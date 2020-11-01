Пономарёв: «Я сразу сказал, что „Спартак“ завалится»

Экс-игрок ЦСКА Владимир Пономарёв считает, что команда способна побороться за чемпионство в этом сезоне.
Если ЦСКА продолжит в таком темпе, то отнимет золотые медали у «Зенита». У команды хорошее движение. Про «Спартак» я сразу сказал, что они завалятся, они один раз показали хорошую игру, а больше у них нет сил.
Если брать в расчёт плотный график, это никакая не проблема. Три-четыре дня вполне хватает для восстановления молодого организма.
______________________________
Сразу понятно, что интервью от экс-игрока цска.
Он и матчи Спартака не смотрит, он и прогресса команды в новом сезоне не видит, и то что самая молодая команда в России тоже не знает. Пономарёв, одним словом :)))
______________________________
Сразу понятно, что интервью от экс-игрока цска.
Он и матчи Спартака не смотрит, он и прогресса команды в новом сезоне не видит, и то что самая молодая команда в России тоже не знает. Пономарёв, одним словом :)))
А всего лишь проиграл 1 матч...без тренера....
Вполне может опять запрыгнуть на первую строчку - ибо по-осени,отсутствие еврокубков - ключевой фактор....
Но не удивлюсь если ЦСКА сохранит лидерство....ибо в оставшихся 6-ти матчах до зимней паузы у ЦСКА самый подходящий для этого календарь (Ростов(2),Сочи,Рубин,Химки,Урал)......да и австрийцы с загребцами в европах - это не дортмундцы и римляне,как у Зенита....)))
Тому же Зениту до зимней паузы предстоят матчи с Краснодаром,Дортмундом,Лацио(2 раза),Динамо,Спартаком......
Так что с аналитическо-календарной точки зрения...лидерство в РПЛ к 16-му декабря :
1.Спартак - ибо фартит с "полиграфистами"...отличная форма Максименко и Понсе...и главное на 4 игры меньше чем у ЦСКА и Зенита....что при правильной подготовке,даёт нехилое преимущество.....
2.ЦСКА - ибо неплохо провёл трансферную компанию,имеет не самый суровый календарь и наверняка не будет рвать жилы в ЛЕ в которой всё равно не заработаешь как в ЛЧ....да и...у них лучший на сегодня игрок Лиги...здоровья Николе и процветания.....
3.Зенит - суровый календарь, непонятки с тренером, 100 млн из 180-ти в лазаретах....сколько и как Семаку удастся протянуть на Ерохиных-Суторминых - непонятно даже наверно Медведеву...)))
Футбол конечно штука не предсказуемая....а футбол в РПЛ - непредсказуемая вдвойне.....
Ибо сегодня у тебя судьи отбирают очки - а завтра "по просьбе" - начинают "судить как Зенит"....
Всем здоровья и удачи!!!!!
А всего лишь проиграл 1 матч...без тренера....
Вполне может опять запрыгнуть на первую строчку - ибо по-осени,отсутствие еврокубков - ключевой фактор....
Но не удивлюсь если ЦСКА сохранит лидерство....ибо в оставшихся 6-ти матчах до зимней паузы у ЦСКА самый подходящий для этого календарь (Ростов(2),Сочи,Рубин,Химки,Урал)......да и австрийцы с загребцами в европах - это не дортмундцы и римляне,как у Зенита....)))
Тому же Зениту до зимней паузы предстоят матчи с Краснодаром,Дортмундом,Лацио(2 раза),Динамо,Спартаком......
Так что с аналитическо-календарной точки зрения...лидерство в РПЛ к 16-му декабря :
1.Спартак - ибо фартит с "полиграфистами"...отличная форма Максименко и Понсе...и главное на 4 игры меньше чем у ЦСКА и Зенита....что при правильной подготовке,даёт нехилое преимущество.....
2.ЦСКА - ибо неплохо провёл трансферную компанию,имеет не самый суровый календарь и наверняка не будет рвать жилы в ЛЕ в которой всё равно не заработаешь как в ЛЧ....да и...у них лучший на сегодня игрок Лиги...здоровья Николе и процветания.....
3.Зенит - суровый календарь, непонятки с тренером, 100 млн из 180-ти в лазаретах....сколько и как Семаку удастся протянуть на Ерохиных-Суторминых - непонятно даже наверно Медведеву...)))
Футбол конечно штука не предсказуемая....а футбол в РПЛ - непредсказуемая вдвойне.....
Ибо сегодня у тебя судьи отбирают очки - а завтра "по просьбе" - начинают "судить как Зенит"....
Всем здоровья и удачи!!!!!
Ну а с Ростовом будем играть после Фейеноорда на своем поле 8-го числа в 16:30 через два дня на третий
Так что практически три дня.
На этот случай и существует ротация состава.
Что Ганчаренко и продемонстрировал в матче с Ротором. Троих заменил после 60-ти минут игры и ещё двоих после 70-ти 75-ти минут игры.
Ну а с Ростовом будем играть после Фейеноорда на своем поле 8-го числа в 16:30 через два дня на третий
Так что практически три дня.
На этот случай и существует ротация состава.
Что Ганчаренко и продемонстрировал в матче с Ротором. Троих заменил после 60-ти минут игры и ещё двоих после 70-ти 75-ти минут игры.