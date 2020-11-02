Черчесов: «Заболотный сейчас играет качественно, свежо и полезно»

Рулевой сборной России рассказал о выборе форвардов на ближайшие матчи национальной команды.

Понятно, что нападающего оценивают по забитым мячам. Не только у них есть сухие серии, у многих. Соболев в сборной забил, он с хорошим настроением приедет. На месте будем ребят подтягивать. Ещё есть игра, у них есть возможность себя проявить. Заболотный, например, забивает у себя в клубе. Он последние туры играет качественно, свежо и полезно. Важно, что забивает. Мы его хорошо знаем, и он выходит на тот уровень, который ему позволял раньше быть в национальной команде.

Дзюба, Заболотный и Соболев габаритами похожи, но по игровому стилю нападающие разные. Мостовой тоже может сыграть нападающего, Ерохин тоже с опцией атаки. Вариантов у нас несколько, и мы отталкиваемся и от них.