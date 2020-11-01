Комличенко: «Эта игра надолго запомнится болельщикам»

Форвард «Динамо» Николай Комличенко прокомментировал победу над «Тамбовом» в матче 13-го тура РПЛ.
Получилась драматичная игра, которая наверняка надолго запомнится болельщикам. Первый тайм не предвещал ничего подобного. Мы забили гол, спокойно контролировали ход матча, владели преимуществом. После перерыва тоже все было нормально, к тому же соперник остался в меньшинстве после двух удалений.
Тут надо отдать должное «Тамбову», который сравнял счет, а потом очень самоотверженно оборонялся. Волновался ли перед победным пенальти? Нет, был абсолютно уверен, что забью. Поволноваться пришлось перед пенальти в наши ворота, но все хорошо, что хорошо кончается.