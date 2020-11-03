ГлавнаяНовости

«Ювентус» продолжает погоню за «Миланом». Итоги 6-го тура Серии А

сегодня, 00:41

Завершился 6-й тур чемпионата Италии.

«Кротоне» — «Аталанта» 1:2
Голы: Нванкво Симеон 40 — Муриэль Луис 26, Муриэль Луис 38

«Интер» — «Парма» 2:2
Голы: Брозович Марцело 64, Перишич Иван 90+2 — Жервиньо 46, Жервиньо 62

«Болонья» — «Кальяри» 3:2
Голы: Бэрроу Муса 45, Сориано Роберто 52, Бэрроу Муса 56 — Жоао Педро 15, Симеоне Джованни 47

«Удинезе» — «Милан» 1:2
Голы: де Пауль Родриго 48 (пенальти) — Кессье Франк 18, Ибрагимович Златан 83

«Специа» — «Ювентус» 1:4
Голы: Побега Томмазо 32 — Мората Альваро 14, Роналду Криштиану 59, Рабьо Адриен 67, Роналду Криштиану 76 (пенальти)

«Торино» — «Лацио» 3:4
Голы: Бремер Глейсон 19, Белотти Андреа 24 (пенальти), Лукич Саша 87 — Перейра Андреас 15, Милинкович-Савич Сергей 49, Иммобиле Чиро 90+5 (пенальти), Кайседо Фелипе 90+8

«Наполи» — «Сассуоло» 0:2
Голы: Локателли Мануэль 59 (пенальти), Лопес Максим 90+5

«Рома» — «Фиорентина» 2:0
Голы: Спинаццола Леонардо 12, Педро 70

«Сампдория» — «Дженоа» 1:1
Голы: Янкто Якуб 23 — Скамакка Джанлука 28

«Верона» — «Беневенто» 3:1
Голы: Барак Антонин 17, Барак Антонин 63, Лазович Дарко 77 — Лападула Джанлука 5

Все новости
«Тоттенхэм» вышел на второе место. Итоги 7-го тура АПЛ
Сегодня, 00:55 Комментарии7
«Барселона» снова потеряла очки. Итоги 8-го тура Примеры
Сегодня, 00:49 Комментарии2
«Бавария» и «Боруссия» Д снова побеждают. Итоги 6-го тура Бундеслиги
Сегодня, 00:27 Комментарии3
ПСЖ продолжает лидировать. Итоги 9-го тура Лиги 1
Вчера, 00:59 Комментарии10
«Торпедо» одержало седьмую победу подряд. Итоги 19-го тура ФНЛ
01 ноября Комментарии7
Уверенные победы «Милана» и «Арсенала». Итоги 2-го тура Лиги Европы
30 октября Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:58, ред.
А закончат наверное на первом месте... Ведь теперь вернулся лучший игрок Серии А! Тот, который вышел на замену в последней игре и забил дважды. Но и Милан тоже конечно же не плох! Думаю, что они способны хорошо побороться за скудетто. Но итоги подведём конечно же в конце сезона!
mangox22
mangox22
сегодня в 00:57
Ювентусу Сассуоло бы догнать
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100