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Д. Комбаров: «В РПЛ сейчас нет явного лидера»

вчера, 18:14

Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров считает, что «Спартак» способен побороться за чемпионство в этом сезоне.

Слежу ли за «Спартаком»? Когда получается — да, все результаты знаю. Я считаю, что «Спартаку» по силам бороться за чемпионство, сейчас нет явного лидера, который станет безоговорочно чемпионом, таких команд несколько.

Наш состав сезона-2016/17 победил бы текущий, но не хотелось бы возвеличивать тот состав. Он был сильный, мы могли еще один или два раза становиться чемпионами. Почему он развалился? Команда взяла вектор омоложения, не исключаю, что были финансовые вопросы.

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Все комментарии
Arelaw
Arelaw
вчера в 20:42
Сейчас явный лидер ЦСКА. Только этот клуб сейчас не проигрывает в еврокубках и побеждает в РПЛ.
Dersu Usala
Dersu Usala
вчера в 19:42
Лучше пусть никакого не будет, чем такой как сейчас.
Федор Паршунин
Федор Паршунин ответ Pig farm (раскрыть)
вчера в 19:41
Не обращай внимания. Я просто тоскую по временам когда наши команды в еврокубках могли хоть что-то сделать.
Pig farm
Pig farm ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 19:22
Кому это сейчас интересно?
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 19:15
Всплыли новые факты о развале чемпионского состава Спартака 2016/2017 года (выносили Севилью 5:1). ОПГ "Ромашка", Глушаков и Комбаров не при делах. Это был вектор омоложения.
13LOS17
13LOS17
вчера в 19:12
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев ответ ШМЕЛЬ-258 (раскрыть)
    вчера в 19:08, ред.
    На данный момент - да . Сейчас ЦСКА лучше и ,почему-то свежее выглядит ,чем Спартак и Зенит . Какая-то сила в нём чувствуется . Двумя неделями ранее Спартак выглядел лучше и поосновательнее . А месяц назад ,не вызывала вопросов игра Зенита . Всё очень быстро меняется . И неизвестно чем закончится следующий тур . Тем будет интересней !
    cska vperiod
    cska vperiod
    вчера в 19:06
    Без безбородова спартак спобен бороться за седьмое место.
    Faustello
    Faustello
    вчера в 19:00, ред.
    У Симоняна что каждый год юбилей??))) Опять что ли ладастена нюхнул???)))
    sv_1969
    sv_1969 ответ ШМЕЛЬ-258 (раскрыть)
    вчера в 18:54
    На данный момент да , но не забывайте про судей!Да и молоды Коняшки)
    Hryak Shashlyk
    Hryak Shashlyk
    вчера в 18:54
    Пока Зенит расслабился, то и нету.
    ШМЕЛЬ-258
    ШМЕЛЬ-258
    вчера в 18:37
    Явный лидер по игре, по глубине состава это ЦСКА, только мясной может этого не видеть.
    mihaluch
    mihaluch
    вчера в 18:23
    Это как посмотреть.
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