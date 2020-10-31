Мойес: «Игроки „Вест Хэма“ показали хорошую игру в матче с „Ливерпулем“»

Главный тренер «Вест Хэма» прокомментировал поражение своей команды в матче АПЛ с «Ливерпулем» (1:2).

Это хороший знак, что мы разочарованы тем, что ничего не взяли на «Энфилде». Игроки разочарованы тем, что ничего не получают от игры.

У нас были действительно хорошие возможности, чтобы, возможно, забить второй гол. Я хотел, чтобы это было больше, чем просто странная контратака. Мы были угрозой, мы были хорошо организованы и дисциплинированны в своей игре.

План состоит в том, чтобы стать лучше. Мы хотим убедиться, что игроки играют хорошо, когда у них есть такая возможность. Они определенно сделали это сегодня.