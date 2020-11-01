Комличенко: «Эта игра надолго запомнится болельщикам»

Форвард «Динамо» прокомментировал победу над «Тамбовом» в матче 13-го тура РПЛ .

Получилась драматичная игра, которая наверняка надолго запомнится болельщикам. Первый тайм не предвещал ничего подобного. Мы забили гол, спокойно контролировали ход матча, владели преимуществом. После перерыва тоже все было нормально, к тому же соперник остался в меньшинстве после двух удалений.

Тут надо отдать должное «Тамбову», который сравнял счет, а потом очень самоотверженно оборонялся. Волновался ли перед победным пенальти? Нет, был абсолютно уверен, что забью. Поволноваться пришлось перед пенальти в наши ворота, но все хорошо, что хорошо кончается.