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Матвеев: «Думаю, что заслужили эту победу»

01 ноября 2020, 15:57
УфаЛоготип футбольный клуб Уфа1 : 2Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

Главный тренер «Урала» Юрий Матвеев подвел итоги матча 13-го тура РПЛ с «Уфой».

Я думаю, что победа закономерна. Создавали моменты, было территориальное преимущество. В концовке немножко подсели. Сегодня у нас были кадровые проблемы — из номинальных центральных защитников оставался один Герасимов, который получил повреждение в середине первого тайма. Поэтому заканчивали игру без центральных защитников, но справились с давлением. Необязательный гол, конечно, пропустили. Нервная концовка получилась. Благодарю ребят, у нас была не очень хорошая серия без набранных очков, без забитых мячей. Сегодня перевернули эту ситуацию. Много трудились, много работали, я думаю, что заслужили эту победу.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
01 ноября в 17:52
с чем и поздравляю))))))))))))
ДАША Д
ДАША Д
01 ноября в 16:47
Важные три очка взяли.
STVA 1
STVA 1
01 ноября в 16:09
Счёт на табло
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