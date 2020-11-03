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Семак: «Будем надеяться, что удача будет на нашей стороне»

вчера, 13:44
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио20:55 Не начался

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о предстоящем матче группового этапа Лиги чемпионов против «Лацио».

Должны сделать всё возможное, что мы можем на сегодняшний день, чтобы добиться победы. Естественно, вопрос баланса всегда стоит, как и состава, и всех других факторов. Но все, кто выйдут на футбольное поле, отдадут все силы. А дальше — это футбол. Будем надеяться, что удача будет на нашей стороне.

Что касается схемы, которую мы использовали в прошлом сезоне с тремя защитниками, у нас был определенный набор игроков, который позволял это делать. Сейчас это стало гораздо сложнее ввиду индивидуальных возможностей того или иного футболиста и возможности играть на той или иной позиции. Это возможно, но очень сложно. Ввиду того, какими качествами обладают наши защитники, на мой взгляд, это видится очень маловероятным.

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Все комментарии
Kresi frok
Kresi frok ответ Footbolista (раскрыть)
вчера в 17:46
По фактам раз... Л ахаха))))
альсато
альсато
вчера в 17:45
Нет Сергей, не стоит хвататься Удачи за хвост, нужно чтоб даже судьи сказали: "молодцы черти"!
alexamit
alexamit ответ oFANATo (раскрыть)
вчера в 17:36
Что этого в Европе не будет!А если что-Миллер отключит газ!
alexamit
alexamit
вчера в 17:34
Оставь надежду с Лацио играя!
Давайте думать
Давайте думать
вчера в 16:19
Вот именно , что наши клубы на какую-то удачу расчитывают постоянно((((
В Европе расчитывают на мастерство своих игроков. А у нас авось вражина промахнется, авось закатим гол, тьфу!!!
112910415
112910415
вчера в 15:08
надеяться всегда надо
Beekeeper
Beekeeper
вчера в 14:39
Когда тренер не тянет а команда вообще ни о чем, остается только на удачу и надеяться.
Big krendel
Big krendel
вчера в 14:18
Удачи Зениту. Она должна вернуться.
oFANATo
oFANATo
вчера в 13:52
Тут не удача нужна, а как в РПЛ свои судьи и админресурс...
Qatar Airways
Qatar Airways
вчера в 13:50
Коли Вилков в ЛЧ не заявлен, то только на удачу и уповать осталось.
Footbolista
Footbolista
вчера в 13:49
Кроме как на удачу и на судей зениту надеется не на что...
mihaluch
mihaluch
вчера в 13:47
Надежды на выигрыш мало.
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