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Пономарёв: «Я сразу сказал, что „Спартак“ завалится»

01 ноября 2020, 23:32

Экс-игрок ЦСКА Владимир Пономарёв считает, что команда способна побороться за чемпионство в этом сезоне.

Если ЦСКА продолжит в таком темпе, то отнимет золотые медали у «Зенита». У команды хорошее движение. Про «Спартак» я сразу сказал, что они завалятся, они один раз показали хорошую игру, а больше у них нет сил.

Если брать в расчёт плотный график, это никакая не проблема. Три-четыре дня вполне хватает для восстановления молодого организма.

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Все комментарии
Виктор Лошаков
Виктор Лошаков
вчера в 16:48
Спартак опасен, он опасен своей непредсказуемостью! До его заваливания очень далеко! Главное самим ЦСКА помнить об угрозе, тренироваться и самим не дай Бог завалиться! Рано, рано ещё петь одним отходную, а другим дифирамбы раздавать!
ViktorVolchok07
ViktorVolchok07
вчера в 16:35
А,я согласен с Пономарёвым,,,Спартаку,,не хватает физики на весь матч,от этого многие проблемы.Настораживает другое,нет стабильной,надёжной игры в обороне,не прогрессирует Жиго,а наоборот,стал каким то не уклюжим,не прогрессирует Умяров,Айртон,Соболев...По этому такое нелепое поражение очередному ,,автобусу,, Одна атака,гол...и не отыграться за 80 минут на своём поле,это говорит о многом.
Мы не рабы
Мы не рабы
вчера в 15:06
    zzz-
    zzz- ответ oFANATo (раскрыть)
    вчера в 13:35
    да вроде я в норме...просто я же говорил звучит очень стремно следующий тур цска влетит Спартак выиграет и что? товарищ я же говорил переобуется отряхнется и уйдет в свое небытие...
    makkie
    makkie
    вчера в 11:56
    Про «Спартак» я сразу сказал, что они завалятся, они один раз показали хорошую игру, а больше у них нет сил.
    ______________________________

    Сразу понятно, что интервью от экс-игрока цска.
    Он и матчи Спартака не смотрит, он и прогресса команды в новом сезоне не видит, и то что самая молодая команда в России тоже не знает. Пономарёв, одним словом :)))
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ oFANATo (раскрыть)
    вчера в 11:20
    При определении промежутка между играми принято считать все дни, кроме дней игр. Играли первого, след игра пятого. Значит промежуток три дня 2,3 и 4.это дни, когда возможны тренировки и восстановление. От игры 5-го до игры 8-го, всего два дня. С Ростовом будет очень трудно, как в прошлом году. Мы готовились два дня, а они неделю. Никакая ротация не поможет.
    alex074
    alex074 ответ Союзник противников (раскрыть)
    вчера в 11:05, ред.
    Но тем не менее, как Вы выразились и одно, и второе, и третье это слагаемые одного действа, под названием РОССИЙСКИЙ ФУТБОЛ. И одно без другого существовать не может, т.к. игра и тем более реализация происходит для болельщиков, а болельщики имеют полное моральное право высказывать свою точку зрения и конкретно своё мнение, хоть оно и не профессиональное, а просто дилетантское. И я больше, чем уверен, что с моим мнением согласятся многие, кто видел игру ЦСКА с Динамо (Загреб)
    Союзник противников
    Союзник противников ответ alex074 (раскрыть)
    вчера в 10:42
    Неучастникам легче всего рассуждать.Игра-это одно,реализация-другое,раздражённые отзывы-третье.Особенно в таких комментариях,как о Кучаеве.
    alex074
    alex074
    вчера в 10:28, ред.
    Насмешил... ЦСКА станет чемпионом? Ты видел игру с Загребом: блеклую, не выразительную, с полным отсутствием взаимосвязей и исполнительского мастерства на завершении атак? Когда Обляков и Кучаев вообще игроки уровня ФНЛ, Федя и Эджуке запороли всё, что только можно. А если уйдет у ЦСКА Влашич, то будет ЦСКА в серединке турнирной таблицы...
    112910415
    112910415
    вчера в 09:52
    всё изменится ещё не раз
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 08:07
    А "Спартак" и не заваливался.....
    А всего лишь проиграл 1 матч...без тренера....
    Вполне может опять запрыгнуть на первую строчку - ибо по-осени,отсутствие еврокубков - ключевой фактор....

    Но не удивлюсь если ЦСКА сохранит лидерство....ибо в оставшихся 6-ти матчах до зимней паузы у ЦСКА самый подходящий для этого календарь (Ростов(2),Сочи,Рубин,Химки,Урал)......да и австрийцы с загребцами в европах - это не дортмундцы и римляне,как у Зенита....)))

    Тому же Зениту до зимней паузы предстоят матчи с Краснодаром,Дортмундом,Лацио(2 раза),Динамо,Спартаком......

