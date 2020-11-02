Червиченко: «Хорошо, что Семак наконец дал Дзюбе отдохнуть»

Экс-владелец «Химок» Андрей Червиченко поделился мнением об игре команды в матче 13-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:2).
Химчане сыграли в свой типичный злой футбол, постаравшись доставить побольше проблем «Зениту». Но было видно, что питерцы чуть сильнее в каждом эпизоде. Плюс сказалась мотивация вышедших на поле игроков, которые заменили откровенно уставшую основу — особенно это касается Дзюбы, который в последних матчах выглядел как загнанная лошадь.
И хорошо, что Семак наконец дал ему отдохнуть. Ведь у команды хватает резерва, чтобы набирать очки. Что и было сделано — особенно хорошо показал себя Ерохин, который давно заслужил постоянное место в старте.
Без Дюкова в РФС - у Зенита команда была сильнее.....
Да и повода у вас на "дюковщину" причитать нету....
Дюков глава РФС недавно....
А сколько раз ЦСКА победил Зенит за последние 6 лет ???..с 2014-го года ???..за 16 матчей ???
Отвечу - 1 раз....1 победа из 16-ти матчей....
А Зенит выиграл у вас 9 матчей за тот же период....
Дюков виноват ???
Да не смеши честной народ......
Без Дюкова в РФС - у Зенита команда была сильнее.....
Да и повода у вас на "дюковщину" причитать нету....
Дюков глава РФС недавно....
А сколько раз ЦСКА победил Зенит за последние 6 лет ???..с 2014-го года ???..за 16 матчей ???
Отвечу - 1 раз....1 победа из 16-ти матчей....
А Зенит выиграл у вас 9 матчей за тот же период....
Дюков виноват ???
Да не смеши честной народ......
Достаточно было иметь - Президентом РФС питерского Дюкова, фарм клуб, и прозенитовских судей!!!!
Достаточно было иметь - Президентом РФС питерского Дюкова, фарм клуб, и прозенитовских судей!!!!
Команду надо было сохранять в оптимальной форме перед ЛЧ....
Ибо в чемпе и без Дзюбы-Малкома-Азмуна-Жиркова-Сантоса можно быть в лидерах..
Наигрались в каких то товарняках бессмысленных....потом на бельгийцев-немцев идут с Ерохиными-Сутормиными....и удивляются...что то не фартит...проигрываем...)))
Я вообще не уверен что когда нибудь на поле одновременно увижу...Дзюбу,Малкома,Сантоса,Вендела,Азмуна,Ловрена,Барриоса.......)))
Ну и смысл состава на 180 млн ???
Коль на поле не более трети от него...)))
Если для чемпионства и последующей гегемонии достаточно было купить в 2019-м Азмуна,Ракицкого и Барриоса....то для чего последующие траты ????
Малком,Сантос,Вендел,Ловрен - чуть более половины от стоимости состава (180 млн евро).
И их брали чтоб от Брюгге "лещей" получать ????
Повторюсь...Мало накупить дорогостоящих автозапчастей - нужен ещё рукастый мастер ,способный собрать из них дельную машину.
И с этим видимо проблемы.......
Команду надо было сохранять в оптимальной форме перед ЛЧ....
Ибо в чемпе и без Дзюбы-Малкома-Азмуна-Жиркова-Сантоса можно быть в лидерах..
Наигрались в каких то товарняках бессмысленных....потом на бельгийцев-немцев идут с Ерохиными-Сутормиными....и удивляются...что то не фартит...проигрываем...)))
Я вообще не уверен что когда нибудь на поле одновременно увижу...Дзюбу,Малкома,Сантоса,Вендела,Азмуна,Ловрена,Барриоса.......)))
Ну и смысл состава на 180 млн ???
Коль на поле не более трети от него...)))
Если для чемпионства и последующей гегемонии достаточно было купить в 2019-м Азмуна,Ракицкого и Барриоса....то для чего последующие траты ????
Малком,Сантос,Вендел,Ловрен - чуть более половины от стоимости состава (180 млн евро).
И их брали чтоб от Брюгге "лещей" получать ????
Повторюсь...Мало накупить дорогостоящих автозапчастей - нужен ещё рукастый мастер ,способный собрать из них дельную машину.
И с этим видимо проблемы.......