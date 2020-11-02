Наставник сборной России Станислав Черчесов прокомментировал вызов в национальную команду форварда «Зенита» Артема Дзюбы.
Артем Дзюба ни разу не сказал, что он устал. Мы созванивались с врачом сборной. Заранее сейчас невозможно понять и сказать, кто в каком состоянии будет. А то, что в современном футболе ротируются составы — это обыденное явление.
Головин начал тренироваться, но опять почувствовал дискомфорт. Мы знали неделю назад, что на этот сбор он не попадет. Травма, к сожалению, у него затягивается.
Черчесов: «Дзюба ни разу не сказал, что он устал, так как он был без сознания, его просто после финального свистка принесли в раздевалку 4 стюарта»
Черчесов: «Дзюба ни разу не сказал, что он устал, так как он был без сознания, его просто после финального свистка принесли в раздевалку 4 стюарта»