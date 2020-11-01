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Мурзагулов: «Я начинаю понимать, что Рахимов хочет делать с командой»

01 ноября 2020, 15:05

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов рассказал о работе нового главного тренера команды Рашида Рахимова.

Я начинаю понимать, что Рахимов хочет делать с командой, во что он хочет играть. Это, очевидно, не будет «автобус», как нас раньше называли, это будет немного другой футбол. Думаю, что зимой мы поправим кадровую ситуацию, экономическая ситуация тоже восстанавливается, поэтому хоронить нас рановато. Мы еще «пофинтим». Да, три поражения — это неприятно, но то, что начали забивать, — радует. Андрич, которого взяли из «Динамо» Загреб, забивает почти в каждой игре, — это неплохо.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
01 ноября в 20:27
ты рашиду расскажи а то вдруг он не знает))))))))))))
Сп62
Сп62
01 ноября в 19:11
Главное, было бы с кем.
mihaluch
mihaluch
01 ноября в 15:24
Главное претворить в жизнь что задумано.
STVA 1
STVA 1
01 ноября в 15:08
Пока путь в пердив
shlomo
shlomo
01 ноября в 15:07
Тут главное чтобы игроки поняли...
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