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Ан. Мостовой: «Непростой матч получился»

01 ноября 2020, 17:57
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки0 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой рассказал о победе над «Химками» в матче 13-го тура РПЛ.

Непростой матч получился. Главную задачу выполнили, выиграли после неудачной серии. Надеюсь, для нас это послужит толчком вперед — в следующем матче нужно побеждать.

Любой забитый мяч — это эмоции. Но да, приятно было забить, поскольку провел в «Химках» немало лет.

Почему «Зенит» не так часто переходил на чужую половину поля? Не знаю. Может быть, повлияло поле — достаточно тяжелое. Но главную задачу выполнили — забили мяч, затем второй и спокойно довели встречу до победы. Это самое важное.

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
01 ноября в 20:32
Лёгких игр не будет.
ДСА
ДСА
01 ноября в 18:48
Слабых Зенит ещё может обыгрывать.
Василий 50
Василий 50
01 ноября в 18:35
Разговорный жанр сейчас в моде.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
01 ноября в 18:30
Кому щас легко?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
01 ноября в 18:26
Простых небывает!
ermak6848
ermak6848
01 ноября в 18:19
выиграли на выезде - уже Хорошо...
VAN ARM
VAN ARM ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
01 ноября в 18:15
ну тут от сотворения мира нужно разбираться)))))))))))))
STVA 1
STVA 1
01 ноября в 18:14
Кое как выиграли
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
01 ноября в 18:13
Есть какой-то глубинный смысл в сокращении имени из пяти букв до двух?)
VAN ARM
VAN ARM
01 ноября в 18:13
это вполне объяснимо))))))
Против ЦСКА
Против ЦСКА
01 ноября в 17:57
Легко у пердива выигрывать.
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