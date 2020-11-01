Пономарёв: «Я сразу сказал, что „Спартак“ завалится»

Экс-игрок ЦСКА Владимир Пономарёв считает, что команда способна побороться за чемпионство в этом сезоне.

Если ЦСКА продолжит в таком темпе, то отнимет золотые медали у «Зенита». У команды хорошее движение. Про «Спартак» я сразу сказал, что они завалятся, они один раз показали хорошую игру, а больше у них нет сил.

Если брать в расчёт плотный график, это никакая не проблема. Три-четыре дня вполне хватает для восстановления молодого организма.