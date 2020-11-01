Ан. Мостовой: «Непростой матч получился»

Полузащитник «Зенита» рассказал о победе над «Химками» в матче 13-го тура РПЛ .

Непростой матч получился. Главную задачу выполнили, выиграли после неудачной серии. Надеюсь, для нас это послужит толчком вперед — в следующем матче нужно побеждать.

Любой забитый мяч — это эмоции. Но да, приятно было забить, поскольку провел в «Химках» немало лет.

Почему «Зенит» не так часто переходил на чужую половину поля? Не знаю. Может быть, повлияло поле — достаточно тяжелое. Но главную задачу выполнили — забили мяч, затем второй и спокойно довели встречу до победы. Это самое важное.