Хохлов: «„Локомотиву“ стоит бояться и Суареса, и Фелиша»

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Хохлов порассуждал о предстоящем матче «железнодорожников» против «Атлетико» в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов.
Конечно, такой график сказывается физически. Полных предсезонных сборов не было у команды в этом году. Игроки, конечно, устают в таком графике играть.
Кто страшнее: «Атлетико» или «Бавария»? В такой коннотации нельзя рассуждать. Обе команды по-своему сильны. Будет тяжелая игра.
Стоит бояться всех: и Суареса, и Фелиша. Симеоне выстраивает такую игру, что «Атлетико» силён и командной игрой и личностями.
Ранее о предстоящем матче высказался главный тренер мадридцев Диего Симеоне.
весь коллектив Симеоне для Локо опасен.
весь коллектив Симеоне для Локо опасен.