Семак рассказал о травмированных игроках «Зенита» перед матчем с «Химками»

Главный тренер «Зенита» поделился мнением о предстоящем матче 13-го тура РПЛ против «Химок».

Что касается Малкома, то давно говорили — ждём его возвращения недельки через полторы-две к паузе. Что касается Дриусси, то он почувствовал недомогание и не полетел с нами. Все сдавали тесты, все — отрицательные. Азмун, надеемся, сегодня-завтра начнет заниматься индивидуально. Что касается Дзюбы и Вендела, то здесь перегрузочные и мышечные вещи, которые не позволили принять участие в этой игре. Надеемся, к следующему матчу они будут готовы.

Какое наше психологическое состояние после поражения от дортмундской «Боруссии»? Нормальное абсолютно состояние, провели в работе, в подготовке. Кому нужно было — восстанавливались, кому нужно работать — работали. Самое важное при таком графике, конечно, восстановление. Ждём результатов тестирования, выбираем состав и готовимся к матчу.

Впереди [будут играть сегодня] Мостовой и Ерохин. У нас 15 полевых игроков, такая ситуация была уже, когда мы ездили в Ростов-на-Дону. Время, естественно, непростое. Обойма понятна, есть игроки, которые могут выйти и помочь команде.