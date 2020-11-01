Газзаев: «ЦСКА заслуженно находится на первом месте»

Бывший наставник ЦСКА Валерий Газзаев рад, что москвичи вышли на первое место в РПЛ.
ЦСКА давно не был на первом месте и сейчас вышел на него абсолютно заслуженно. Это очень мощный стимул, мотивация для игроков, руководства и хороший позитивный сигнал. Надеюсь, что ЦСКА до конца чемпионата сохранит эту позицию. Давно уже пора этой команде выиграть национальное первенство.
Если Дзагоев полностью восстановится, будет большая помощь команде. В целом видно, что до конца он еще не готов. Он безусловный мастер, авторитетный игрок. Если наберет свою оптимальную форму, это будет серьезная позиция для команды.
Это ты о чем?
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зенит на втором месте с 27 - ю очками как и у спартака.
Это ты о чем?
Смотри таблицу
зенит на втором месте с 27 - ю очками как и у спартака.
промахи+травмы...Цска с победой,заслуженное лидерство!
промахи+травмы...Цска с победой,заслуженное лидерство!
25-е октября - "Спартак"
1-е ноября - ЦСКА
Пока в Зените непонятная чебатуха - переходящее временное первое место многим будет в радость....))
В прошлом сезоне Зенит тоже к 13-му туру был второй....но...
Думаю вскоре всё встанет на свои места....и Флагман и Гегемон полностью не готовый к еврокубкам, сосредоточится на чемпионате и в 3-й раз подряд расчемпионится...
25-е октября - "Спартак"
1-е ноября - ЦСКА
Пока в Зените непонятная чебатуха - переходящее временное первое место многим будет в радость....))
В прошлом сезоне Зенит тоже к 13-му туру был второй....но...
Думаю вскоре всё встанет на свои места....и Флагман и Гегемон полностью не готовый к еврокубкам, сосредоточится на чемпионате и в 3-й раз подряд расчемпионится...
Какое первое место, это просто Лудогорец ему не попался !
Какое первое место, это просто Лудогорец ему не попался !
как в песне поётся " пока беременна..."
как в песне поётся " пока беременна..."
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Если вы хотите посмотреть завершенный матч в записи не зная счет, либо скрыть счет параллельно идущих матчей, то для этих целей есть страница soccer.ru/1, на которой можно выключить отображение счетов всех матчей на 12 часов для вашего аккаунта. Этот режим можно выключить и раньше с этой же страницы. В данном режиме счета будут заменены на «?:?» не только на внешних страницах сайта, но и даже на страницах самих матчей (если вам, например, захочется посмотреть расстановку), а также скрыты под заголовками материалов и в некоторых других блоках сайта. Также будут скрыты иконки красных карточек с внешних страниц и скрыты авторы голов в заголовке страниц матчей. На самой странице soccer.ru/1 все счета будут скрыты даже при отключенном режиме.