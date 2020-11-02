ПСЖ продолжает лидировать. Итоги 9-го тура Лиги 1

Завершились матчи 9-го тура чемпионата Франции.
«Ренн» — «Брест» 2:1
Голы: Да Силва Дамьен 66, Агер Наиф 70 — Онора Франк 57
«Нант» — «Пари Сен-Жермен» 0:3
Голы: Эррера Андер 47, Мбаппе Килиан 65 (пенальти), Сарабия Пабло 88
«Сент-Этьен» — «Монпелье» 0:1
Гол: Мавидиди Стеф 14
«Анже» — «Ницца» 0:3
Голы: Рони Лопеш 12, Лис-Мелу Пьер 23 (пенальти), Будауи Ишем 77
«Дижон» — «Лорьян» 0:0
«Ним» — «Метц» 0:1
Гол: Гуйе Мамаду 15
«Реймс» — «Страсбур» 2:1
Голы: Камара Бингуру 22 (автогол), Фаэс Воут 26 — Ажорке Людовик 30 (пенальти)
«Монако» — «Бордо» 4:0
Голы: Бен-Йеддер Виссам 28 (пенальти), Мартинш Желсон 30, Фолланд Кевин 31, Фолланд Кевин 58
«Лилль» — «Лион» 1:1
Голы: Бамба Жонатан 22 — Челик Мехмет 41 (автогол
Матч «Марсель» — «Ланс» перенесен из-за заражений коронавирусом у гостей.