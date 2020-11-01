Матвеев: «Думаю, что заслужили эту победу»

Главный тренер «Урала» подвел итоги матча 13-го тура РПЛ с «Уфой».

Я думаю, что победа закономерна. Создавали моменты, было территориальное преимущество. В концовке немножко подсели. Сегодня у нас были кадровые проблемы — из номинальных центральных защитников оставался один Герасимов, который получил повреждение в середине первого тайма. Поэтому заканчивали игру без центральных защитников, но справились с давлением. Необязательный гол, конечно, пропустили. Нервная концовка получилась. Благодарю ребят, у нас была не очень хорошая серия без набранных очков, без забитых мячей. Сегодня перевернули эту ситуацию. Много трудились, много работали, я думаю, что заслужили эту победу.