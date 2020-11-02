ГлавнаяНовости

Деменко: «Хочется надеяться, что „Краснодар“ выберется из этой трясины»

вчера, 08:52
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)2 : 0Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Экс-полузащитник «Краснодара» Максим Деменко поделился мнением об игре команды после поражения в матче с «Ахматом» (0:2) в РПЛ.

Довольно тревожно за команду, поскольку видно, что ей тяжело играть на два фронта. Конечно, сказывается нехватка игроков из-за травм и дисквалификаций, но хочется надеяться, что «Краснодар» выберется из этой трясины.

Понятно, что еще нет опыта матчей Лиги чемпионов и восстановления после них, особенно когда проигрываешь так обидно, как «Челси». Ведь в общем команда выглядела неплохо и точно не заслужила такого крупного поражения. Теперь коллективу надо анализировать эти неудачи, делать выводы и решать возникшие проблемы, чтобы вернуться в борьбу за место в еврокубках.

Все новости
Рахимич: «Надеюсь, ЦСКА останется на 1-м месте до конца чемпионата»
Сегодня, 02:33 Комментарии3
Наумов: «Вряд ли „Локо“ хватит мастерства, чтобы добыть даже ничью»
Сегодня, 02:12 Комментарии2
Оздоев: «„Зенит“ провёл очень много матчей. Очки сейчас важнее игры»
Сегодня, 01:33 Комментарии2
Дм. Черышев: «„Локо“ будет крайне непросто с „Атлетико“, но шансы есть»
Сегодня, 01:22 Комментарии4
Корнаухов: «„Спартаку“ не хватило креативности в матче с „Ростовом“»
Вчера, 23:45 Комментарии2
Быстров: «В последних матчах у „Зенита“ есть явный спад»
Вчера, 23:09 Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 10:39
Это будет тяжело и не быстро-"не по Сеньке шапка" оказалась.Особенно с главным тренером-вечным студентом.
112910415
112910415
вчера в 10:29
ясно дело, выберется - вопрос времени
Vik_ont25
Vik_ont25 ответ nubom (раскрыть)
вчера в 10:21
Весной, к сожалению, будет поздно.
Ministri Krasnodar
Ministri Krasnodar ответ Faustello (раскрыть)
вчера в 10:12
Это из серии,что игрок в 28 лет еще подает надежды.В России все иначе)
nubom
nubom
вчера в 09:31
Весной Краснодар будет бороться за лидерство...
sv_1969
sv_1969
вчера в 09:15
У Деменко деменция)))
mihaluch
mihaluch
вчера в 09:13
Слабы ещё наши клубы для участия в Лиге чемпионов.
Faustello
Faustello
вчера в 09:11
Что он несёт??
Краснодар уже несколько лет подряд в ЕК, что значит нет опыта восстановления? Эти эксперты просто жесть, все как на подбор.
Давайте думать
Давайте думать
вчера в 09:10
Всмысле? Тяжело на два фронта? Место в еврокубках упало неожиданно? Прям перед матчами ЛЧ? Было ТО, о чем думали? Ионов в помощь ахахаха
beefs
beefs
вчера в 08:52
надежда умирает последней...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100