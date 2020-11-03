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Хохлов: «„Локомотиву“ стоит бояться и Суареса, и Фелиша»

вчера, 13:58
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Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Хохлов порассуждал о предстоящем матче «железнодорожников» против «Атлетико» в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов.

Конечно, такой график сказывается физически. Полных предсезонных сборов не было у команды в этом году. Игроки, конечно, устают в таком графике играть.

Кто страшнее: «Атлетико» или «Бавария»? В такой коннотации нельзя рассуждать. Обе команды по-своему сильны. Будет тяжелая игра.

Стоит бояться всех: и Суареса, и Фелиша. Симеоне выстраивает такую игру, что «Атлетико» силён и командной игрой и личностями.

Ранее о предстоящем матче высказался главный тренер мадридцев Диего Симеоне.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 15:10
и остальных, конечно
S.T.A.L.K.E.R.135
S.T.A.L.K.E.R.135
вчера в 14:40
а также Корреа , Сауля , Торреса , Коке , Карраско , Лемара ....
весь коллектив Симеоне для Локо опасен.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:04
Да наваляют по любому...
shlomo
shlomo
вчера в 14:03
Да там каждого нужно бояться
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