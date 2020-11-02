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Ротенберг: «Всегда говорил Заболотному, что он может многое»

вчера, 16:36

Президент «Сочи» Борис Ротенберг прокомментировал вызов нападающего Антона Заболотного в сборную России.

Я всегда говорил Антону, что он многое может. Ему просто нужно было отпустить ситуацию и перезагрузить самого себя. Я очень рад его вызову в сборную. Антон ещё себя проявит.

В ноябре сборная России сыграет с Молдавией в товарищеском матче, а также встретится в Лиге Наций с Турцией и Сербией.

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 18:16
Заболотный и дзюба одной породы деревья.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 17:35
Зачем напрягаться? Лучше за клуб биться.
mihaluch
mihaluch
вчера в 17:20
Для Молдавии сойдёт.
Давайте думать
Давайте думать ответ Footbolista (раскрыть)
вчера в 17:09
Проект Дзю подхолит к концу (возраст) Слався новый проект Зе!!!
Footbolista
Footbolista
вчера в 17:03
Антон облажается... и Дзюба приедет на белом коне...
Антон это подстава...не ведись...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 17:02
Наследник славы Пеле и Гарринчи, футболист, посланный судьбой, чтобы свергнуть Дзюбу с пьедестала, должен отвоевать себе место под солнцем и вернуть место на лавке Зенита.
NEADEKVAT
NEADEKVAT
вчера в 16:49
Берл Лазар: всегда говорил Ротенбергу..
beefs
beefs
вчера в 16:49
один знаток сказал, другой асс сделал...
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 16:49
Дзюба расстроится-а-а-а.......
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 16:47
а он)) берги могут всё)))))))))))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 16:46, ред.
Заглавие ветки интригующее....)))
Борис Романович просто так не похвалит....
Сразу охота зайти и прочитать что такого сделал Антон....
Собрал кубик-рубика...прочитал книжку...или поадрил кому нибудь свой спиннер...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 16:45
ЗБ наше всё!
STVA 1
STVA 1
вчера в 16:43
Ну раз Боря сказал тады ой)
Qatar Airways
Qatar Airways
вчера в 16:39
Да он может горы свернуть. Главное, чтобы манекены на пути не вставали.
shlomo
shlomo
вчера в 16:39
Ну все нашли спасителя России...
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