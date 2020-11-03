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«ЦСКА предлагал остаться». Гусев — после назначения в юношескую сборную

вчера, 12:52

Экс-футболист ЦСКА Ролан Гусев, вступивший на должность старшего тренера юношеской сборной России 2006 года рождения, поделился эмоциями от назначения.

Это приглашение от руководства РФС. Огромное им спасибо! Что касается целей, то они будут самыми высокими. В первую очередь ребята должны прогрессировать. И, конечно же, попадание на чемпионат Европы и победа в каждом матче. Будем выполнять задачи руководства.

Мы пообщались с руководством ЦСКА, они поняли мою позицию, одобрили её. Это определённые этапы тренерской карьеры. Конечно, мне предлагали и остаться, спросили про мою позицию. Мы очень хорошо и по-доброму пообщались. И Евгению Гинеру, и Роману Бабаеву говорю огромное спасибо! Именно они дали мне эту работу после футбольной карьеры. Большое спасибо и Олегу Корнаухову, всему тренерскому коллективу и мальчишкам, которые многое дали в понимании тренерской работы. Был счастлив с ними работать!

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 13:46
чему учить то будешь? как сам локти в стороны бросать?))))))))))
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 13:45
хорошо хоть не вместо чалова выйти))))))
shlomo
shlomo
вчера в 12:54
Удачи на новом поприще
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