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Бартфельд: «Мешков разбрасывался жёлтыми в матче „Ростова“ и „Спартака“»

сегодня, 20:24
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Бывший инспектор Международной федерации футбола (ФИФА) Натан Бартфельд подверг критике работу арбитра Виталия Мешкова в матче 13-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Ростовом» (0:1).

Как я уже говорил, ФИФА обращает внимание на то, что аргументы для второй желтой карточки должны быть выше 100 процентов, так как она превращается в красную. В данном случае, если это была даже первая карточка, кроме нарушения там ничего не было. Что судье пришло в голову? Это удаление несправедливо, там просто должен быть штрафной удар.

Мешков отсудил справедливо для обеих команд, кроме этого момента, красная карточка неправильная, она дает негативную оценку игры. У него не был найден уровень одинаковой трактовки моментов. Вместо обычного фиксирования нарушения и штрафного он показывал желтые карточки, ими он переборщил, так нельзя судить.

Судья первые 10-15 минут показывал уровень доступности, как можно играть и как нельзя. И вдруг появились желтые карточки, это перенеслось на всю игру. Футболисты обеих команд уже не реагировали, понимали, что судья разбрасывается ими. Нельзя так опускать футбол.

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Все комментарии
FROBI
FROBI
сегодня в 20:32
Что значит "разбрасывался жёлтыми карточками"? Мешков - честный бизнесмен! Сколько оплачено по прейскуранту, столько выдал )
Аксинья
Аксинья ответ Трезвый повар (раскрыть)
сегодня в 20:31
Не торопи события, не исключено что эту красную карточку отменят как высосонную из пальца, хотя на исход встречи она к счастью не повлияла))
Faustello
Faustello ответ VAN ARM (раскрыть)
сегодня в 20:30
Секта свидетелей ладастена!))) Гы гы гы
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 20:28
Несправедливое удаление повлияло на игру Ростова. В меньшинстве Ростов глубоко ушёл в оборону и перестал контратаковать. Жаль что теперь Кадунич пропустит следующий матч с ЦСКА
VAN ARM
VAN ARM ответ Faustello (раскрыть)
сегодня в 20:27
это просто секта)))))
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 20:27
Мешков тащил всеми силами Спартак Но видать мало занесли в судейскую. только на 2 желтую, а пенальти ему не оплатили. Гыгыгы
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 20:26
это слишком мудрёно для этих судей))
Faustello
Faustello
сегодня в 20:26
Безбородовцы Спартака сами знают как правильно, а как нет! И Гартфельды там всякие им не указ!!!)))
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