Деменко: «Хочется надеяться, что „Краснодар“ выберется из этой трясины»

Экс-полузащитник «Краснодара» поделился мнением об игре команды после поражения в матче с «Ахматом» (0:2) в РПЛ .

Довольно тревожно за команду, поскольку видно, что ей тяжело играть на два фронта. Конечно, сказывается нехватка игроков из-за травм и дисквалификаций, но хочется надеяться, что «Краснодар» выберется из этой трясины.

Понятно, что еще нет опыта матчей Лиги чемпионов и восстановления после них, особенно когда проигрываешь так обидно, как «Челси». Ведь в общем команда выглядела неплохо и точно не заслужила такого крупного поражения. Теперь коллективу надо анализировать эти неудачи, делать выводы и решать возникшие проблемы, чтобы вернуться в борьбу за место в еврокубках.