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Матч «Зенит» — «Лацио» в ЛЧ обслужит бригада арбитров из Португалии

вчера, 12:37
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)ЛациоЗавтра в 20:55 Не начался

Матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» — «Лацио» обслужит бригада арбитров из Португалии, сообщает официальный сайт УЕФА.

Главным арбитром встречи назначен Артур Диаш. Ассистировать ему будут: Руй Тавареш и Паулу Соареш. Резервный рефери — Антониу Нобре. Видеопомощники арбитра — Тьягу Мартинш и Луиш Годинью.

Матч состоится 4 ноября на домашней арене «Зенита». Начало — в 20:55 мск.

Накануне «Зенит» одержал победу в матче Российской Премьер-Лиги.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:18
Артур Диаш правильный тип....
При его судействе и Ростов Баварию обыграл....и ЦСКА Реал деклассировал.....
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 16:26
Жена Семака уже заранее готовится убеждать.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 14:49
Не вижу разницы кто будет судить.
brauning.86
brauning.86
вчера в 14:39
После матча бомжи опять вспомнят
О продажных Федунских свистках
112910415
112910415
вчера в 14:05
неправильные судьи
А чемпион то не настоящий
А чемпион то не настоящий
вчера в 13:16
А вилкова с дюковым что не будет?
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 13:12
Где же вы, защитники земли русской? Пора защитить клубы РПЛ от надругательств нечести иноземной! Вступитесь за российский футбол, богатыри наши, Вилков, Кукуян и Еськов!
mihaluch
mihaluch
вчера в 12:52
Газпром не выходит на международную арену.
h8you
h8you
вчера в 12:51, ред.
могли бы вилкова назначить😂
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:51
Хоть наши уже почти не соперники португалам в рейтинге, но все таки...
holms918
holms918
вчера в 12:49
Откуда будут судьи, никакого значения не имеет.
shlomo
shlomo
вчера в 12:38
Нам все равно кто будет судить....
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