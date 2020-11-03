Широков: «Семак не развивает „Зенит“ и сам как тренер не развивается»

Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков порассуждал о проблемах петербургского клуба и работе главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака.
С «Зенитом» не происходит ничего такого, что нельзя было бы предсказать. Все давно об этом говорили, команда не развивалась. Была надежда, что после второго чемпионства поменяют манеру игры, к которой все уже приспособились. Нужно что-то менять, но пока идей не видно.
Семак не развивает «Зенит», к сожалению для него, и сам как тренер не развивается. Был первый хороший сезон, а затем стагнация. Мне кажется, он должен и может больше давать. Не знаю, с чем связано, что они так остановились и играют в футбол условной «Уфы» – бей вперёд, игра придёт. Это не для «Зенита».
только дело не в красоте типо а в результате))) кому как)
только дело не в красоте типо а в результате))) кому как)
влета семаку дадут пинка
влета семаку дадут пинка
не был лидер,аккуратный,исполнительный,дисциплинированный ,но этого
добра в футболе навалом,для чемпионства маловато будет!!!https://youtu.be/NCxX70rUz4A
не был лидер,аккуратный,исполнительный,дисциплинированный ,но этого
добра в футболе навалом,для чемпионства маловато будет!!!