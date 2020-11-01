Черчесов — о последних матчах сборной: «Мы нацеливались на результат»

Главный тренер сборной России прокомментировал итоги последних матчей национальной команды. Напомним, что в последних трех встречах сборная Россия ни разу не победила.

Как удается из средних по европейским меркам футболистов сделать команду? Для вас это средние футболисты, для меня они мои. Стараемся максимум делать для своих футболистов, в тот или иной момент времени вызывать того или иного игрока. Из-за тактических соображений или из-за готовности. Мы не зацикливаемся на том, что у кого-то что-то лучше, а делаем свое дело. Футболисты прекрасно знают, что мы в них верим, потому что есть плюсы, есть минусы. Мы чаще обращаем внимание на плюсы, потому что на негативе и на постоянной критике нельзя сделать команду, которая будет побеждать. Мы стараемся и вам это передать.

Что вынесли позитивного после последних матчей? Мы впервые играли 3 матча подряд, по ходу сбора теряли основных игроков, и нам нужно было находить другие варианты. Мы их нашли, но они не до конца сработали. Мы нацеливались на результат, маленький шажочек сделали.