Ротенберг: «Всегда говорил Заболотному, что он может многое»

Президент «Сочи» Борис Ротенберг прокомментировал вызов нападающего в сборную России.

Я всегда говорил Антону, что он многое может. Ему просто нужно было отпустить ситуацию и перезагрузить самого себя. Я очень рад его вызову в сборную. Антон ещё себя проявит.