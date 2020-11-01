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Семак: «Почеттино — великолепнейший тренер»

01 ноября 2020, 17:25

Рулевой «Зенита» Сергей Семак не верит в то, что питерскую команду может возглавить экс-тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино.

Почеттино — великолепнейший тренер. А на слухи я не реагирую. Это абсолютно выдуманная история. Но если Почеттино приедет в Россию, это будет топ.

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Все комментарии
лукулл
лукулл
вчера в 08:17
Палыча позовите
grazie100
grazie100
вчера в 02:34, ред.
Семак всё и всем доказал в играх ЛЧ не один раз.
Svellin
Svellin
01 ноября в 23:39
Когда же вы поймёте, что в Зените Главный тренер, это пешка и он состав не выставляет, ему диктуют кто будет играть. Какой тренер будет держать на поле игроков которые 70% игры ходят пешком? А в Зените их куча. А так же явный пример тому Кокорин, как бы Семак не хотел его оставить ему дали понять что он никто. И пока будет так, Зенит играть не научится даже при супер тренере.
протон1
протон1
01 ноября в 23:04
вот так надо мотивировтаь семака)) что бы боялся что едут уже)))
112910415
112910415
01 ноября в 20:59
любопытная тема
PiterGrad
PiterGrad
01 ноября в 20:55
походу семак сам не уйдет. сегодня глянул как Лацио играет...думаю 3-0 обеспечено нам. можно не выходить и технарь получить.
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
01 ноября в 20:52
ну если мюллер лямов 15 пообещает в год возможно
stachel
stachel
01 ноября в 20:17
Не нужен нам Почеттино! Будет второй минчини. Топ тренеру нужны топ игроки и топ чемпионат. Зенит сейчас не может этого дать. Нужен молодой, амбициозный и высоко квалифицированный тренер. Можно пошукать среди главных из середняков топ-5 или помощников из топ клубов.
oFANATo
oFANATo
01 ноября в 20:08
Почеттино:" А кто такой Семак?"
ДАША Д
ДАША Д
01 ноября в 19:49
Преемник будет достойный.
Zak11
Zak11
01 ноября в 19:20
Почеттино сейчас тренер нарасхват. В данном случае он выбирает. МЮ, Реал, Барса, Арсенал, возможно Интер. Вариантов куча
RiotZero
RiotZero
01 ноября в 19:10
Почеттино тренер, а ты Физруччино
Сп62
Сп62 ответ dzvinka (раскрыть)
01 ноября в 19:07
Никогда не говори никогда.
Остапчук 67
Остапчук 67
01 ноября в 18:38
Тебя скоро сменят.
dzvinka
dzvinka
01 ноября в 18:30, ред.
вы рехнулись чтоли, может хватит уже, какой Почетино?)))
это похоже, словно зулусы гдето в экваториальной гвинее ждут приезда папы римского к их обедне)))
ребята, он пошлет вас... вам открытку, с наилучшими пожеланиями - это уже будет через край)).

п.с. Почет сидит и ждет места в топ-клубе которое освободится в конце зимы либо на следующее лето, а не мечтает о команде с перманентного последнего места заранее проплаченых групп ЛЧ)))
ошалевший
ошалевший
01 ноября в 18:26
может приехать впринципе если бабла много предложат,несколько лет для тренера не так ощутимы как для футболиста,а деньги всегда нужны
shlomo
shlomo
01 ноября в 18:19
Не говори гоп....будем посмотреть....
sv_1969
sv_1969
01 ноября в 18:16, ред.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    01 ноября в 18:13
    После Лацио приедет, прибежит
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    01 ноября в 18:11
    Спрашивать действующего тренера о его возможном сменщике попахивает некоторой невоспитанностью. Вряд ли претендент на тренерское кресло мадридского "Реала" согласится прозябать на работе в РПЛ. Хотя в нашем мире деньги рулят. Большие деньги.
    cska vperiod
    cska vperiod
    01 ноября в 18:08
    Поэтому Сергей спокоен, кстати и дзюба тоже.
    ШМЕЛЬ-258
    ШМЕЛЬ-258
    01 ноября в 18:04
    Сергею пора спуститься с небес на землю и перестать думать, что все хорошо ион незаменим. Неважнецкий из него тренер получился.
    andre_can
    andre_can
    01 ноября в 18:04
    с итальяшками посмотрим! УДАЧИ!!!
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    01 ноября в 17:53
    У него почётная фамилия, неплохой опыт в ТОП чемпионате, молодость и амбиции. Другое дело, найдет ли он общий язык с нашими пешеходами? Но дыма без огня не бывает, так что Семаку стОит поднапрячься с результатами...
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    01 ноября в 17:49
    Соккер, а я в октябре что-то выиграл?
    VAN ARM
    VAN ARM ответ shlomo (раскрыть)
    01 ноября в 17:48
    а с какой стороны здесь что то нечестно?))))))))))
    DmitryMalorodov
    DmitryMalorodov ответ shlomo (раскрыть)
    01 ноября в 17:45
    Добрый вечер.
    По данному матчу произведен возврат ставок.
    По ставкам на точный счет зачисление будет.
    Vasya Oblomov
    Vasya Oblomov
    01 ноября в 17:44
    Семак забеспокоился
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    01 ноября в 17:34
    Т ы ему не соперник.
    Василий 50
    Василий 50
    01 ноября в 17:30
    А ты слабак.
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