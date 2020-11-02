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ПСЖ продолжает лидировать. Итоги 9-го тура Лиги 1

вчера, 00:59

Завершились матчи 9-го тура чемпионата Франции.

«Ренн» — «Брест» 2:1
Голы: Да Силва Дамьен 66, Агер Наиф 70 — Онора Франк 57

«Нант» — «Пари Сен-Жермен» 0:3
Голы: Эррера Андер 47, Мбаппе Килиан 65 (пенальти), Сарабия Пабло 88

«Сент-Этьен» — «Монпелье» 0:1
Гол: Мавидиди Стеф 14

«Анже» — «Ницца» 0:3
Голы: Рони Лопеш 12, Лис-Мелу Пьер 23 (пенальти), Будауи Ишем 77

«Дижон» — «Лорьян» 0:0

«Ним» — «Метц» 0:1
Гол: Гуйе Мамаду 15

«Реймс» — «Страсбур» 2:1
Голы: Камара Бингуру 22 (автогол), Фаэс Воут 26 — Ажорке Людовик 30 (пенальти)

«Монако» — «Бордо» 4:0
Голы: Бен-Йеддер Виссам 28 (пенальти), Мартинш Желсон 30, Фолланд Кевин 31, Фолланд Кевин 58

«Лилль» — «Лион» 1:1
Голы: Бамба Жонатан 22 — Челик Мехмет 41 (автогол

Матч «Марсель» — «Ланс» перенесен из-за заражений коронавирусом у гостей.

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mihaluch
mihaluch
вчера в 08:13
Самый богатый самый первый.
beefs
beefs
вчера в 08:04
А разве могло быть по другому...
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 08:01
Можно объявлять чемпиона
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 05:56
Скучно и предсказуемо.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 05:55
Неинтересный чемпионат, таскают за уши псж.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 05:51
Псж единственный кандидат!
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 03:47
а кто же ещё годится сегодня на эту роль)))))
Али Самаркандский
Али Самаркандский
вчера в 01:05
Псж сильнейший клуб Франции. Это очевидно
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 01:03
Всего за тур получается где-то 20 голов...
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 01:01, ред.
А как же ещё? Кто же ещё будет там лидировать?
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