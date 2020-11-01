ПСЖ готов заплатить 45 млн евро за защитника «Баварии»

Защитник «Баварии» Люка Эрнандес попал на радары ПСЖ.
Француз потерял место в основном составе мюнхенского клуба, а его заработная плата является довольно высокой для игрока запаса. Такое положение вещей может вынудить «Баварию» продать футболиста.
Как сообщается, главным претендентом на подписание Эрнандеса является ПСЖ. Парижане уже несколько раз контактировали с немецким клубом, чтобы узнать о доступности игрока. Французская команда хочет укрепить левый фланг защиты и центр обороны, а Эрнандес является универсальным футболистом, которой может закрыть обе эти позиции.
Отмечается, что чемпионы Франции намерены арендовать 24-летнего защитника с обязательным правом выкупа за 45 млн евро. Ещё одним претендентом на подписание Эрнандеса является «Реал».