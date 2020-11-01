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Идову вспомнил, как играл против Месси и Роналду

01 ноября 2020, 10:39

Защитник «Локомотива» Брайан Идову, выступающий в настоящее время за «Химках» на правах аренды, рассказал о том, как ему игралось против Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

Против кого сложнее играть? Я скажу, что это Месси, потому что против него я играл несколько раз, в отличие от Криштиану. С Лео помогало то, что по плану его встречали вдвоем или даже втроем. Если я действовал по мячу и выбрасывался, то крайний хав или опорный должны были включаться в единоборство вместе со мной, чтобы Месси оказывался один против двоих или троих. В таких ситуациях мы справлялись, но когда Лео уходил в глубину за мячами и сам разгонял атаки, против его дриблинга, ловкости и скорости практически не существовало приемов.

Что касается Роналду, то по нему в «Локо» больше играл Влад Игнатьев. Я с Криштиану встретился в двух эпизодах: когда он пытался прокинуть между ног, но я успел среагировать и выбил в аут. И во время контратаки: я хотел его оттолкнуть, но зацепился за его ногу, споткнулся и упал. А он побежал дальше. Ха-ха!

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Ekkimukk
Ekkimukk ответ Digger88 (раскрыть)
01 ноября в 15:40
Исправлено
Digger88
Digger88
01 ноября в 15:39
Защитник «Локомотива» Брайан Идову, выступающий в настоящее время за «Сочи»
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1212613/idovu-brayan-yuventus
В Химках.
alex074
alex074
01 ноября в 11:19
Вспомнила бабка, как девкой была...
FROBI
FROBI
01 ноября в 11:13
"зацепился за его ногу, споткнулся и упал... ха-ха"
Действительно ха-ха. "Минута славы" ))

"а он побежал дальше"
Безобразие! даже автограф не дал )
ДСА
ДСА
01 ноября в 10:41
Хоть на гениев футбола живьём посмотрел.
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