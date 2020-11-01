Семак: «Почеттино — великолепнейший тренер»

Рулевой «Зенита» Сергей Семак не верит в то, что питерскую команду может возглавить экс-тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино.
Почеттино — великолепнейший тренер. А на слухи я не реагирую. Это абсолютно выдуманная история. Но если Почеттино приедет в Россию, это будет топ.
это похоже, словно зулусы гдето в экваториальной гвинее ждут приезда папы римского к их обедне)))
ребята, он пошлет вас... вам открытку, с наилучшими пожеланиями - это уже будет через край)).
п.с. Почет сидит и ждет места в топ-клубе которое освободится в конце зимы либо на следующее лето, а не мечтает о команде с перманентного последнего места заранее проплаченых групп ЛЧ)))
это похоже, словно зулусы гдето в экваториальной гвинее ждут приезда папы римского к их обедне)))
ребята, он пошлет вас... вам открытку, с наилучшими пожеланиями - это уже будет через край)).
п.с. Почет сидит и ждет места в топ-клубе которое освободится в конце зимы либо на следующее лето, а не мечтает о команде с перманентного последнего места заранее проплаченых групп ЛЧ)))
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