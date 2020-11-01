Спортдир «Химок»: «У „Зенита“ все футболисты высокого класса»

Спортивный директор «Химок» Дмитрий Ульянов поделился впечатлениями после поражения от «Зенита» в матче 13-го тура РПЛ .

От результата нельзя абстрагироваться. Если бы мы сыграли чуть-чуть лучше, на максимуме своих возможностей, мы бы не проиграли. А «Зенит» сыграл на классе, за счет которого они нас и победили.

Надо было прыгнуть чуть выше своей планки, тогда был бы положительный результат. Не нужно говорить, кто у «Зенита» не играл. У них все футболисты высокого класса. Мы выглядели достойно, местами контролировали мяч. Команда строится, движение есть. Все нормально.