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Комличенко: «Эта игра надолго запомнится болельщикам»

01 ноября 2020, 23:01
ТамбовЛоготип футбольный клуб Тамбов1 : 2Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Форвард «Динамо» Николай Комличенко прокомментировал победу над «Тамбовом» в матче 13-го тура РПЛ.

Получилась драматичная игра, которая наверняка надолго запомнится болельщикам. Первый тайм не предвещал ничего подобного. Мы забили гол, спокойно контролировали ход матча, владели преимуществом. После перерыва тоже все было нормально, к тому же соперник остался в меньшинстве после двух удалений.

Тут надо отдать должное «Тамбову», который сравнял счет, а потом очень самоотверженно оборонялся. Волновался ли перед победным пенальти? Нет, был абсолютно уверен, что забью. Поволноваться пришлось перед пенальти в наши ворота, но все хорошо, что хорошо кончается.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 08:00
Ничья былабы справедливым итогом!
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 05:57
Больше запомнят Карася.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
вчера в 04:21
Сложно что-то комментировать но драма была заручена
ОПС
ОПС
вчера в 03:50
Все хорошо, что хорошо кончается.
Ислам0926
Ислам0926 ответ VERSTECK (раскрыть)
вчера в 03:14
Судья отработал на 5+ если не смотрел матч то лучше промолчать
drug01
drug01
вчера в 01:03
Так играть надо всегда!
VERSTECK
VERSTECK
вчера в 00:54
матч как матч. очередная московская команда с помощью судей задавливает провинциальный клуб. ничего нового, картина привычная.
Loko57
Loko57
01 ноября в 23:49
Концовка была захватывающая.
VAN ARM
VAN ARM
01 ноября в 23:03
вот в этом неуверен))))
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