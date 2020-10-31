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«Ростов» обратится в ЭСК по судейству в матче со «Спартаком»

сегодня, 21:51
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

«Ростов» обратится в экспертно-судейскую комиссию с просьбой рассмотреть эпизод матча 13-го тура РПЛ против «Спартака» (1:0) Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым.

По информации источника, «Ростов» хочет получить разъяснение по эпизоду с фолом защитника Денниса Хаджикадунича. Футболист получил вторую желтую карточку после столкновения с форвардом «Спартака» Александром Соболевым.

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FROBI
FROBI
сегодня в 22:00
Полиграф ждёт следующего клиента...
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 21:59
В следующем туре Ростов играет с ЦСКА и возможное отсутствие Хаджикадунича станет большой проблемой
cska1948
cska1948
сегодня в 21:59
«Ростов» обратится в ЭСК по судейству в матче со «Спартаком»
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И правильно сделает! Такие судейские ляпы нельзя прощать!
Footbolista
Footbolista
сегодня в 21:55
Надо отменять вторую желтую...коням на радость)...
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 21:55
скоро напишут коллективное письмо о поддержке федуна и снятии с чемпионата спама))))
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