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Хомуха: «ЦСКА теперь важно подтверждать свои успехи дальше»

вчера, 08:30
РоторЛоготип футбольный клуб Ротор (Волгоград)0 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Экс-полузащитник ЦСКА, а ныне старший тренер юношеской сборной России Дмитрий Хомуха поделился мнением об игре «армейцев» после победы над «Ротором» (1:0) в матче РПЛ.

«Армейцы» добились сложнейшей победы, уже не первый раз выигрывая за счет одного гола. Они чередуют яркие матчи – с «Арсеналом» [5:1] и «Динамо» [3:1] – с такими трудовыми победами, как над «Ротором» или «Уфой» [1:0]. Это уже говорит об определенном классе команды и способности решать серьезные задачи в нынешнем составе.

Но теперь важно подтверждать эти успехи дальше, поскольку удержать первое место будет крайне непросто.

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Супервайзер
Супервайзер
вчера в 18:43
Быть впереди Зенита рискованно, вот Федун это давно понял, а Гинер нет.)))
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении топ-менеджеров энергохолдинга «ТНС Энерго», связанного с президентом ЦСКА Евгением Гинером. Их подозревают в уклонении от уплаты налогов более чем на 1 млрд руб.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 13:29
Играть на 2 фронта будет тяжело но надо , тем более ротация позволяет, да и лазарет начинает пустеть. Удачных игр команде.
blitz
blitz ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 10:51
Лучше беспокойся о своем Зените, а не о ЦСКА. Вон бывший арбитр Хусаинов вообще заявляет что матч Химки с Зенитом должен быть переиграл, из за ошибок судьи в пользу питерской команды.
Великолепный
Великолепный
вчера в 10:42
Как непросто удержать первое место все видели на примере спартака и зенита.
Надо настраиваться на каждую игру и с уважением относиться к каждому сопернику хоть он из верхней части таблицы, хоть с 15-16 места. Расслабон ещё никого до добра не доводил.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 09:47, ред.
"Успехи" ...))))...во множительном числе...)))..???
Можно подумать ЦСКА феерит и куражится и в чемпе и на евроарене...
Первое место в РПЛ - скорей "неуспех" Спартака с Ростовом...чем успех ЦСКА...

Обыграть Тулу и Ротор - "Успех"...?????

Сколько ЦСКА набрал очков с командами равными по классу ????
С Зенитом,Краснодаром,Локомотивом,Загребом,Вольфсбергом.....
3 очка из 15-ти.....

А забить один гол Ротору за 2 матча - это ещё не успех....

Удачи ЦСКА и процветания !!!!!!
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 09:44
всё будет как надо))))) по другому и быть не может)))
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 09:40
Следующая игра очень сложная вот и посмотрим.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 09:23
Нас теперь не остановить!
доктоР7
доктоР7
вчера в 08:33
Это да, это верно.
А чемпион то не настоящий
А чемпион то не настоящий
вчера в 08:32
В четверг подтвердят!!!!хахах
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