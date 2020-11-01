ГлавнаяНовости

Газзаев: «ЦСКА заслуженно находится на первом месте»

01 ноября 2020, 23:17

Бывший наставник ЦСКА Валерий Газзаев рад, что москвичи вышли на первое место в РПЛ.

ЦСКА давно не был на первом месте и сейчас вышел на него абсолютно заслуженно. Это очень мощный стимул, мотивация для игроков, руководства и хороший позитивный сигнал. Надеюсь, что ЦСКА до конца чемпионата сохранит эту позицию. Давно уже пора этой команде выиграть национальное первенство.

Если Дзагоев полностью восстановится, будет большая помощь команде. В целом видно, что до конца он еще не готов. Он безусловный мастер, авторитетный игрок. Если наберет свою оптимальную форму, это будет серьезная позиция для команды.

Все новости
Рахимич: «Надеюсь, ЦСКА останется на 1-м месте до конца чемпионата»
Сегодня, 02:33 Комментарии3
Наумов: «Вряд ли „Локо“ хватит мастерства, чтобы добыть даже ничью»
Сегодня, 02:12 Комментарии2
Оздоев: «„Зенит“ провёл очень много матчей. Очки сейчас важнее игры»
Сегодня, 01:33 Комментарии2
Дм. Черышев: «„Локо“ будет крайне непросто с „Атлетико“, но шансы есть»
Сегодня, 01:22 Комментарии4
Корнаухов: «„Спартаку“ не хватило креативности в матче с „Ростовом“»
Вчера, 23:45 Комментарии2
Быстров: «В последних матчах у „Зенита“ есть явный спад»
Вчера, 23:09 Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
mrmegamc27
mrmegamc27
вчера в 15:26
ЦСКА хороши в последних играх, за исключением лиги европы. Хотя в ЛЕ моменты есть, осталось точность настроить и бить вовремя (привет Эджуке). Заслуженно претендуют на чемпионство.
Snake Plissken
Snake Plissken ответ Zenit_84 (раскрыть)
вчера в 13:50
Это было за час до матча Ротор-ЦСКА
kolpankolpan
kolpankolpan
вчера в 13:09
Газик хорош хвалить мы тоже все видим. Ты лучше скажи, что в команде делает уголь которого выпускают нападать в каждой игре, и который путается между своих коленок как только надо по мячику ударить.? Если Гинер после последней поездки в Африку купил демона за пучок камыша , то что скажет про его пропитание уважаемый депутат Государственной Думы?
Caniggia
Caniggia
вчера в 12:18
Про Ганчара либо плохо, либо ни слова, как обычно, усатый в своём стиле.
Великолепный
Великолепный
вчера в 11:25
Вообще, по задействованности и роли воспитанников своей академии ЦСКА сейчас в лиге нет равных, и это внушает к команде Гончаренко дополнительную симпатию и тем приятнее лидерство ЦСКА
oFANATo
oFANATo ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 11:16, ред.
Ты хотел сказать опять опозорится в ЛЧ и сосредоточится на чемпионате.)))))
oFANATo
oFANATo
вчера в 11:14
Делит первое-второе с зенитом

Это ты о чем?
Смотри таблицу
зенит на втором месте с 27 - ю очками как и у спартака.
112910415
112910415
вчера в 10:17
подождём малость ...
alex074
alex074
вчера в 10:15
"Эксперты" , блин. Все кто не окажется на первом месте, сразу кричат , что ЗАСЛУЖЕННО. а по факту представители РПЛ в европе только и успевают вынимать мячи из своих ворот и причмокивать. ЗАСЛУЖЕННЫЕ футболёры- пешеходы
shur
shur
вчера в 09:59
...метла раз в год.....это о нём,а сколько в его жизни моментов было,а на деле
промахи+травмы...Цска с победой,заслуженное лидерство!
1asss
1asss
вчера в 09:01
Красно -синий опять самый сильный 💪😂😂😂 !!! От свиней один дух остался 😂😂😂
Zenit_84
Zenit_84
вчера в 09:00
Делит первое-второе с Зенитом
ekliziast
ekliziast
вчера в 08:17
Хочу спросить у баламута осетинского , когда стартует объединённый чемп?
valt134
valt134
вчера в 07:42
А этот только «звиздеть» умеет. Где твои, обещанные всей стране, сбритые усы??? ЗВЕЗДОБОЛ Всея Руси. Хотя вру, есть Самый Главный у них, которому Газзаев славно подлизнул(кто знает,тот поймёт)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 07:28
12-е сентября - "Сочи"...
25-е октября - "Спартак"
1-е ноября - ЦСКА

Пока в Зените непонятная чебатуха - переходящее временное первое место многим будет в радость....))

В прошлом сезоне Зенит тоже к 13-му туру был второй....но...
Думаю вскоре всё встанет на свои места....и Флагман и Гегемон полностью не готовый к еврокубкам, сосредоточится на чемпионате и в 3-й раз подряд расчемпионится...
Лучший клуб страны
Лучший клуб страны
вчера в 07:26
цска забыл что у него ворту Чупа чупс находится.
mihaluch
mihaluch
вчера в 07:12
Кто-то должен лидировать.
CSKA2012
CSKA2012 ответ Justas Weiss7 (раскрыть)
вчера в 06:50
А разве картофан и гамбургер добились хотя бы его достижений с ЦСКА чтобы он их хвалил ? Выход в 1/4 лч это не кубок УЕФА взять )
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 06:31
Усатый совсем головой поехал ?
Какое первое место, это просто Лудогорец ему не попался !
ermak6848
ermak6848
вчера в 06:12
Хотя - это временно
как в песне поётся " пока беременна..."
Санчо Панса
Санчо Панса
вчера в 06:03
Безусловно, Валерий Георгиевич! Хоть ты лопни, хоть ты тресни, а ЦСКА на первом месте)
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 06:00
Просто у Зенита игра не пошла.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 05:51
Согласен с Георгиевичем.
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 05:39
Оказывается не только спартачи больны временным первым местом.
Mangur
Mangur
вчера в 04:17
Больше удивмтельно 4 место Динамо
STVA 1
STVA 1
вчера в 03:34
Ещё много поменяетсч
Бот зануда
Бот зануда
вчера в 02:21


Если вы хотите посмотреть завершенный матч в записи не зная счет, либо скрыть счет параллельно идущих матчей, то для этих целей есть страница soccer.ru/1, на которой можно выключить отображение счетов всех матчей на 12 часов для вашего аккаунта. Этот режим можно выключить и раньше с этой же страницы. В данном режиме счета будут заменены на «?:?» не только на внешних страницах сайта, но и даже на страницах самих матчей (если вам, например, захочется посмотреть расстановку), а также скрыты под заголовками материалов и в некоторых других блоках сайта. Также будут скрыты иконки красных карточек с внешних страниц и скрыты авторы голов в заголовке страниц матчей. На самой странице soccer.ru/1 все счета будут скрыты даже при отключенном режиме.


Ruslan7797
Ruslan7797
вчера в 00:35
Ненадо радоваться, еще до марта 5 раз поменяется лидер,это фигня еще что вчера был Спартак а сегодня кони,а завтра может зенит Зенит стать тем более еще раз судьи помогли бомжам в игре с Химками
Cat01
Cat01
вчера в 00:24
Заслуженная первая строчка в таблице
Жека10
Жека10
вчера в 00:22
ну и бредятину городит.Ну понятно и ежу,что лидеры ещё поменяются по ходу сезона не раз.Какой смысл вот сейчас об этом гутарить?
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100