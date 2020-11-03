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Широков: «Семак не развивает „Зенит“ и сам как тренер не развивается»

вчера, 13:30

Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков порассуждал о проблемах петербургского клуба и работе главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака.

С «Зенитом» не происходит ничего такого, что нельзя было бы предсказать. Все давно об этом говорили, команда не развивалась. Была надежда, что после второго чемпионства поменяют манеру игры, к которой все уже приспособились. Нужно что-то менять, но пока идей не видно.

Семак не развивает «Зенит», к сожалению для него, и сам как тренер не развивается. Был первый хороший сезон, а затем стагнация. Мне кажется, он должен и может больше давать. Не знаю, с чем связано, что они так остановились и играют в футбол условной «Уфы» – бей вперёд, игра придёт. Это не для «Зенита».

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Все комментарии
DAD81
DAD81 ответ alboro (раскрыть)
вчера в 22:40
Так я и не оценивал Семака, как тренера. Я ответил на заявление, что Семак и в бытность игроком не был лидером. Был!
mortid
mortid
вчера в 22:22
А кто-то думал что он стоя у руля Зенита, в чемпионате где ходят пешком и сыграв две игры за неделю скулят, будет развиваться? Единственный плюс, подзаработал денег, а тренером так и не стал. Тот же Парфёнов, на мой взгляд, с таким составом не сливался бы с позором в ЛЧ. У Парфёнова есть мысль, а у Семака только Дзюба :D
nikot
nikot
вчера в 21:49
Откупился похоже Широков,ну пусть погуляет!
alex074
alex074
вчера в 21:35
Во-первых Широкову нужно о своих проблемах думать, а не сувать свой быдло-нос в чужие дела...А во-вторых Зенит и Семак сами разберутся.
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 20:51
Что-то давно вестей не было от РШ! Неужели все сошло с рук? И сразу - в критики!
DXTK
DXTK
вчера в 20:22
не учи ученого съешь пирога с бакланом печеного..................
протон1
протон1 ответ m5tcpcf5uusr (раскрыть)
вчера в 19:35
ну там особым можно тешки носить) я сам отмотал срок знаю) не все . там заглушки ставят спецблоковским например еси там по 2о8 ст
протон1
протон1 ответ Kosmos58 (раскрыть)
вчера в 19:33
спаллети или дик? я бы дика вернул.
протон1
протон1
вчера в 19:33
широков меньше бы бил по головам. и в суде дела свои решал
протон1
протон1 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 19:32
это тот кто бьёт по головам судей
Kosmos58
Kosmos58 ответ alexando1974 (раскрыть)
вчера в 19:24
Я бы вернул Спалетти!.
m5tcpcf5uusr
m5tcpcf5uusr
вчера в 19:23, ред.
Разве из СИЗО можно вещать?!.
alexando1974
alexando1974
вчера в 19:21
бей вперёд, игра придёт самому ненравиться такая игра но Семак подругому видимо неумеет! с тем же луческу боушем манчини игра нравилась больше!
только дело не в красоте типо а в результате))) кому как)
alboro
alboro ответ DAD81 (раскрыть)
вчера в 19:17
Кеп не коуч, созидать не вдохновлять
DAD81
DAD81 ответ shur (раскрыть)
вчера в 19:12
Категорически не согласен по Семаку - футболисту. Где он не был лидером? В ЦСКА? В ФК Москва? В Казани? Был и лидером, и капитаном. Такие специалисты как Долматов, Газзаев, Слуцкий, Бердыев и даже Хиддинк на Евро, доверяли именно ему капитанскую повязку.
Супервайзер
Супервайзер
вчера в 19:02
Вперёд, Газпрём!
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 19:00
А кто такой Широков?
particular
particular
вчера в 18:37
Так-то оно так... Но как же это гламурненько, когда подобный вердикт выносит такой эпатажный персонаж 😉
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 18:31
Бабки платят и ладно, стабильная заработная плата, соц.пакет,не мешки тягать,ни в пыли,ни вгрязи!!! Что еще надо,кому надо развиваться пожал-та читайте буквари или на запад в европу!!!! Если возьмут!!!!
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
вчера в 18:09
малком походу позорится в ЛЧ не хочет вот и косит вторую ЛЧ после завтрашнего
влета семаку дадут пинка
альсато
альсато
вчера в 17:40
Широков знает как развиваться-бей судью! (и дело в шляпе)
shur
shur
вчера в 17:40
...как не прискорбно это,но это 100% правда и как игрок Серега никогда
не был лидер,аккуратный,исполнительный,дисциплинированный ,но этого
добра в футболе навалом,для чемпионства маловато будет!!!
Пpoтив всех
Пpoтив всех
вчера в 17:20
    4RT
    4RT
    вчера в 17:16
    По башке ему настучи!
    Адвокат 76
    Адвокат 76
    вчера в 17:00
    А ведь это сказал гигант футбольной мысли, и будующая звезда Российской тюремной лиги по футболу(((((((((
    Давайте думать
    Давайте думать ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
    вчера в 16:37
    Оклад игроков!!!
    Знатог
    Знатог
    вчера в 16:31
    Говорят, Широкова приглашают в Ла Лигу (Лагерную Лигу). Будет там развиваться.
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал ответ yrasikos22 (раскрыть)
    вчера в 15:45
    Так кто вырос в "Зените" тогда?
    за
    за
    вчера в 15:45
    d_fincher
    d_fincher
    вчера в 15:44, ред.
    Как это по-зенитовски - приложить своих в спину. Все эти имена - Широков, Дзюба, Миллер, Медведев, Дюков... звенят. Но самое смешное, что Рома прав, если бы Зенит не тащили судьи, вар, фарм-клубы - то не было бы никакого "чемпиона". И мы видим чего он реально стоит, по матчам в ЛЧ. Чемпионы ТАК не играют.
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