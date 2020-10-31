«Ростов» обратится в ЭСК по судейству в матче со «Спартаком»

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сегодня, 21:51

«Ростов» обратится в экспертно-судейскую комиссию с просьбой рассмотреть эпизод матча 13-го тура РПЛ против «Спартака» (1:0) Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым.

По информации источника, «Ростов» хочет получить разъяснение по эпизоду с фолом защитника Денниса Хаджикадунича. Футболист получил вторую желтую карточку после столкновения с форвардом «Спартака» Александром Соболевым.