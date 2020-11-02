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Николич: «„Локомотив“ сделает всё, чтобы набрать очки в матче с „Атлетико“»

вчера, 16:50
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)Атлетико20:55 Не начался

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич порассуждал о предстоящем матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Атлетико».

К нам приедет очень интересная, хорошая команда, будет интересная игра. С испанцами будет два матча, после перерыва сыграем в Мадриде. Я уважаю этот клуб, он регулярно доходит до решающих стадий еврокубков.

В последней игре с «Баварией» мы оставили хорошее впечатление, но не набрали очков. Во вторник на поле мы сделаем все, чтобы набрать очки. Мы сделаем все, чтобы сыграть не для впечатлений, а для набора очков.

Почему «Локомотив» в еврокубках играет интереснее, чем в РПЛ? Самая важная игра завтра, о чемпионате будем говорить позже. Завтра будет суперинтересный матч, нужно сконцентрироваться на нем.

Ранее о предстоящем матче высказался хавбек «Локо» Гжегож Крыховяк.

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Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 02:41
будем надеяться, Локо удачи
kella
kella
вчера в 21:15
Берите пример с Зенита и все получится!
alex074
alex074
вчера в 20:53
С Ротором, Баварией и Сочи уже набрали...Осталось с Атлетико ещё набрать
112910415
112910415
вчера в 20:46
надо совершить чудо
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
вчера в 17:49
Нечего Локо не покажет
Паровозов
Паровозов
вчера в 17:46
Стоило ли так сливаться в чемпе ради ЛЧ, увидем завтра.
За адекватность
За адекватность
вчера в 17:41, ред.
"Самая важная игра завтра," Самая важная игра у Вас будет с австрийцами дома. Потому как "Бавария! с "Атлетико" в спаренных матчах матчах с "Зальцбургом" и "Локо" задачу выхода решат, и в последнем туре вероятнее всего рвать жилы не будут, а выставят дубли или полуосновы. Да вот беда Вам играть с немцами в гостях, и независимо от их состава не факт, что зацепите очки, а вот австрийцам играть с "Атлетико" дома, и вероятность набора очков имеет место быть. Посему матч с "Зальцбургом" в Москве станет моментом истины в плане не занять третий раз подряд четвертое место в группе. Как обычно личное мнение.
ДСА
ДСА
вчера в 17:33
Лучше взять три очка.
Loko57
Loko57
вчера в 17:32
Будем надеяться! А то последний матч был прискорбным...
drug01
drug01
вчера в 17:27
Говорить можно всё а на деле как будет?
shlomo
shlomo
вчера в 17:19
Это я вижу не в параллельном мире....????....у “железнодорожников” не самая лучшая статистика в играх против “Атлетико”. Лишь в одной игре “Локомотив” смог зацепиться за очки, но это было аж в 2007-м году, когда “матрасники” были только на пути своего становления в Европе. .....остальные же игры закончились тотальным преимуществом гостей....и хоть "Атлетико" сейчас испытывает кадровые проблемы в линии обороны, поскольку основные центрдефы Савич и Хименес были травмированы( однако только сейчас вернулись в строй)....то честно говоря, после ухода Миранчука думал будет намного хуже.....молодцы. забить гол Атлетико - вполне решаемая задача и немногочисленные болельщики обязательно помогут команде поверить в себя..... ВЕРЮ в Локо...даже если и проиграем, то забьем!!!!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:18
лукавит...главная задача- не проиграть разгромно. а решающий матч будет с зальцбургом
Michuru Kasls
Michuru Kasls
вчера в 17:18
Этого всё вряд ли зватит.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:08, ред.
С трудом верится...
Статистика недавних 4-х матчей не очень этому способствует...
4 игры - 4 поражения...
Голы: 1 забит...12 пропущено....

Но по-любому удачи Локо....
Уж испанцы точно не сильней Баварии.....а с Баварией Локо выглядел очень достойно....

Никто ж не верил и в победу ЦСКА над Реалом...а они их "сделали"...потом отдохнули и ещё раз "сделали"....заработав для клуба почти 6 млн евро....апплодисменты на Бернабеу...и наш респект....
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ mihaluch (раскрыть)
вчера в 17:07
    Валерий Фролов
    Валерий Фролов ответ Конкурс бот (раскрыть)
    вчера в 17:05
    Как то неожиданно,но очень приятно быть в лидерах)
    cska vperiod
    cska vperiod
    вчера в 17:04
    Надеяться всегда нужно но как совместить желание с возможностями сложно говорить.
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 17:03
    Матч с "Баварией" или следующий,какой принимать в расчёт???
    mihaluch
    mihaluch
    вчера в 16:52
    Выдаёт желаемое за действительное.
    Zenit_84
    Zenit_84
    вчера в 16:50
    Уж постарайтесь, братья!
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