфилде». Игроки разочарованы тем, что ничего не получают от игры.

У нас были действительно хорошие возможности, чтобы, возможно, забить второй гол. Я хотел, чтобы это было больше, чем просто странная контратака. Мы были угрозой, мы были хорошо организованы и дисциплинированны в своей игре.

План состоит в том, чтобы стать лучше. Мы хотим убедиться, что игроки играют хорошо, когда у них есть такая возможность. Они определенно сделали это сегодня.

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Cat01
Cat01
сегодня в 00:19
Игра хорошая а результат скромный
David Young
David Young
вчера в 23:50
Хоть и проиграли, молотобойцы показали хорошую игру и результат.
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