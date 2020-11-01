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Семак: «В целом боевая игра, заслуженные 3 очка»

01 ноября 2020, 16:24
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки0 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в эфире «Матч премьер» прокомментировал победу над «Химками» в 13-м туре РПЛ.

Не давали много «Химкам» создавать много моментов, забили гол. Во втором тайме не хватало контратак, атак. Когда счет 1:0, присутствует некая нервозность, тем более что много замен, приходится по ходу матча ротировать состав. Но в целом боевая игра, заслуженные 3 очка.

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Все комментарии
протон1
протон1
01 ноября в 23:03
видать семаку слухи дошли что потечино едет)))) вот и смотивировался
rubinovyi2
rubinovyi2
01 ноября в 18:55
Ожил генерал-адмирал?
Тренерская табуретка перестала шататься,теперь можно и в Эрмитаж.да и на балет заглянуть..)))))
Против ЦСКА
Против ЦСКА
01 ноября в 17:28
Тренер слабый.
brauning.86
brauning.86
01 ноября в 17:14
А где же рупор команды?
Очки не пахнут
VAN ARM
VAN ARM
01 ноября в 17:12
будем считать что это тебе написал менеджер)))))))))))))))
stachel
stachel
01 ноября в 16:52
Физрук даже против химок не способен ураганную контратаку отработать. А как он хотел против Дортмунда так сыграть?! А скоро Лацио...
Zenfan
Zenfan ответ RomzesRZN (раскрыть)
01 ноября в 16:38
    RomzesRZN
    RomzesRZN
    01 ноября в 16:30
    На недельку продлили физруку доступ к миллионам народным. Ну ничего скоро римляне накидают авоську питерцам, и пойдёт Семак экспертом на матч тв к Володе-иуде и поехавшему кукухой Мостовому.
    cska vperiod
    cska vperiod
    01 ноября в 16:29
    Может без дзюбы надо играть.
    beefs
    beefs
    01 ноября в 16:24
    могли бы и ничейку сыграть...
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