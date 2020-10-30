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Тренер «Аталанты» заразился коронавирусом

сегодня, 18:14
КротонеЛоготип футбольный клуб Кротоне-:-Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)АталантаЗавтра в 17:00 Не начался

Сегодняшняя пресс-конференция главного тренера «Аталанты» Джана Пьеро Гасперини была отменена, так как один из сотрудников клуба из Бергамо получил положительный результат после теста на Covid-19, сообщает Football Italia со ссылкой на Ansa.

Гасперини должен был выступить на пресс-конференции в преддверии матча Серии А против «Кротоне», который состоится в субботу.

Однако, по данным Ansa, пресс-конференция была отменена, так как один из ассистентов Гасперини, Кристиан Раймонди, заразился Covid-19.

На данный момент футболисты, тренеры и персонал «Аталанты» ждут результатов второй проверки на вирус, проведенной утром.

Ранее сообщалось, что один из футболистов «Аталанты» Йосип Иличич впал в депрессию из-за коронавируса.

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Charlie Scene
Charlie Scene ответ beefs (раскрыть)
сегодня в 18:43
не только футбол , но реально агрессивно наступает
Charlie Scene
Charlie Scene ответ mihaluch (раскрыть)
сегодня в 18:42
Корона не щадит ни кого и Аталанта не исключение
beefs
beefs
сегодня в 18:20
корона агрессивно наступает на футбол...
shlomo
shlomo
сегодня в 18:17
Плохо дело.....здоровья!
mihaluch
mihaluch
сегодня в 18:17
Корона не щадит Аталанту.
ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
сегодня в 18:15
Скорейшего и успешного лечения
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