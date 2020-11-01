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Черчесов — о последних матчах сборной: «Мы нацеливались на результат»

01 ноября 2020, 12:47

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал итоги последних матчей национальной команды. Напомним, что в последних трех встречах сборная Россия ни разу не победила.

Как удается из средних по европейским меркам футболистов сделать команду? Для вас это средние футболисты, для меня они мои. Стараемся максимум делать для своих футболистов, в тот или иной момент времени вызывать того или иного игрока. Из-за тактических соображений или из-за готовности. Мы не зацикливаемся на том, что у кого-то что-то лучше, а делаем свое дело. Футболисты прекрасно знают, что мы в них верим, потому что есть плюсы, есть минусы. Мы чаще обращаем внимание на плюсы, потому что на негативе и на постоянной критике нельзя сделать команду, которая будет побеждать. Мы стараемся и вам это передать.

Что вынесли позитивного после последних матчей? Мы впервые играли 3 матча подряд, по ходу сбора теряли основных игроков, и нам нужно было находить другие варианты. Мы их нашли, но они не до конца сработали. Мы нацеливались на результат, маленький шажочек сделали.

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Все комментарии
Юрниекс1
Юрниекс1
01 ноября в 20:16
Забивать то будет? Дзюба- сдулся,Соболев- специалист только по падениям в штрафной,Головин- форму не набрал..Миранчук разве что..
112910415
112910415
01 ноября в 16:18
получилось не очень
Artem Saribekyan
Artem Saribekyan
01 ноября в 15:00
,,Мы нацеливались на результат".
На каком языке говорит этот человек?
alex074
alex074 ответ djo11 (раскрыть)
01 ноября в 14:20
Так он этим и занимается...Сборная России это стадо баранов, во главе с великим и могучим БРЕВНОМ-ЗЮБОЙ
alex074
alex074
01 ноября в 14:18
Да нет сейчас никакой сборной... обо76ись жиденько несколько матчей подряд. На купленном ЧМ-2018 феерили, т.к. нужен был праздник для народа, а теперь сказка закончилась и всё встало на свои места...
djo11
djo11
01 ноября в 14:15, ред.
черчесову овец надо домой ехать тренировать а не сборную, как вратарь он хороший был нет вопросов! но как тренер(тем более сборной)полный ноль! как с гор спустился ни интервью нормально дать не может, ни схему современную сделать и тактику, все из прошлого века когда он играл, его потолок тренировать какую нибудь кавказкую команду, там бы он был на своем месте! максимум ахмат и то не уверен потянул бы он их! все его достижения это один матч выигранный на полном везении с испанией, мы в средней группе с турками и шведами не тянули, нам с венграми играть то тяжело чуть не отдали победу
Faustello
Faustello
01 ноября в 14:02
Мы тренер! Мы так видим!)))
nubom
nubom
01 ноября в 13:30
В целом, из средних футболистов среднюю сборную сделать удалось. Но в товарищеских матчах надо опробывать разные варианты состава...
mihaluch
mihaluch
01 ноября в 13:22
Плохие результаты тоже результаты.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
01 ноября в 13:00
Такое впечатление, что Черчесов живет в параллельном с нами мире. Он его создал и кайфует там, в нем он и царь и бог одновременно. Команда играет, даже не играет, а работает плохо.
FROBI
FROBI
01 ноября в 12:57
Насчет нацеливания вспомнился лозунг в туалете:
"Поверь, братан - ты не снайпер! Подними сиденье унитаза" )
Gahi
Gahi
01 ноября в 12:53
Цели нужно добиваться в каждом матче.
ЮЗИК
ЮЗИК
01 ноября в 12:53
Результаты тоже даются с трудом
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