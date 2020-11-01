Аршавин: «Эджуке вносит какую-то непредсказуемость в действия ЦСКА»

Экс-игрок «Зенита» Андрей Аршавин уверен, что ЦСКА способен побороться за чемпионство в этом сезоне.

У ЦСКА есть обойма и тренерский штаб может совершать ротацию без потери качества. У «Локомотива», к примеру, такой возможности нет. «Зенит» в минувшем туре выглядел уставшим. Красно-синие могут без потери поменять человек пять в стартовом составе, а у «Зенита», к примеру, будет «просадка» уже по уровню футболистов.