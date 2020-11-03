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«Бавария» и «Боруссия» Д снова побеждают. Итоги 6-го тура Бундеслиги

сегодня, 00:27

Завершился 6-й тур чемпионата Германии.

«Шальке-04» — «Штутгарт» 1:1
Голы: Тьяу Малик 30 — Гонсалес Николас 56 (пенальти)

«Айнтрахт» — «Вердер» 1:1
Голы: Силва Андре 65 — Саржент Джошуа 51

«Кельн» — «Бавария» 1:2
Голы: Дрекслер Доминик 82 — Мюллер Томас 13 (пенальти), Гнабри Серж 45+1

«Аугсбург» — «Майнц» 3:1
Голы: Варгас Рубен 40, Хан Андре 80, Хан Андре 90+1 — Онисиво Карим 64

«Арминия» — «Боруссия» Д 0:2
Голы: Хуммельс Матс 53, Хуммельс Матс 71

«Боруссия» М — «РБ Лейпциг» 1:0
Гол: Вольф Ханнес 60

«Фрайбург» — «Байер» 2:4
Голы: Хелер Лукас 3, Петерсен Нильс 72 — Аларио Лукас 29, Аларио Лукас 42, Амири Надим 64, Та Джонатан 76

«Герта» — «Вольфсбург» 1:1
Голы: Кунья Матеус 6 — Баку Ридле 20

«Хоффенхайм» — «Унион» 1:3
Голы: Даббур Мунас 80 — Крузе Макс 59 (пенальти), Похьянпало Йоэль 85, Тойхерт Седрик 90+

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beefs
beefs
сегодня в 00:33
6-й прошёл, ждём 7-й...
David Young
David Young
сегодня в 00:33
Кроме Хоффенхайм - Унион Берлин - предсказуемые исходы.

Это хорошо для интриги, что Боруссия Дортмунд всё ещё даёт серьёзнейший бой Баварии Мюнхен в чемпионате.

В этом туре не было забито очень много голов, но и он принёс несколько очень насыщенных голами матчей. Так что в целом Бундеслига продолжает радовать высоким качеством игры и обилием голов.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:32, ред.
Ожидаемо. А как же ещё?
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