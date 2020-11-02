Хусаинов: «Матч „Химки“ — „Зенит“ должен быть переигран»

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал эпизод в матче 13-го тура РПЛ «Химки» — «Зенит» (0:2), когда главный арбитр Алексей Матюнин показал желтую карточку после столкновения, в котором участвовали Алексей Сутормин, Юрий Жирков и Илья Кухарчук.

Я не присутствовал на поле и не слышал переговоров Матюнина с Сергеем Ивановым, который сидел на VAR , поэтому не могу судить о мотивации арбитра. Оцениваю то, что видел своими глазами. По видеозаписи и фото очевидно, что на 27-й минуте Жирков нарушал правила на Кухарчуке. Зенитовец сверху наступил шипами на ногу игроку «Химок». Это желтая карточка как минимум.

Матюнин по итогам эпизода вынес предупреждение Сутормину. И это ошибка. Фол совершил именно Жирков. Со стороны Сутормина нарушения не было. Он в соответствии с правилами игры вступает в единоборство стопой, находящейся внизу.

Считаю, что Матюнин не разобрался в том, кто совершил нарушение, и вынес предупреждение по наитию. Авторитет Жиркова сыграл определяющую роль.

Если арбитр, зафиксировав нарушение, вынес наказание не тому игроку, личность нарушителя может быть проверена VAR ? Все верно, должна была быть проверена. Но кто сидел за VAR ? Иванов. И он, и главный арбитр ошибочно определили нарушителя. Как следствие, Жирков, считая, что у него нет предупреждения, совершил нарушение во втором тайме и получил желтую карточку, которая по факту должна была для него стать второй. Это говорит о том, что арбитры своими некачественными действиями вмешались в ход игры, из-за них игрок, который должен был покинуть поле, остался до конца матча.

Этот эпизод абсолютно подходит под категорию «техническая ошибка». Это значит, что должна быть переигровка, если быть предельно объективными и нейтральными.

Верю ли я, что матч будет переигран? Нет. Потому что пандемия, плотный календарь, «Зенит» играет в Лиге чемпионов. Уверен, что переигрывать не будут, проехали. Боюсь, что скандал замнут.