Дзюба: «Никто в мире не провел столько игр, сколько мы. Очень сложно»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба накануне матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лацио» посетовал на плотный график команды. Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что ни разу не слышал от Дзюбы жалобы на усталость.
Если Черчесов сказал, что усталости нет, значит, так и есть. Российские болельщики приводят аргументы, что все это отмазки, но нам непросто. Никто в мире не провел столько игр, сколько мы. Очень сложно. Я с таким впервые сталкиваюсь. Тут дело не в возрасте, а в том, что трудный график. Но нам нужно вместе пройти достойно этот путь, не раскачивая лодку, как некоторые пытаются.
«Так много в вас величия,
Что не видать души.
Горды до неприличия,
До тошноты пусты…»
Элис Романова (с)
«Так много в вас величия,
Что не видать души.
Горды до неприличия,
До тошноты пусты…»
Элис Романова (с)
за это бабки немалые получаете,нытик!!!
за это бабки немалые получаете,нытик!!!
У барсы в прошлом сезоне 51 игра, например. В АПЛ 38 игр только в основном чемпионате против наших 30 туров в сезоне..
Или я пропустила что-то и Зенит дошел до финала ЛЧ, а сборная России стала финалистом какого-то мирового уровня турнира?
У барсы в прошлом сезоне 51 игра, например. В АПЛ 38 игр только в основном чемпионате против наших 30 туров в сезоне..
Или я пропустила что-то и Зенит дошел до финала ЛЧ, а сборная России стала финалистом какого-то мирового уровня турнира?
ПОЗОРИЩЕ! Когда даже по МАТЧ тв наши игроки находясь на сборах хвастаются как линяют из номеров гостиницы накинув на костюм спортивку, а пройдя холл на улице в машине ее снимают и едут кутить по ресторанам. А в рестеке они конечно пьют только минеральную водичку :))) и к бабам с кокосом ни-ни)
p.s. Кто устал тот отстал. Отставших не ждут. (кодекс Пиратов) :) ты Артемушка расскажи про усталось работникам сталелитейных цехов и шахтерам в забоях... они за твою ЗП просто плюнут тебе в лицо.
ПОЗОРИЩЕ! Когда даже по МАТЧ тв наши игроки находясь на сборах хвастаются как линяют из номеров гостиницы накинув на костюм спортивку, а пройдя холл на улице в машине ее снимают и едут кутить по ресторанам. А в рестеке они конечно пьют только минеральную водичку :))) и к бабам с кокосом ни-ни)
p.s. Кто устал тот отстал. Отставших не ждут. (кодекс Пиратов) :) ты Артемушка расскажи про усталось работникам сталелитейных цехов и шахтерам в забоях... они за твою ЗП просто плюнут тебе в лицо.
Дзюба глупость ляпнул, вот и всё
Локо и Краснодар тоже столько же игр сыграли, Краснодар так вообще полудублем выступает, с ними всё понятно, но позорно-трусливую игру я вижу пока только от Зенита
Дзюба глупость ляпнул, вот и всё
Локо и Краснодар тоже столько же игр сыграли, Краснодар так вообще полудублем выступает, с ними всё понятно, но позорно-трусливую игру я вижу пока только от Зенита
А то что там было когда-то сто лет назад вспоминать глупо.
ЦСКА вон на Бернабеу Реал опустил, и что с того?
Я говорю про текущее состояние Зенита и Локомотива
Питерские - полное дно и трусы, весь матч с Боруссией играли на отбой, с Брюгге наложили в штаны
Локомотив же норм сыграл гостевую игру с Зальцбургом и при должной реализации своих моментов Баварию эту мог и обыграть. По крайней мере на ничью точно наиграли.
Зенит же набрал 0 очков заслуженно, смотреть на них противно.
А то что там было когда-то сто лет назад вспоминать глупо.
ЦСКА вон на Бернабеу Реал опустил, и что с того?
Я говорю про текущее состояние Зенита и Локомотива
Питерские - полное дно и трусы, весь матч с Боруссией играли на отбой, с Брюгге наложили в штаны
Локомотив же норм сыграл гостевую игру с Зальцбургом и при должной реализации своих моментов Баварию эту мог и обыграть. По крайней мере на ничью точно наиграли.
Зенит же набрал 0 очков заслуженно, смотреть на них противно.
Возьмем к примеру - АПЛ. 38 туров, 2 кубка, нет отдыха зимой как такового.
РПЛ - 30 туров, кубок с одноматчевым противостоянием, не играют 2.5 месяца посреди сезона. У англичан 2 матча в неделю - это обычное дело
Возьмем к примеру - АПЛ. 38 туров, 2 кубка, нет отдыха зимой как такового.
РПЛ - 30 туров, кубок с одноматчевым противостоянием, не играют 2.5 месяца посреди сезона. У англичан 2 матча в неделю - это обычное дело