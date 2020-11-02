Николич: «„Локомотив“ сделает всё, чтобы набрать очки в матче с „Атлетико“»

Главный тренер «Локомотива» порассуждал о предстоящем матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Атлетико».

К нам приедет очень интересная, хорошая команда, будет интересная игра. С испанцами будет два матча, после перерыва сыграем в Мадриде. Я уважаю этот клуб, он регулярно доходит до решающих стадий еврокубков.

В последней игре с «Баварией» мы оставили хорошее впечатление, но не набрали очков. Во вторник на поле мы сделаем все, чтобы набрать очки. Мы сделаем все, чтобы сыграть не для впечатлений, а для набора очков.