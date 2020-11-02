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Хусаинов: «Матч „Химки“ — „Зенит“ должен быть переигран»

вчера, 10:29
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки0 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал эпизод в матче 13-го тура РПЛ «Химки» — «Зенит» (0:2), когда главный арбитр Алексей Матюнин показал желтую карточку после столкновения, в котором участвовали Алексей Сутормин, Юрий Жирков и Илья Кухарчук.

Я не присутствовал на поле и не слышал переговоров Матюнина с Сергеем Ивановым, который сидел на VAR, поэтому не могу судить о мотивации арбитра. Оцениваю то, что видел своими глазами. По видеозаписи и фото очевидно, что на 27-й минуте Жирков нарушал правила на Кухарчуке. Зенитовец сверху наступил шипами на ногу игроку «Химок». Это желтая карточка как минимум.

Матюнин по итогам эпизода вынес предупреждение Сутормину. И это ошибка. Фол совершил именно Жирков. Со стороны Сутормина нарушения не было. Он в соответствии с правилами игры вступает в единоборство стопой, находящейся внизу.

Считаю, что Матюнин не разобрался в том, кто совершил нарушение, и вынес предупреждение по наитию. Авторитет Жиркова сыграл определяющую роль.

Если арбитр, зафиксировав нарушение, вынес наказание не тому игроку, личность нарушителя может быть проверена VAR? Все верно, должна была быть проверена. Но кто сидел за VAR? Иванов. И он, и главный арбитр ошибочно определили нарушителя. Как следствие, Жирков, считая, что у него нет предупреждения, совершил нарушение во втором тайме и получил желтую карточку, которая по факту должна была для него стать второй. Это говорит о том, что арбитры своими некачественными действиями вмешались в ход игры, из-за них игрок, который должен был покинуть поле, остался до конца матча.

Этот эпизод абсолютно подходит под категорию «техническая ошибка». Это значит, что должна быть переигровка, если быть предельно объективными и нейтральными.

Верю ли я, что матч будет переигран? Нет. Потому что пандемия, плотный календарь, «Зенит» играет в Лиге чемпионов. Уверен, что переигрывать не будут, проехали. Боюсь, что скандал замнут.

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Все комментарии
протон1
протон1
вчера в 20:56
когда же закончится весь этот футбольный беспредел
Лучший клуб страны
Лучший клуб страны
вчера в 20:36
Матюнина и Иванов сделали свое чёрное дело
Сп62
Сп62 ответ atur72 (раскрыть)
вчера в 20:33
А то, что у нас президент питерский.
12й игрок
12й игрок ответ Спагетти (раскрыть)
вчера в 19:45
    12й игрок
    12й игрок
    вчера в 19:43
    Если уверен что переигровки не будет, так чего тогда хрюкать что надо переиграть?
    12й игрок
    12й игрок
    вчера в 19:40, ред.
    А почему хусаинов так уверен что жирков будучи на карточке пошел бы в жесткий стык во второй раз? У меня нет такой уверенности! С чего он взял что жирков должен быть обязательно удален? На каком основании он делает такие выводы??
    Отсебятину втюхивает хусаинов. Пусть переиграют... ага щас))
    RIR68
    RIR68 ответ atur72 (раскрыть)
    вчера в 19:19
    возможно мы читаем разные тексты. я нигде не увидел, что Хусаинов московский.
    atur72
    atur72
    вчера в 18:52
    Московский арбитр Хусаинов ...........
    Без коментариев . Дальше можно не читать
    Zak11
    Zak11 ответ killerman77 (раскрыть)
    вчера в 17:43
    Всмысле никаких ошибок не допустил? Судья допустил грубейшую ошибку перепутав игрока с тем кто правила нарушил. Раньше как показала практика за такой косяк переигрывались матчи. Сейчас возможно с новыми поправками в правилах этого не будет. Но кто знает
    killerman77
    killerman77 ответ Олег Ивакин (раскрыть)
    вчера в 17:40
    аналогия не уместна, сюжеты разные и никаких ошибок судья с раздачей карточек сутормину и жиркову не допустил. иди далеко...
    kolpino08
    kolpino08 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
    вчера в 16:48
    да ну их))
    Хусаинова слушать - себя не уважать.
    Рыжик-Мурыжик
    Рыжик-Мурыжик
    вчера в 16:30
    Суть всех комментариев злопыхателей: все победные матчи Зенита должны переигрываться до тех пор, пока Зенит не проиграет.То желтая карточка не та, то Меркурий не в Венере...
    С седьмого места
    С седьмого места
    вчера в 16:11
    Чего только не придумаешь по пути на свое седьмое место.
    Евгений Быстров
    Евгений Быстров
    вчера в 15:59
    Сколько было матчей,где ошибочно красную давали тому или иному футболисту?!Наберется много.Однако ниразу не переигрывали.Просто отменяли карточку.А тут за желтую...Маразм крепчал
    Спагетти
    Спагетти
    вчера в 15:45
    Если бы в этом матче выиграли бы химки, переигровка была бы полюбому;)))
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    вчера в 15:39
    Поздно метаться! Его однозначно не переиграют.
    Олег Ивакин
    Олег Ивакин ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    вчера в 15:30
    «Локомотив» и «Тироль» встретились в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов-2001/02. «Железнодорожники» без особых проблем разобрались с австрийцами, выиграв два матча – 3:1 дома и 1:0 в гостях.

