Червиченко: «Хорошо, что Семак наконец дал Дзюбе отдохнуть»

Экс-владелец «Химок» Андрей Червиченко поделился мнением об игре команды в матче 13-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:2).

Химчане сыграли в свой типичный злой футбол, постаравшись доставить побольше проблем «Зениту». Но было видно, что питерцы чуть сильнее в каждом эпизоде. Плюс сказалась мотивация вышедших на поле игроков, которые заменили откровенно уставшую основу — особенно это касается Дзюбы, который в последних матчах выглядел как загнанная лошадь.

И хорошо, что Семак наконец дал ему отдохнуть. Ведь у команды хватает резерва, чтобы набирать очки. Что и было сделано — особенно хорошо показал себя Ерохин, который давно заслужил постоянное место в старте.