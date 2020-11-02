Черчесов: «Заболотный сейчас играет качественно, свежо и полезно»

Рулевой сборной России Станислав Черчесов рассказал о выборе форвардов на ближайшие матчи национальной команды.
Понятно, что нападающего оценивают по забитым мячам. Не только у них есть сухие серии, у многих. Соболев в сборной забил, он с хорошим настроением приедет. На месте будем ребят подтягивать. Ещё есть игра, у них есть возможность себя проявить. Заболотный, например, забивает у себя в клубе. Он последние туры играет качественно, свежо и полезно. Важно, что забивает. Мы его хорошо знаем, и он выходит на тот уровень, который ему позволял раньше быть в национальной команде.
Дзюба, Заболотный и Соболев габаритами похожи, но по игровому стилю нападающие разные. Мостовой тоже может сыграть нападающего, Ерохин тоже с опцией атаки. Вариантов у нас несколько, и мы отталкиваемся и от них.
Лучше состава, конечно, нет,
Как ловко Дзюба набирает ход
И Соболь тоже не отстаёт,
Вот Заболотный - он атлет,
Всем манекенам сломал хребет,
Рекорды свежести он побил,
Короче в атаке у нас море сил.
Вот и Жирков, он играл в АПЛ,
Навешивать в голову всегда умел,
Ну и защита высший сорт,
Бразил и грузин, ну и страж ворот,
Который правда в запас засел
Ну в общем на Евро нас боятся все.
Лучше состава, конечно, нет,
Как ловко Дзюба набирает ход
И Соболь тоже не отстаёт,
Вот Заболотный - он атлет,
Всем манекенам сломал хребет,
Рекорды свежести он побил,
Короче в атаке у нас море сил.
Вот и Жирков, он играл в АПЛ,
Навешивать в голову всегда умел,
Ну и защита высший сорт,
Бразил и грузин, ну и страж ворот,
Который правда в запас засел
Ну в общем на Евро нас боятся все.