Хусаинов: «Матч „Химки“ — „Зенит“ должен быть переигран»

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал эпизод в матче 13-го тура РПЛ «Химки» — «Зенит» (0:2), когда главный арбитр Алексей Матюнин показал желтую карточку после столкновения, в котором участвовали Алексей Сутормин, Юрий Жирков и Илья Кухарчук.
Я не присутствовал на поле и не слышал переговоров Матюнина с Сергеем Ивановым, который сидел на VAR, поэтому не могу судить о мотивации арбитра. Оцениваю то, что видел своими глазами. По видеозаписи и фото очевидно, что на 27-й минуте Жирков нарушал правила на Кухарчуке. Зенитовец сверху наступил шипами на ногу игроку «Химок». Это желтая карточка как минимум.
Матюнин по итогам эпизода вынес предупреждение Сутормину. И это ошибка. Фол совершил именно Жирков. Со стороны Сутормина нарушения не было. Он в соответствии с правилами игры вступает в единоборство стопой, находящейся внизу.
Считаю, что Матюнин не разобрался в том, кто совершил нарушение, и вынес предупреждение по наитию. Авторитет Жиркова сыграл определяющую роль.
Если арбитр, зафиксировав нарушение, вынес наказание не тому игроку, личность нарушителя может быть проверена VAR? Все верно, должна была быть проверена. Но кто сидел за VAR? Иванов. И он, и главный арбитр ошибочно определили нарушителя. Как следствие, Жирков, считая, что у него нет предупреждения, совершил нарушение во втором тайме и получил желтую карточку, которая по факту должна была для него стать второй. Это говорит о том, что арбитры своими некачественными действиями вмешались в ход игры, из-за них игрок, который должен был покинуть поле, остался до конца матча.
Этот эпизод абсолютно подходит под категорию «техническая ошибка». Это значит, что должна быть переигровка, если быть предельно объективными и нейтральными.
Верю ли я, что матч будет переигран? Нет. Потому что пандемия, плотный календарь, «Зенит» играет в Лиге чемпионов. Уверен, что переигрывать не будут, проехали. Боюсь, что скандал замнут.
«Локомотив» впервые в своей истории завоевал право выступить в групповом этапе Лиги чемпионов, однако у чиновников УЕФА было другое мнение. Во второй игре случился спорный эпизод - арбитр Марио ван дер Энде показал желтую карточку Владимиру Маминову, которая, судя по всему, предназначалась Руслану Пименову, уже имевшему «горчичник».
Несмотря на то, что в послематчевом протоколе арбитр записал фамилию Маминова, комитет УЕФА удовлетворил протест «Тироля», решив, что судья ошибся. Итоги матча аннулировали, переигровку назначили на 8 сентября, дисквалифицировав при этом Пименова.
«Локомотив» впервые в своей истории завоевал право выступить в групповом этапе Лиги чемпионов, однако у чиновников УЕФА было другое мнение. Во второй игре случился спорный эпизод - арбитр Марио ван дер Энде показал желтую карточку Владимиру Маминову, которая, судя по всему, предназначалась Руслану Пименову, уже имевшему «горчичник».
Несмотря на то, что в послематчевом протоколе арбитр записал фамилию Маминова, комитет УЕФА удовлетворил протест «Тироля», решив, что судья ошибся. Итоги матча аннулировали, переигровку назначили на 8 сентября, дисквалифицировав при этом Пименова.