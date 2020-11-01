Газзаев: «ЦСКА заслуженно находится на первом месте»

Бывший наставник ЦСКА рад, что москвичи вышли на первое место в РПЛ .

ЦСКА давно не был на первом месте и сейчас вышел на него абсолютно заслуженно. Это очень мощный стимул, мотивация для игроков, руководства и хороший позитивный сигнал. Надеюсь, что ЦСКА до конца чемпионата сохранит эту позицию. Давно уже пора этой команде выиграть национальное первенство.

Если Дзагоев полностью восстановится, будет большая помощь команде. В целом видно, что до конца он еще не готов. Он безусловный мастер, авторитетный игрок. Если наберет свою оптимальную форму, это будет серьезная позиция для команды.