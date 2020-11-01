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Спортдир «Химок»: «У „Зенита“ все футболисты высокого класса»

01 ноября 2020, 17:15
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки0 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Спортивный директор «Химок» Дмитрий Ульянов поделился впечатлениями после поражения от «Зенита» в матче 13-го тура РПЛ.

От результата нельзя абстрагироваться. Если бы мы сыграли чуть-чуть лучше, на максимуме своих возможностей, мы бы не проиграли. А «Зенит» сыграл на классе, за счет которого они нас и победили.

Надо было прыгнуть чуть выше своей планки, тогда был бы положительный результат. Не нужно говорить, кто у «Зенита» не играл. У них все футболисты высокого класса. Мы выглядели достойно, местами контролировали мяч. Команда строится, движение есть. Все нормально.

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Все комментарии
alex074
alex074
01 ноября в 19:44
Ну да...А самый классный даже в заявку не попал...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
01 ноября в 18:31
И Сутормин у Зенита "высокого класса" ?
Colchoneros
Colchoneros
01 ноября в 18:30
По меркам РФПЛ!
drug01
drug01
01 ноября в 18:27
Надо играть успешно на зарубежной арене....
Аксинья
Аксинья
01 ноября в 18:02, ред.
Химкам не повезло потому что "КТО" как раз у Зенита и не играл...
А чемпион то не настоящий
А чемпион то не настоящий
01 ноября в 17:49
Ага оно и видно!!! ахахха)))
ДАША Д
ДАША Д
01 ноября в 17:48
Для Химок действительно класс высокий.
Остапчук 67
Остапчук 67
01 ноября в 17:32
А игры нет.
mihaluch
mihaluch
01 ноября в 17:27
Надо что-то придумать чтобы иметь положительный результат с Зенитом.
Foxes
Foxes
01 ноября в 17:23
Скажи это Брюгге.)))))))
VAN ARM
VAN ARM
01 ноября в 17:21
а может вы до игры проиграли)))))))))))))))))))))))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
01 ноября в 17:17
Так и есть...
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