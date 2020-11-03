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Дзюба — об игре с «Лацио»: «Лучше выиграть, чем проиграть достойно»

вчера, 12:20
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио20:55 Не начался

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал предстоящий матч группового этапа Лиги чемпионов против «Лацио».

Сегодня мы подробно разберем «Лацио», но все мы смотрим Серию А и понимаем, что римляне — очень сильная и интересная команда, хоть и играет в пять защитников. Иммобиле — прекрасный нападающий и очень уверенный парень. Не сомневаюсь: нас ждет прекрасный матч.

Самое главное — матч должен пройти по сценарию нашей победы. Конечно, дома мы должны играть более агрессивно. У нас есть время на подготовку, и я уверен, что мы выберем правильную тактику.

Лучше выиграть, чем проиграть достойно.

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Все комментарии
Давайте думать
Давайте думать
вчера в 15:02
А ни кто не обратил внимание на...."Сегодня мы подробно разберем Лацио"?
СЕГОДНЯ карл, сегодня, игра, мать его, завтра!!!
Ааааааааааааа
112910415
112910415
вчера в 14:59
кто-то подготовил правильную речь
S.T.A.L.K.E.R.135
S.T.A.L.K.E.R.135
вчера в 13:59
Болтнун. Лучше вообще до игры молчать и игнорить журналистов что бы потом впросак не угодить)
Palex
Palex ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 13:38
Он намекает на игру Локо с Баварией.
Юрниекс1
Юрниекс1
вчера в 13:17
Дык вы и проигрываете не достойно. А когда вы достойно выигрывали,все уже забыли..
oFANATo
oFANATo
вчера в 13:16
А после матча с Брюгге (1:2) говорил совсем другое
Артем Дзюба: «Если вылетать из группы, то вылетать красиво» )))
Союзник противников
Союзник противников ответ Qatar Airways (раскрыть)
вчера в 13:06
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 13:05
    Х-м,"лучше выиграть,чем проиграть достойно"??? На что намекает,на часть побед "с душком"в РПЛ "Зенита"??? Вряд ли это тут прокатит,а вот везение,связанное с судейскими ошибками-возможно,ибо иногда ошибаются и в нашу сторону.
    Kongist
    Kongist
    вчера в 12:32
    Лучше вообще не играть в еврокубках, чтобы не опозориться 7-0.
    Семинольное
    Семинольное
    вчера в 12:29, ред.
    Сколько негатива с седьмого места, держащегося на безбородове.
    311
    311
    вчера в 12:29
    Лучше выиграть достойно, чем выиграть подло!)
    sv_1969
    sv_1969 ответ чемпионство с душком (раскрыть)
    вчера в 12:28
    А если не получится)))
    sv_1969
    sv_1969 ответ Qatar Airways (раскрыть)
    вчера в 12:27
    Круто сравнили! Похож)))
    Footbolista
    Footbolista ответ Qatar Airways (раскрыть)
    вчера в 12:27, ред.
    За спиной у Азмуна...
    particular
    particular
    вчера в 12:26
    Ну, выбор тактики традиционно не велик...
    А философ, нацеленный на агрессию - это, безусловно, проблема для Лацио..:))
    Qatar Airways
    Qatar Airways
    вчера в 12:25
    Если Дзюба лев, то из сказки о волшебнике Изумрудного города, который громко рычал на саблезубых тигров, а потом прятался за спиной у Элли, поджимая в страхе хвост.
    Footbolista
    Footbolista
    вчера в 12:25
    Может случиться третий вариант...недостойно проиграть...
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    вчера в 12:22
    Пока ни того, ни другого.
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 12:22
    сам додумался?))
    чемпионство с душком
    чемпионство с душком
    вчера в 12:22
    После поражения Дзюба скажет: лучше проиграть достойно, чем выиграть.
    КЭТиК
    КЭТиК
    вчера в 12:22
    Лучше пусть будет стыдно после победы.
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