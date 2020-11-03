Дзюба — об игре с «Лацио»: «Лучше выиграть, чем проиграть достойно»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал предстоящий матч группового этапа Лиги чемпионов против «Лацио».
Сегодня мы подробно разберем «Лацио», но все мы смотрим Серию А и понимаем, что римляне — очень сильная и интересная команда, хоть и играет в пять защитников. Иммобиле — прекрасный нападающий и очень уверенный парень. Не сомневаюсь: нас ждет прекрасный матч.
Самое главное — матч должен пройти по сценарию нашей победы. Конечно, дома мы должны играть более агрессивно. У нас есть время на подготовку, и я уверен, что мы выберем правильную тактику.
Лучше выиграть, чем проиграть достойно.
СЕГОДНЯ карл, сегодня, игра, мать его, завтра!!!
Ааааааааааааа
СЕГОДНЯ карл, сегодня, игра, мать его, завтра!!!
Ааааааааааааа
Артем Дзюба: «Если вылетать из группы, то вылетать красиво» )))
Артем Дзюба: «Если вылетать из группы, то вылетать красиво» )))
А философ, нацеленный на агрессию - это, безусловно, проблема для Лацио..:))
А философ, нацеленный на агрессию - это, безусловно, проблема для Лацио..:))