    «Локомотив» впервые в своей истории завоевал право выступить в групповом этапе Лиги чемпионов, однако у чиновников УЕФА было другое мнение. Во второй игре случился спорный эпизод - арбитр Марио ван дер Энде показал желтую карточку Владимиру Маминову, которая, судя по всему, предназначалась Руслану Пименову, уже имевшему «горчичник».

    Несмотря на то, что в послематчевом протоколе арбитр записал фамилию Маминова, комитет УЕФА удовлетворил протест «Тироля», решив, что судья ошибся. Итоги матча аннулировали, переигровку назначили на 8 сентября, дисквалифицировав при этом Пименова.
    Олег Гутченко 2
    Олег Гутченко 2
    вчера в 15:29
    Очередной бред от маразматика Хусаинова
    Мяyчело
    Мяyчело ответ praporchik zadov (раскрыть)
    вчера в 15:23
    такой сильный что даже в финале кр не смог их победить без левой пенки на последней минуте.
    d_fincher
    d_fincher
    вчера в 15:16
    Конечно, все мы верим, что 101-я ошибка ВАР в пользу Зенита - всего-лишь ошибка. Ошибочное решение судей, забывших о ВАР.

    Боже мой, 2020-й, а в РПЛ всего одна команда.
    Мяyчело
    Мяyчело
    вчера в 15:11
      pomor45
      pomor45
      вчера в 15:06
      Что о нём рядить? Ху саинов.
      Юрий Сенатов 1
      Юрий Сенатов 1 ответ kolpino08 (раскрыть)
      вчера в 15:01
      Отличный комментарий! Сразу видно, писАл не профан.
      Юрий Сенатов 1
      Юрий Сенатов 1 ответ Олег Ивакин (раскрыть)
      вчера в 14:58, ред.
      В 2007 году РФС был принят новый Регламент, согласно которому переигровка матчей по каким-либо основаниям не допускается. Оказывается, бывший арбитр об этом не в курсе. Что поделаешь - профи в своём деле !
      praporchik zadov
      praporchik zadov
      вчера в 14:47
      Только смысл какой?Зенит объективно сильнее Химок и здесь надо наказывать судей...
      kolpino08
      kolpino08 ответ RBA (раскрыть)
      вчера в 14:44
      прецедент есть.
      но случай не равнозначный.

      С чего кто-то взял, что Матюнин показал карточку "не тому игроку"?
      Кто это решил?
      Я допускаю, что Жирков заслуживал ее больше, но в моменте были оба зенитовца и кто взял на себя право решать (кроме судьи на поле), что он ошибся показывая карточку Сутормину?
      Седьмое место
      Седьмое место
      вчера в 14:43
      Хусаинов хоть бы футбол не позорил.
      Gloomy59
      Gloomy59
      вчера в 14:40
      НУ ВОТ И ОСЕНЬ НАЧАЛАСЬ!!!!!!!
      oFANATo
      oFANATo
      вчера в 14:16, ред.
      Позволит ли питерский админресурс переигровку?

      Это фантастика!!!
      Свиноконь
      Свиноконь
      вчера в 14:14, ред.
      Хусаинов бот уровня Уткина-Ловчева.
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