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Ахметов: «„Ротор“ обыграл „Локо“, нам нужно быть предельно собранными»

01 ноября 2020, 10:27
РоторЛоготип футбольный клуб Ротор (Волгоград)0 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов поделился мнением о предстоящем матче 13-го тура РПЛ против «Ротора».

Я рад, что вернулся на поле и теперь постепенно набираю игровой тонус. Надеюсь, в Волгограде смогу сыграть больше, чем в предыдущих матчах.

Что касается «Ротора», то, очевидно, будет непросто — они обыграли «Локо», так что нам надо быть предельно собранными.

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Все комментарии
edubokom
edubokom
01 ноября в 13:28
Трибуны будут давить. Будут волны, барабаны. Рота солдат будет заводить простых болельщиков. В такой игре нужно сразу использовать свой момент, который будет обязательно, и не один. Победы ЦСКА
ermak6848
ermak6848
01 ноября в 11:26
потеря очков у фк " Локо " - плохая примета...
cska1948
cska1948
01 ноября в 11:25
В домашней игре Ротор вряд ли будет парковать у своих ворот двухэтажный автобус, так что в атаке нам будет полегче,а в обороне надо сыграть предельно внимательно и победа будет за нами!
FROBI
FROBI
01 ноября в 11:16
Проблема не в Роторе, а в вашем КПД реализации.
С Загребом было нечто....
VAN ARM
VAN ARM
01 ноября в 11:08
зная ваше умение проигрывать на ровном месте будем надеяться что это не тот случай)))
ОлегаТэ
ОлегаТэ
01 ноября в 11:03, ред.
Ильзат, Америку не надо открывать - аутсайдеры на игру с "топами" всегда выходят сверхмотивированными, плюс играют без напряга, за поражение журить не будут.
Сыграйте собранно и приспустите слегка пятачков ближе к их законному шестому номеру... 😜
Loko57
Loko57
01 ноября в 10:57
Это не Ротор молодец, это Локо в полном раздрае.
МапС
МапС
01 ноября в 10:36
Паровозов обыгрывают все кому не лень, С Цска Ротору будет сложнее.
Red blu
Red blu
01 ноября в 10:32
С возвращением из лазарета.
cska vperiod
cska vperiod
01 ноября в 10:30
Простых соперников нет и недооценка может очень дорого обойтись.
STVA 1
STVA 1
01 ноября в 10:28
Ротор не подарок
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
01 ноября в 10:27
Ротор не о чом,выиграете
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