Широков: «Семак не развивает „Зенит“ и сам как тренер не развивается»

Бывший полузащитник «Зенита» порассуждал о проблемах петербургского клуба и работе главного тренера сине-бело-голубых .

С «Зенитом» не происходит ничего такого, что нельзя было бы предсказать. Все давно об этом говорили, команда не развивалась. Была надежда, что после второго чемпионства поменяют манеру игры, к которой все уже приспособились. Нужно что-то менять, но пока идей не видно.

Семак не развивает «Зенит», к сожалению для него, и сам как тренер не развивается. Был первый хороший сезон, а затем стагнация. Мне кажется, он должен и может больше давать. Не знаю, с чем связано, что они так остановились и играют в футбол условной «Уфы» – бей вперёд, игра придёт. Это не для «Зенита».