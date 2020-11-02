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Черчесов: «Заболотный сейчас играет качественно, свежо и полезно»

вчера, 17:54

Рулевой сборной России Станислав Черчесов рассказал о выборе форвардов на ближайшие матчи национальной команды.

Понятно, что нападающего оценивают по забитым мячам. Не только у них есть сухие серии, у многих. Соболев в сборной забил, он с хорошим настроением приедет. На месте будем ребят подтягивать. Ещё есть игра, у них есть возможность себя проявить. Заболотный, например, забивает у себя в клубе. Он последние туры играет качественно, свежо и полезно. Важно, что забивает. Мы его хорошо знаем, и он выходит на тот уровень, который ему позволял раньше быть в национальной команде.

Дзюба, Заболотный и Соболев габаритами похожи, но по игровому стилю нападающие разные. Мостовой тоже может сыграть нападающего, Ерохин тоже с опцией атаки. Вариантов у нас несколько, и мы отталкиваемся и от них.

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Все комментарии
Василий 50
Василий 50
сегодня в 03:05
Он не будет долго играть.
Физручини
Физручини
сегодня в 01:11
Мне жаль ту сборную, в которую вызывается Заболотный. Не в укор Антону как человеку, просто уровень его как футболиста на самом деле средний, мягко говоря
Messi_que_un_club
Messi_que_un_club ответ zooveterinar (раскрыть)
сегодня в 00:41
Не стоит благодарности, просто муза посетила, после слов о свежести форвардов) Только недавно была новость про усталость одного, как вдруг другой резко посвежел😂
serh62
serh62
вчера в 22:36
опять в бой идут одни старики..... друзья стасика будут ему благодарны.
Юрниекс1
Юрниекс1
вчера в 21:25
Предлагаю деревяшку обменять на Неймара..ну или хотя бы на Мбапе..думаю с руками оторвут.И в основу не ставить..а то травма не дай Бог..
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 21:08
Словом :"Свежо питание,но сер...ся с трудом"...
протон1
протон1
вчера в 21:00
стас саламыч. а как быть с миранчуком и головиным. их зачем отпустили?. их на скамейке вирусы шлифовать посадили
Сп62
Сп62
вчера в 20:58
От Дзюбы всё-таки так мячи не отлетают, техника приёма мяча есть. А Антон проявил себя, как наконечник атаки и больше никак. В данный момент поймал фортуну за хвост. Завтра всё станет на свои места и вновь Антон будет много бегать и много падать.
denmig
denmig
вчера в 20:33
Главное свежо!
alex074
alex074
вчера в 20:32, ред.
Молдова серьезный и очень грозный соперник, как раз по силам сборной Усатого. Но Зюбе, ЗеБолотному и Ко придется попотеть...
112910415
112910415
вчера в 20:25
аргументы-то серьёзные .. )
морозз
морозз
вчера в 20:22
Пипец, если посмотреть с другой стороны то вообще пипец!
youtomee
youtomee ответ Anton Hohlov (раскрыть)
вчера в 20:18
что одно что другое, особой разницы нет
А чемпион то не настоящий
А чемпион то не настоящий
вчера в 20:17
А все ровно будет играть " ЛЕВ" = ДЕРЕВО!
zooveterinar
zooveterinar ответ Messi_que_un_club (раскрыть)
вчера в 20:12
Охренеть!!! БРАВО!!!! От меня лайк,от души!!!
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 20:11
Мельдония Дзюбе,что бы шевелился, игрочишка!!! Вобще-то Стасику веднее, пусть хоть черт выходит,но сборная при нем более менее играть стала, как вспомнишчм 2002,евро04, в 08г успех был правда. Сколько пропустили чемпионатов!!!
Messi_que_un_club
Messi_que_un_club
вчера в 20:05
У Саламыча сборная для побед,
Лучше состава, конечно, нет,
Как ловко Дзюба набирает ход
И Соболь тоже не отстаёт,
Вот Заболотный - он атлет,
Всем манекенам сломал хребет,
Рекорды свежести он побил,
Короче в атаке у нас море сил.
Вот и Жирков, он играл в АПЛ,
Навешивать в голову всегда умел,
Ну и защита высший сорт,
Бразил и грузин, ну и страж ворот,
Который правда в запас засел
Ну в общем на Евро нас боятся все.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 20:02
Нуу соперники то не топ,можно и середнячка попробовать!
Snake Plissken
Snake Plissken ответ Lu4nik (раскрыть)
вчера в 19:52
Тут с трудом вспоминается когда сборная при Стасе играла в два нападающих - а ты три говоришь!
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
вчера в 19:36
Относительно нынешнего состояния Дзюбы кто угодно будет выглядеть качественно, свежо и полезно.
Тиндфьядлайёкюдль
Тиндфьядлайёкюдль
вчера в 19:31
Куда лучше Кокория.
Anton Hohlov
Anton Hohlov
вчера в 19:28
Черчесов: «Заболотный сейчас играет качественно, свежо и полезно», но поставлю я все равно полено.
Верг
Верг
вчера в 19:09
Просто усы бояринцеву очко в буру проиграл и пришлось ставить зеболотного, сшибать манекены на тренировках сборной
Faustello
Faustello
вчера в 19:04
Антон велик!
Дзюба делает вундервафельно, Тоха - Зеболотнищно!!!
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
вчера в 18:39
Грамотней всех поступил Конифей : после турнира свалил в закат что бы тараканище его не дергал, на Евро триумфально вернётся.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 18:36, ред.
Ну если честно без юмора Заболотный сейчас хорош, старается. Посмотрим.
Tostao
Tostao
вчера в 18:35, ред.
Да, именно : свежо!
"Свежо предание, но верится с трудом."
LAISMEN
LAISMEN
вчера в 18:35, ред.
Дзюба, Заболотный и Соболев габаритами похожи.........он похоже забор собрался делать))
Valeron112
Valeron112
вчера в 18:33
Извините, бывает и чаше на поле ...Мачт ТВ, с юбилеем.
Опоздали🙋
Я на стреме
Я на стреме
вчера в 18:31
к этому бы телу ещё голову хорошую пришить
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