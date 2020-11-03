«ЦСКА предлагал остаться». Гусев — после назначения в юношескую сборную

Экс-футболист ЦСКА , вступивший на должность старшего тренера юношеской сборной России 2006 года рождения, поделился эмоциями от назначения.

Это приглашение от руководства РФС . Огромное им спасибо! Что касается целей, то они будут самыми высокими. В первую очередь ребята должны прогрессировать. И, конечно же, попадание на чемпионат Европы и победа в каждом матче. Будем выполнять задачи руководства.