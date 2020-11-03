Хохлов: «„Локомотиву“ стоит бояться и Суареса, и Фелиша»

Бывший полузащитник «Локомотива» порассуждал о предстоящем матче «железнодорожников» против «Атлетико» в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов.

Конечно, такой график сказывается физически. Полных предсезонных сборов не было у команды в этом году. Игроки, конечно, устают в таком графике играть.

Кто страшнее: «Атлетико» или «Бавария»? В такой коннотации нельзя рассуждать. Обе команды по-своему сильны. Будет тяжелая игра.

Стоит бояться всех: и Суареса, и Фелиша. Симеоне выстраивает такую игру, что «Атлетико» силён и командной игрой и личностями.