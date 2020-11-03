«Ювентус» продолжает погоню за «Миланом». Итоги 6-го тура Серии А

Завершился 6-й тур чемпионата Италии.
«Кротоне» — «Аталанта» 1:2
Голы: Нванкво Симеон 40 — Муриэль Луис 26, Муриэль Луис 38
«Интер» — «Парма» 2:2
Голы: Брозович Марцело 64, Перишич Иван 90+2 — Жервиньо 46, Жервиньо 62
«Болонья» — «Кальяри» 3:2
Голы: Бэрроу Муса 45, Сориано Роберто 52, Бэрроу Муса 56 — Жоао Педро 15, Симеоне Джованни 47
«Удинезе» — «Милан» 1:2
Голы: де Пауль Родриго 48 (пенальти) — Кессье Франк 18, Ибрагимович Златан 83
«Специа» — «Ювентус» 1:4
Голы: Побега Томмазо 32 — Мората Альваро 14, Роналду Криштиану 59, Рабьо Адриен 67, Роналду Криштиану 76 (пенальти)
«Торино» — «Лацио» 3:4
Голы: Бремер Глейсон 19, Белотти Андреа 24 (пенальти), Лукич Саша 87 — Перейра Андреас 15, Милинкович-Савич Сергей 49, Иммобиле Чиро 90+5 (пенальти), Кайседо Фелипе 90+8
«Наполи» — «Сассуоло» 0:2
Голы: Локателли Мануэль 59 (пенальти), Лопес Максим 90+5
«Рома» — «Фиорентина» 2:0
Голы: Спинаццола Леонардо 12, Педро 70
«Сампдория» — «Дженоа» 1:1
Голы: Янкто Якуб 23 — Скамакка Джанлука 28
«Верона» — «Беневенто» 3:1
Голы: Барак Антонин 17, Барак Антонин 63, Лазович Дарко 77 — Лападула Джанлука 5