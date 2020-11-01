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ПСЖ готов заплатить 45 млн евро за защитника «Баварии»

01 ноября 2020, 14:15

Защитник «Баварии» Люка Эрнандес попал на радары ПСЖ.

Француз потерял место в основном составе мюнхенского клуба, а его заработная плата является довольно высокой для игрока запаса. Такое положение вещей может вынудить «Баварию» продать футболиста.

Как сообщается, главным претендентом на подписание Эрнандеса является ПСЖ. Парижане уже несколько раз контактировали с немецким клубом, чтобы узнать о доступности игрока. Французская команда хочет укрепить левый фланг защиты и центр обороны, а Эрнандес является универсальным футболистом, которой может закрыть обе эти позиции.

Отмечается, что чемпионы Франции намерены арендовать 24-летнего защитника с обязательным правом выкупа за 45 млн евро. Ещё одним претендентом на подписание Эрнандеса является «Реал».

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
01 ноября в 16:13
А купили они примерно за 80?
Ничего себе! Вот это облом будет. И так обломались с продажей Крооса, который называют "грабежом века", если не ошибаюсь.
А Эрнандесу лучше в Реал перейти, чем этот .....
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
01 ноября в 15:02
На вроде бы рациональных функционеров из Мюнхена тоже иногда находит затмение. Эрнандес в принципе не такой выстрел в молоко как Санчеш, но 80 лямов за защитника это был явный перебор. Ну а с такой зарплатой сплавить можно только в Париж. Впрочем Люка игрок на самом деле талантливый и возможно отдача от этого рискованного вложения ещё будет.
David Young
David Young
01 ноября в 15:01
ПСЖ он нужен, и подойдёт к их стилю игры, так что стоит денег, которые ПСЖ готов заплатить.
Leha-ha50
Leha-ha50
01 ноября в 14:52
А что по этому поводу думает сам француз???
dimagas2
dimagas2
01 ноября в 14:19, ред.
Бавария вроде 80 дала))Хотя явно лохонулись.
VAN ARM
VAN ARM
01 ноября в 14:18
не будет этой сделки)))
КЭТиК
КЭТиК
01 ноября в 14:18
Это не предельная сумма, можно торговаться
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