    Так что с аналитическо-календарной точки зрения...лидерство в РПЛ к 16-му декабря :
    1.Спартак - ибо фартит с "полиграфистами"...отличная форма Максименко и Понсе...и главное на 4 игры меньше чем у ЦСКА и Зенита....что при правильной подготовке,даёт нехилое преимущество.....
    2.ЦСКА - ибо неплохо провёл трансферную компанию,имеет не самый суровый календарь и наверняка не будет рвать жилы в ЛЕ в которой всё равно не заработаешь как в ЛЧ....да и...у них лучший на сегодня игрок Лиги...здоровья Николе и процветания.....
    3.Зенит - суровый календарь, непонятки с тренером, 100 млн из 180-ти в лазаретах....сколько и как Семаку удастся протянуть на Ерохиных-Суторминых - непонятно даже наверно Медведеву...)))

    Футбол конечно штука не предсказуемая....а футбол в РПЛ - непредсказуемая вдвойне.....
    Ибо сегодня у тебя судьи отбирают очки - а завтра "по просьбе" - начинают "судить как Зенит"....

    Всем здоровья и удачи!!!!!
    ЦСКА 06
    ЦСКА 06 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    вчера в 08:04
    Ваши "эксперты" Аршавин боярский Орлов ещё до начала чемпионата говорили что зенит чемпион. Что нету конкурентов вообще. Но на деле в середине чемпионата есть 2 конкурента. Ну а первое место в ЦСКА это хорошо но это пока ничего не значит.
    SHMEL
    SHMEL
    вчера в 07:25
    Спартак спообен закончить чемпионат не выше 4-го места.
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    вчера в 06:59
    "Три-четыре дня хватает для восстановления молодого организма" У Спартака тоже молодой состав и находится он в более выигрышной позиции. ЦСКА играет две игры в неделю с основным составом, Спартак одну. У Зенита состав возрастной, то Дзюба хандрит, то у Азмуна запор, то у Малкома геморрой. Надеюсь со стороны ЦСКА не будет попытки пожертвовать Лигой Европы ради чемпионства (решение вполне в стиле Гинера), Еврокубки - наше больное место, уже доигрались там.
    КЭТиК
    КЭТиК
    вчера в 06:03
    И ЦСКА ещё завалиться, и не раз.
    ДСА
    ДСА
    вчера в 06:02
    Тоже самое можно сказать и о ЦСКА.
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    вчера в 06:01
    И это он сказал не как экс-игрок ЦСКА! Это же и так вполне очевидно)
    Звезда по имени Солнце
    Звезда по имени Солнце ответ zzz- (раскрыть)
    вчера в 05:52
    Таких понтов как у спартачей ни у кого нет. А шарик как всегда дутым оказался.
    cska vperiod
    cska vperiod
    вчера в 05:48
    Все понимали, что судейская помощь спартаку и федуновский шантаж судейского комитета рано или поздно закончится и спартачок завалится.
    ABir
    ABir
    вчера в 05:27
    ЦСКА всего лишь воспользовался осечкой лидера чемпионата. Произошла только очередная перестановка в лидирующей группе . Чемпионат долгий, ещё будут изменения в лидирующей группе, но тем интереснее будет наблюдать за дальнейшим развитием событий.
    mihaluch
    mihaluch
    вчера в 04:31
    ЦСКА временно в лидерах.
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    вчера в 03:36
    А похоже сейчас всем одинаково
    sv_1969
    sv_1969
    вчера в 02:02
    Ванга Пономарев
    Евгений Макрушин
    Евгений Макрушин
    вчера в 01:17
    В этом году все на столько плохи,что предопределить кто станет чемпионом(а может вообще не доиграют с этим вирусом)вообще нереально!!!
    oFANATo
    oFANATo ответ zzz- (раскрыть)
    вчера в 01:10
    Не злись....понимаю неприятно с первого места скатиться на третье....но раз проиграли Ростову принимай как должное.
    oFANATo
    oFANATo ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 01:09, ред.
    Например с Фейеноордом играем 5-го числа, поздно вечером, через четыре дня после Ротора, так как с Ротором играли 1- го числа.
    Ну а с Ростовом будем играть после Фейеноорда на своем поле 8-го числа в 16:30 через два дня на третий
    Так что практически три дня.
    На этот случай и существует ротация состава.
    Что Ганчаренко и продемонстрировал в матче с Ротором. Троих заменил после 60-ти минут игры и ещё двоих после 70-ти 75-ти минут игры.
    zzz-
    zzz-
    вчера в 01:00
    это кто такой вообще??? настрадамус недоделанный..вышли на неделю на 1 место и столько понтов...смешно читать..
    Lucho Gonzalez
    Lucho Gonzalez
    вчера в 00:47
    Место спартака в фнл, а с помощью судейской - 6-е или 7-е
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    вчера в 00:36
    Понамарев - это армейский "Рейнгольд"!!!
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 00:34
    Ну уж нашего Ловчева не переплюнет даже Путин ! )))
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