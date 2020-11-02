Матч «Зенит» — «Лацио» в ЛЧ обслужит бригада арбитров из Португалии

Матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» — «Лацио» обслужит бригада арбитров из Португалии, сообщает официальный сайт УЕФА.
Главным арбитром встречи назначен Артур Диаш. Ассистировать ему будут: Руй Тавареш и Паулу Соареш. Резервный рефери — Антониу Нобре. Видеопомощники арбитра — Тьягу Мартинш и Луиш Годинью.
Матч состоится 4 ноября на домашней арене «Зенита». Начало — в 20:55 мск.
Накануне «Зенит» одержал победу в матче Российской Премьер-Лиги.
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