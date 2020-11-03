Дзюба: «Никто в мире не провел столько игр, сколько мы. Очень сложно»

Нападающий «Зенита» накануне матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лацио» посетовал на плотный график команды. Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что ни разу не слышал от Дзюбы жалобы на усталость.

Если Черчесов сказал, что усталости нет, значит, так и есть. Российские болельщики приводят аргументы, что все это отмазки, но нам непросто. Никто в мире не провел столько игр, сколько мы. Очень сложно. Я с таким впервые сталкиваюсь. Тут дело не в возрасте, а в том, что трудный график. Но нам нужно вместе пройти достойно этот путь, не раскачивая лодку, как некоторые пытаются.