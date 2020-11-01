Семак: «В целом боевая игра, заслуженные 3 очка»

Главный тренер «Зенита» в эфире «Матч премьер» прокомментировал победу над «Химками» в 13-м туре РПЛ .

Не давали много «Химкам» создавать много моментов, забили гол. Во втором тайме не хватало контратак, атак. Когда счет 1:0, присутствует некая нервозность, тем более что много замен, приходится по ходу матча ротировать состав. Но в целом боевая игра, заслуженные 3 очка.