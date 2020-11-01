Идову вспомнил, как играл против Месси и Роналду

Защитник «Локомотива» , выступающий в настоящее время за «Химках» на правах аренды, рассказал о том, как ему игралось против и .

Против кого сложнее играть? Я скажу, что это Месси, потому что против него я играл несколько раз, в отличие от Криштиану. С Лео помогало то, что по плану его встречали вдвоем или даже втроем. Если я действовал по мячу и выбрасывался, то крайний хав или опорный должны были включаться в единоборство вместе со мной, чтобы Месси оказывался один против двоих или троих. В таких ситуациях мы справлялись, но когда Лео уходил в глубину за мячами и сам разгонял атаки, против его дриблинга, ловкости и скорости практически не существовало приемов.

Что касается Роналду, то по нему в «Локо» больше играл Влад Игнатьев. Я с Криштиану встретился в двух эпизодах: когда он пытался прокинуть между ног, но я успел среагировать и выбил в аут. И во время контратаки: я хотел его оттолкнуть, но зацепился за его ногу, споткнулся и упал. А он побежал дальше. Ха-ха!