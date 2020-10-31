Клопп: «Не хочу, чтобы „Ливерпуль“ сейчас играл блестяще. Это невозможно»

Главный тренер «Ливерпуля» поделился впечатлениями от матча 7-го тура АПЛ с «Вест Хэмом» (2:1).

Мир находится в трудном положении, и мы рады, что нам разрешили играть в футбол. Поэтому мы должны делать все, чтобы выигрывать футбольные матчи. Речь идет о тяжелой работе, которая была абсолютно необходима против «Вест Хэма». Речь не о простых вещах, потому что они слишком хороши для этого – нужно быть дерзким и хитрым. Такими мы и были.

У нас было много хорошего футбола — не 500 моментов, но достаточно. Не хочу, чтобы мы сейчас играли блестяще, потому что это невозможно. Хочу увидеть, как мы боремся, и мы сделали это. Я счастлив.