Ротенберг: «Всегда говорил Заболотному, что он может многое»

Президент «Сочи» Борис Ротенберг прокомментировал вызов нападающего Антона Заболотного в сборную России.
Я всегда говорил Антону, что он многое может. Ему просто нужно было отпустить ситуацию и перезагрузить самого себя. Я очень рад его вызову в сборную. Антон ещё себя проявит.
В ноябре сборная России сыграет с Молдавией в товарищеском матче, а также встретится в Лиге Наций с Турцией и Сербией.
Антон это подстава...не ведись...
Антон это подстава...не ведись...
Борис Романович просто так не похвалит....
Сразу охота зайти и прочитать что такого сделал Антон....
Собрал кубик-рубика...прочитал книжку...или поадрил кому нибудь свой спиннер...
Борис Романович просто так не похвалит....
Сразу охота зайти и прочитать что такого сделал Антон....
Собрал кубик-рубика...прочитал книжку...или поадрил кому нибудь свой спиннер...