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Парфёнов: «Тренерская работа – это всегда вызов»

вчера, 17:49

Новый тренер «Арсенала» Дмитрий Парфёнов рад, что возглавил тульскую команду.

Всё быстро произошло. Благодарен руководителю клуба Гураму Захаровичу Аджоеву за доверие, знаком с ним давно. Знаю и команду. Да, ситуация непростая, но это вызов. Тренерская работа – это всегда вызов. Я ребятам уже сказал, что все зависит лишь от нас – от тренеров, руководителей, футболистов. Справимся только сообща.

Только приехал с утра, много организационных моментов. Задача не шарахаться, понять, кто в каком состоянии, пообщаться с каждым игроком. Времени не так много, здесь больше момент психологический.

Кто мне будет помогать? Юрий Михайлович Ковтун, Андрей Сергеевич Данилов – мы вместе работали в «Урале». Добавится, скорее всего, тренер по физподготовке, который тоже был со мной, но сейчас живет в Бразилии.

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Все комментарии
1asss
1asss ответ mihaluch (раскрыть)
вчера в 18:59
названием
mihaluch
mihaluch
вчера в 18:21
А чем Асенал отличается от Урала.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 18:13
Удачи Парфёнову!
sv_1969
sv_1969
вчера в 17:51
Хлопотно посреди сезона
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 17:51
Давай,не подведи!
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