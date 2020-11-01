ПСЖ готов заплатить 45 млн евро за защитника «Баварии»

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01 ноября 2020, 14:15

Защитник «Баварии» попал на радары ПСЖ .

Француз потерял место в основном составе мюнхенского клуба, а его заработная плата является довольно высокой для игрока запаса. Такое положение вещей может вынудить «Баварию» продать футболиста.

Как сообщается, главным претендентом на подписание Эрнандеса является ПСЖ . Парижане уже несколько раз контактировали с немецким клубом, чтобы узнать о доступности игрока. Французская команда хочет укрепить левый фланг защиты и центр обороны, а Эрнандес является универсальным футболистом, которой может закрыть обе эти позиции.

Отмечается, что чемпионы Франции намерены арендовать 24-летнего защитника с обязательным правом выкупа за 45 млн евро. Ещё одним претендентом на подписание Эрнандеса является «Реал».