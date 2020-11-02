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Черчесов: «Дзюба ни разу не сказал, что он устал»

вчера, 17:37

Наставник сборной России Станислав Черчесов прокомментировал вызов в национальную команду форварда «Зенита» Артема Дзюбы.

Артем Дзюба ни разу не сказал, что он устал. Мы созванивались с врачом сборной. Заранее сейчас невозможно понять и сказать, кто в каком состоянии будет. А то, что в современном футболе ротируются составы — это обыденное явление.

Головин начал тренироваться, но опять почувствовал дискомфорт. Мы знали неделю назад, что на этот сбор он не попадет. Травма, к сожалению, у него затягивается.

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Все комментарии
alex074
alex074
вчера в 20:39
Он не говорил, что устал, потому как особо и не напрягался...Черчес разуй глаза, он бегает, как мешок в овном.
Аксинья
Аксинья
вчера в 20:39
"Деревья умирают стоя."
112910415
112910415
вчера в 20:33
ну, не так много слов-то он знает ...
Valeron112
Valeron112
вчера в 19:07
Новость перепутал сорри🤭
Valeron112
Valeron112
вчера в 19:04
Этот Червиченко по ходу у жены советуется как ему с постели упасть...много он тут падает и смотрит Спартак.
Project Pandora
Project Pandora
вчера в 18:48
Видимо сам Стасик телодвижения Дзюбы на поле не отслеживает. Тот и так деревянный, а теперь ещё и вросший.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 18:17
Ну прямо как партизан не хочет признаваться, иначе конкуренты выпнут из основы.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 18:15
Как дерево может устать, дерево может стареть.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:52, ред.
Полностью фраза выглядит вот так :
Черчесов: «Дзюба ни разу не сказал, что он устал, так как он был без сознания, его просто после финального свистка принесли в раздевалку 4 стюарта»
Caniggia
Caniggia
вчера в 17:50
Без Головина опять будет сплошное и тупое бей на Зубу-беги прямо.
Давайте думать
Давайте думать
вчера в 17:43
Станислав...ну ты даешь...деревья не разговаривают!!!)))
LAISMEN
LAISMEN
вчера в 17:41, ред.
А пенальти кто бить будет?.........
Footbolista
Footbolista
вчера в 17:39
Герои не устают...
nubom
nubom
вчера в 17:38
Просто он тихо-тихо шептал от бессилия...
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