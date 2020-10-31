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Клопп: «Не хочу, чтобы „Ливерпуль“ сейчас играл блестяще. Это невозможно»

вчера, 23:43
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль2 : 1Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест ХэмМатч завершен

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился впечатлениями от матча 7-го тура АПЛ с «Вест Хэмом» (2:1).

Мир находится в трудном положении, и мы рады, что нам разрешили играть в футбол. Поэтому мы должны делать все, чтобы выигрывать футбольные матчи. Речь идет о тяжелой работе, которая была абсолютно необходима против «Вест Хэма». Речь не о простых вещах, потому что они слишком хороши для этого – нужно быть дерзким и хитрым. Такими мы и были.

У нас было много хорошего футбола — не 500 моментов, но достаточно. Не хочу, чтобы мы сейчас играли блестяще, потому что это невозможно. Хочу увидеть, как мы боремся, и мы сделали это. Я счастлив.

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ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 00:48
Нужно побеждать малой кровью.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 00:02
Юрген прав, сейчас с этой пандемией, с рванными сезонами, отсутствием нормального отдыха почти все команды " выдохлись", много крупных и необъяснимых поражений. Плюс у красных проблемы с травмами ведущих игроков. но еще раз скажу, что выиграли на характере и классе, Молодцы!
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