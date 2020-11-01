Мурзагулов: «Я начинаю понимать, что Рахимов хочет делать с командой»

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов рассказал о работе нового главного тренера команды .

Я начинаю понимать, что Рахимов хочет делать с командой, во что он хочет играть. Это, очевидно, не будет «автобус», как нас раньше называли, это будет немного другой футбол. Думаю, что зимой мы поправим кадровую ситуацию, экономическая ситуация тоже восстанавливается, поэтому хоронить нас рановато. Мы еще «пофинтим». Да, три поражения — это неприятно, но то, что начали забивать, — радует. Андрич, которого взяли из «Динамо» Загреб, забивает почти в каждой игре, — это неплохо.