Тренер «Аталанты» заразился коронавирусом

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сегодня, 18:14

Сегодняшняя пресс-конференция главного тренера «Аталанты» была отменена, так как один из сотрудников клуба из Бергамо получил положительный результат после теста на Covid-19, сообщает Football Italia со ссылкой на Ansa.

Гасперини должен был выступить на пресс-конференции в преддверии матча Серии А против «Кротоне», который состоится в субботу.

Однако, по данным Ansa, пресс-конференция была отменена, так как один из ассистентов Гасперини, Кристиан Раймонди, заразился Covid-19.

На данный момент футболисты, тренеры и персонал «Аталанты» ждут результатов второй проверки на вирус, проведенной утром.

Ранее сообщалось, что один из футболистов «Аталанты» Йосип Иличич впал в депрессию из-за коронавируса.