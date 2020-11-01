Ахметов: «„Ротор“ обыграл „Локо“, нам нужно быть предельно собранными»

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов поделился мнением о предстоящем матче 13-го тура РПЛ против «Ротора».
Я рад, что вернулся на поле и теперь постепенно набираю игровой тонус. Надеюсь, в Волгограде смогу сыграть больше, чем в предыдущих матчах.
Что касается «Ротора», то, очевидно, будет непросто — они обыграли «Локо», так что нам надо быть предельно собранными.
С Загребом было нечто....
С Загребом было нечто....
Сыграйте собранно и приспустите слегка пятачков ближе к их законному шестому номеру... 😜
Сыграйте собранно и приспустите слегка пятачков ближе к их законному шестому номеру... 😜