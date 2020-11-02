Хомуха: «ЦСКА теперь важно подтверждать свои успехи дальше»

Экс-полузащитник ЦСКА , а ныне старший тренер юношеской сборной России поделился мнением об игре «армейцев» после победы над «Ротором» (1:0) в матче РПЛ .

«Армейцы» добились сложнейшей победы, уже не первый раз выигрывая за счет одного гола. Они чередуют яркие матчи – с «Арсеналом» [5:1] и «Динамо» [3:1] – с такими трудовыми победами, как над «Ротором» или «Уфой» [1:0]. Это уже говорит об определенном классе команды и способности решать серьезные задачи в нынешнем составе.

Но теперь важно подтверждать эти успехи дальше, поскольку удержать первое место будет крайне непросто.