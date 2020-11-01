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Аршавин: «Эджуке вносит какую-то непредсказуемость в действия ЦСКА»

01 ноября 2020, 22:41

Экс-игрок «Зенита» Андрей Аршавин уверен, что ЦСКА способен побороться за чемпионство в этом сезоне.

У ЦСКА есть обойма и тренерский штаб может совершать ротацию без потери качества. У «Локомотива», к примеру, такой возможности нет. «Зенит» в минувшем туре выглядел уставшим. Красно-синие могут без потери поменять человек пять в стартовом составе, а у «Зенита», к примеру, будет «просадка» уже по уровню футболистов.

У армейцев идеальной связкой в центре обороны является Магнуссон — Дивеев. Эджуке надо прибавить в школе, а это, к сожалению, уже невозможно. Он вносит какую-то непредсказуемость в действия ЦСКА.

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Все комментарии
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258 ответ goaler (раскрыть)
вчера в 18:34
Муса пришел в гораздо более худшем состоянии и ничего, обучили, превратили в яркого самобытного забивного форварда, долго радовал болельщиков, после чего был очень удачно продан.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ cska vperiod (раскрыть)
вчера в 11:59
Ему не надо вписываться ни в какую игровую философию. Пусть остаётся самим собой, и тем самым Эджуке принесёт больше пользы, чем если бы " вписался... ".
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Альфи (раскрыть)
вчера в 11:57
Да, парень заигрывается, а по мне - пусть. Пусть по десять раз обыгрывает одного игрока, но... кто-то ему подножку поставит, кому - то надоест его мельтешение перед глазами и толкнёт его, в результате заработает штрафной либо пенальти. Всё равно пользы принесёт больше, чем кто-либо другой в команде. Большое подспорье для Влашича. Либо наоборот.
Альфи
Альфи ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 11:23
Только кто то должен бегать рядом и кричать ему в ухо" Эджуке поле кончается, Эджуке ворота вон там, ты куда Эджуке...."
112910415
112910415
вчера в 10:09
интересный, живенький такой
Санчо Панса
Санчо Панса
вчера в 06:04, ред.
Да, за этим его пригласили в ЦСКА! Главное, чтобы он еще и пользу огромную приносил красно-синим.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 05:53
Он ещё не совсем вписался в игровую философию, ща погодите!
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 04:54
И без Эджуке справятся.
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 04:25
ВМГ пусть сам сначала научится
goaler
goaler ответ ШМЕЛЬ-258 (раскрыть)
вчера в 02:50
подучить надо было раньше
goaler
goaler ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 02:49
Это про кого?
VAN ARM
VAN ARM
01 ноября в 23:35
для выводов ещё не время)))
alex074
alex074
01 ноября в 23:29
В матче с Динамо из Загреба, этот Эджуке запорол всё, что только можно...
Союзник противников
Союзник противников
01 ноября в 23:25
Редкий экземпляр в российском футболе,выход которого на поле связан с ожиданием нестандартных действий.Одним этим он создаёт благоприятную игровую обстановку для команды.Кто шутит,кто восхищается.но всем болельщикам нравится! Надоели дуболомы.Конечно,что-то и подкорректировать нужно,но он уже и так украшение чемпионата.
Красно Синий воин
Красно Синий воин
01 ноября в 23:24
Помнится Муса приходил прямолинейным бегунком, а Эджуке даже лучше смотрится сейчас чем первоначальный Муса, и дриблинг при нем и по воротам бьёт, а какой гол спартаку положил, красавец.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
01 ноября в 23:14
А мне Эджуке по нестандартному дриблингу кажется больше похож на Думбию, а по скорости и неотесанности в плане постановки удара раннего Мусу. Подучить его удару, иногда пораньше расставаться с мячом и цены ему не будет.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
01 ноября в 23:14, ред.
Слава всевышнему, что в чемпионате появился хоть один неординарный футболист, за которым интересно смотреть. Но что в нём подкупает больше всего: обычно, когда футболист приходит в новую команду, он начинает осторожничать, стараясь не ошибиться, больше играть на команду и не рисковать. Эджуке не такой. Такое впечатление, что ему сам чёрт не страшен, идёт в обводку, ничего и никого не боится, берёт игру на себя. Это как если в постоянном токе вдруг резко подскакивает напряжение. Пусть таким и остаётся.
oFANATo
oFANATo
01 ноября в 23:03
Эджуке вносит какую-то непредсказуемость в действия ЦСКА.
Так это замечательно, значит соперникам будет сложнее противостоять армейцам.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
01 ноября в 23:00
Вот и я про то же.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Leha-ha50 (раскрыть)
01 ноября в 22:50
Главное у него прекрасная природная координация движений. Мяч отобрать очень трудно. ВМГ научит его играть на команду и будет классный вингер.
Leha-ha50
Leha-ha50
01 ноября в 22:48, ред.
Эджуке еще прибавит обязательно. Техника у него просто очень хорошая , удар есть, очень быстр , успевает помогать обороне, хорош в отборе и игре на опережение, только вот реализация хромает, но она хромает почти всех . Так что есть парню куда расти. Думаю он справится со своими проблемами и добавит эффективности. Потенциал у парня есть.
Всем здоровья.
beefs
beefs
01 ноября в 22:47
напоминает молодого Блохина...
STVA 1
STVA 1
01 ноября в 22:44
Всадник без головы...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
01 ноября в 22:42
Он ещё себя покажет,дайте ему время!
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