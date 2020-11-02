ГлавнаяНовости

Червиченко: «Хорошо, что Семак наконец дал Дзюбе отдохнуть»

вчера, 09:09
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки0 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Экс-владелец «Химок» Андрей Червиченко поделился мнением об игре команды в матче 13-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:2).

Химчане сыграли в свой типичный злой футбол, постаравшись доставить побольше проблем «Зениту». Но было видно, что питерцы чуть сильнее в каждом эпизоде. Плюс сказалась мотивация вышедших на поле игроков, которые заменили откровенно уставшую основу — особенно это касается Дзюбы, который в последних матчах выглядел как загнанная лошадь.

И хорошо, что Семак наконец дал ему отдохнуть. Ведь у команды хватает резерва, чтобы набирать очки. Что и было сделано — особенно хорошо показал себя Ерохин, который давно заслужил постоянное место в старте.

Все новости
Рахимич: «Надеюсь, ЦСКА останется на 1-м месте до конца чемпионата»
Сегодня, 02:33 Комментарии3
Наумов: «Вряд ли „Локо“ хватит мастерства, чтобы добыть даже ничью»
Сегодня, 02:12 Комментарии2
Оздоев: «„Зенит“ провёл очень много матчей. Очки сейчас важнее игры»
Сегодня, 01:33 Комментарии2
Дм. Черышев: «„Локо“ будет крайне непросто с „Атлетико“, но шансы есть»
Сегодня, 01:22 Комментарии4
Корнаухов: «„Спартаку“ не хватило креативности в матче с „Ростовом“»
Вчера, 23:45 Комментарии2
Быстров: «В последних матчах у „Зенита“ есть явный спад»
Вчера, 23:09 Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 15:33
Все переживают за дерево.
pomor45
pomor45 ответ oFANATo (раскрыть)
вчера в 15:15
Дюков с твоим Гинером закадычные друзья.
pomor45
pomor45 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 15:12
Что ты на него злишься? Ну, нашёл парень себе удобное объяснение своих неудовольствий - пускай утешается. Он может без этого спать не может. Надо же иметь хоть какое-то сочувствие к слабым.
rubinovyi2
rubinovyi2
вчера в 13:57
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ oFANATo (раскрыть)
вчера в 12:47
Да при чём здесь Дюков то ???
Без Дюкова в РФС - у Зенита команда была сильнее.....

Да и повода у вас на "дюковщину" причитать нету....
Дюков глава РФС недавно....
А сколько раз ЦСКА победил Зенит за последние 6 лет ???..с 2014-го года ???..за 16 матчей ???
Отвечу - 1 раз....1 победа из 16-ти матчей....
А Зенит выиграл у вас 9 матчей за тот же период....
Дюков виноват ???
Да не смеши честной народ......
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 11:54
ну да 2-3 сезона пусть отдохнёт)))
Footbolista
Footbolista
вчера в 11:45
Слово "отдохнуть" в заголовке явно лишнее...
n272nm
n272nm
вчера в 11:35
Надо заметить, что Червиченко в своих интервью, практически всегда, прав.
n272nm
n272nm ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 11:31
Все по делу.
Aris
Aris
вчера в 11:06
Лидеры мирового футбола проводят 60-70 игр в год, играют почти без отпусков и прогулов.... А тут уже устал .....
oFANATo
oFANATo ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 10:57
Если для чемпионства и последующей гегемонии достаточно было купить в 2019-м.....

Достаточно было иметь - Президентом РФС питерского Дюкова, фарм клуб, и прозенитовских судей!!!!
Федор Паршунин
Федор Паршунин ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 10:57
Да Червиченко такую аллегорию выбрал, а я под нее только подстраивался, вот если б он допустим написал "ходил по полю как невыспавшийся бомж после литра спирта", это было бы более стилистически правильное сравнение.
oFANATo
oFANATo
вчера в 10:54
Хорошо что Семак дал отдохнуть Дзюбе или нет это только покажет игра с Лацио.
112910415
112910415
вчера в 10:32
да, но раньше надо было
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 10:25, ред.
Поздно....
Команду надо было сохранять в оптимальной форме перед ЛЧ....
Ибо в чемпе и без Дзюбы-Малкома-Азмуна-Жиркова-Сантоса можно быть в лидерах..
Наигрались в каких то товарняках бессмысленных....потом на бельгийцев-немцев идут с Ерохиными-Сутормиными....и удивляются...что то не фартит...проигрываем...)))

Я вообще не уверен что когда нибудь на поле одновременно увижу...Дзюбу,Малкома,Сантоса,Вендела,Азмуна,Ловрена,Барриоса.......)))

Ну и смысл состава на 180 млн ???
Коль на поле не более трети от него...)))

Если для чемпионства и последующей гегемонии достаточно было купить в 2019-м Азмуна,Ракицкого и Барриоса....то для чего последующие траты ????
Малком,Сантос,Вендел,Ловрен - чуть более половины от стоимости состава (180 млн евро).
И их брали чтоб от Брюгге "лещей" получать ????

Повторюсь...Мало накупить дорогостоящих автозапчастей - нужен ещё рукастый мастер ,способный собрать из них дельную машину.

И с этим видимо проблемы.......
Gunslinger
Gunslinger ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 10:18
Это про другую команду!!!! :)))
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 09:52
Загнанных лошадей пристреливают, не так ли?
нечитайло
нечитайло
вчера в 09:26
Поможет ли
shlomo
shlomo
вчера в 09:14
Думаю, что правильно сделал
STVA 1
STVA 1
вчера в 09:13
Червь везде
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100