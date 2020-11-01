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Семак рассказал о травмированных игроках «Зенита» перед матчем с «Химками»

01 ноября 2020, 14:00
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки0 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о предстоящем матче 13-го тура РПЛ против «Химок».

Что касается Малкома, то давно говорили — ждём его возвращения недельки через полторы-две к паузе. Что касается Дриусси, то он почувствовал недомогание и не полетел с нами. Все сдавали тесты, все — отрицательные. Азмун, надеемся, сегодня-завтра начнет заниматься индивидуально. Что касается Дзюбы и Вендела, то здесь перегрузочные и мышечные вещи, которые не позволили принять участие в этой игре. Надеемся, к следующему матчу они будут готовы.

Какое наше психологическое состояние после поражения от дортмундской «Боруссии»? Нормальное абсолютно состояние, провели в работе, в подготовке. Кому нужно было — восстанавливались, кому нужно работать — работали. Самое важное при таком графике, конечно, восстановление. Ждём результатов тестирования, выбираем состав и готовимся к матчу.

Впереди [будут играть сегодня] Мостовой и Ерохин. У нас 15 полевых игроков, такая ситуация была уже, когда мы ездили в Ростов-на-Дону. Время, естественно, непростое. Обойма понятна, есть игроки, которые могут выйти и помочь команде.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
01 ноября в 15:19
Их бы проблемы другим клубам.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
01 ноября в 14:50
Пока полет нормальный...
alex074
alex074
01 ноября в 14:30
Похоже дни Семака в Зеньке сочтены
RomzesRZN
RomzesRZN
01 ноября в 14:17
Вендел - молодец! Приехал, посмотрел на Малькома, понял, что в Зените многомиллионным сникерсам можно не играть, получая при это солидный кэш и взял полностью оплачиваемый больничный.
VAN ARM
VAN ARM
01 ноября в 14:11
что? в этот раз судей решили не покупать))))))) играйте и побеждайте честно! по классу вы даже дублем выше химок)))
drug01
drug01
01 ноября в 14:07
Видно будет сложная игра! Удачи!!!!
STVA 1
STVA 1
01 ноября в 14:04
Заныл Богданыч)))
Footbolista
Footbolista
01 ноября в 14:04, ред.
После Брюгге...Рубина и Боруссии в Зените много травмированных...морально...
shlomo
shlomo
01 ноября в 14:02
Сергей, нужно играть, а не плакаться
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