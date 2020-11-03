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Дзюба: «Никто в мире не провел столько игр, сколько мы. Очень сложно»

вчера, 12:34
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио20:55 Не начался

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба накануне матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лацио» посетовал на плотный график команды. Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что ни разу не слышал от Дзюбы жалобы на усталость.

Если Черчесов сказал, что усталости нет, значит, так и есть. Российские болельщики приводят аргументы, что все это отмазки, но нам непросто. Никто в мире не провел столько игр, сколько мы. Очень сложно. Я с таким впервые сталкиваюсь. Тут дело не в возрасте, а в том, что трудный график. Но нам нужно вместе пройти достойно этот путь, не раскачивая лодку, как некоторые пытаются.

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Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 20:46
а в какие "игры" пан Дзюба имел поиграть больше всех? Может в Блэкджек или в буру?
Альфи
Альфи ответ Блоссия (раскрыть)
вчера в 20:10
Просто он непроходимо тупой, просто думать или что сопоставить, это для него тяжкий труд, да еще и Зенит считает центром мироздания, короче полный унитaз амбиций...
«Так много в вас величия,
Что не видать души.
Горды до неприличия,
До тошноты пусты…»
Элис Романова (с)
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 20:07
Пардон,что влез в ваш диалог, а и мел ввиду раз ты считаеш ,что в Питере все самое лучшее ,это твое право, Питер действительно очень красивый ,великий,героический город,город Ленинград. Хотя в России очень много хороших других городов,с уважением к Ленинграду ,городу герою!!!!!!!
Agamaga
Agamaga
вчера в 20:06
Зюба играет по 70 матчей за сезон - это рекорд! Никто столько не играет!!!
Дмитрий Роганов
Дмитрий Роганов
вчера в 19:58
все в равных условиях
Альфи
Альфи
вчера в 19:47
разуй глаза и посмотри сколько и КАК ( с полной отдачей, а не с помощью пенальти подаренных вам судьями) играют в Англии....
протон1
протон1
вчера в 19:38
тут с ним соглашусь. хоть и ненавижу его за понты и сарказмы.
star1970
star1970 ответ zooveterinar (раскрыть)
вчера в 18:53, ред.
Дружище я не понял что ты написал в этих 6 словах. Краткость конечно сестра таланта но не настолько. Если не трудно разширьте вопрос немного. Или ответ .
zooveterinar
zooveterinar ответ star1970 (раскрыть)
вчера в 18:43
Так значит так, может и лудшее.
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 18:42
Дзюба молодец!!!! Чувак по-ходу сюмором прикалуется как может, такое ляпнуть , в квне играть надо!!!
альсато
альсато ответ star1970 (раскрыть)
вчера в 18:16
перестань искать отмазки!....играете вы слабо в евро-турнире-и это факт! (и сыгранные матчи-тут не при чем)
альсато
альсато ответ shur (раскрыть)
вчера в 18:10
Коллега!...Сеньора (Блоссия) права!...Эта мадемуазель знает футбол!..и то,что "футболисту"- мешает.))))
альсато
альсато
вчера в 17:59
Как говаривал Давид Кипиани: (после вылета (одного) из кубка кубков) нам не хватило опыта, потому что проводим немного матчей!....здесь же случай иной))))))
shur
shur ответ Блоссия (раскрыть)
вчера в 17:53
...уважаемая мисс или мадам,там даже Федька Смолов как ужаленный носился,там по другому нельзя,продадут,опять таки менталитет иноземный!!!
shur
shur
вчера в 17:48
...если бы вы играли все 90 минут,а то вот именно "проводите",да ещё
за это бабки немалые получаете,нытик!!!
star1970
star1970 ответ Блоссия (раскрыть)
вчера в 17:40
Нет это спартак дошёл до финала ЛЧ. Просто вы женщина и вам простительно . Просто Зенит провёл за определённый период больше игр чем кто то другой. Для вас подробней ---Есть отрезок от А до Б и в этом отрезке одна команда сыграла больше матчей чем все . ПОнятно что это отговорка от Дзюбы . Но факт есть фактом как например 18---1 . Кудаж тут денишься.
Блоссия
Блоссия
вчера в 17:13, ред.
Я не поняла про "никто в мире не провел столько игр, сколько мы".
У барсы в прошлом сезоне 51 игра, например. В АПЛ 38 игр только в основном чемпионате против наших 30 туров в сезоне..
Или я пропустила что-то и Зенит дошел до финала ЛЧ, а сборная России стала финалистом какого-то мирового уровня турнира?
An Jo
An Jo
вчера в 16:51
За такие бабки подобное нытьё звучит как нелепая детская отмазка. И про лодку тоже перегибает, максимум на что тянет Зенит в реалиях еврокубков - это плот, на котором каждый пытается грести в свою сторону, а Дзюба плывет рядом на шикарной яхте, попивая винишко.
star1970
star1970 ответ d_fincher (раскрыть)
вчера в 16:40
А он прав. Вы большая деревня . А Питер строился как столица и был столицей. Всё лучшее в Питере .
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 16:34
Отдохнуть просто надр и не держаться за место в составе , как за ручку топорище. Поехал бы куда , или просто с семьей провел время. А там гляди и опять бы все наладилось и получаться стало. А возраст...??? Вон Ибрагимович и возраст , и играет и еще как играет...!!!!
KamazOMvMOZG
KamazOMvMOZG
вчера в 16:16, ред.
Чтобы не уставать нужно форму держать, а как же ее держать когда постоянно водка, пиво и вино с бабами да еще и этот кокос проклятый мешает нашим звездам хоть раз в жизни Набрать эту самую отличную форму!
ПОЗОРИЩЕ! Когда даже по МАТЧ тв наши игроки находясь на сборах хвастаются как линяют из номеров гостиницы накинув на костюм спортивку, а пройдя холл на улице в машине ее снимают и едут кутить по ресторанам. А в рестеке они конечно пьют только минеральную водичку :))) и к бабам с кокосом ни-ни)
p.s. Кто устал тот отстал. Отставших не ждут. (кодекс Пиратов) :) ты Артемушка расскажи про усталось работникам сталелитейных цехов и шахтерам в забоях... они за твою ЗП просто плюнут тебе в лицо.
145532
145532 ответ Wolf77785 (раскрыть)
вчера в 16:15
Хм, а где тогда хвалёные игроки по 60 млн, которые должны тащить, где ротация, молодёжь (которая должна рвать и метать и искать своего "Холанда", которые будут показывать себя из академии, как Аршавин и Кержаков?) , почему восстановление не проходит быстро, где подготовка и чем занимается менеджмент? Много вопросов. Тут системное, но если так играть и жаловаться, то уж тут можно говорить о уровне и сравнивать с прошлыми результатами(каких долгое время нет в Еврокубках) . А если ровняться на топ клубы, то уж извольте чуть ли не каждый день играть и тренироваться.
за
за
вчера в 15:43
Артемий все-таки хочет на пенсию. Не тянет. Устал. Пора.
kolpankolpan
kolpankolpan
вчера в 15:42
И с чего-бы такая оголтелая истерия на Дзюбу???
d_fincher
d_fincher
вчера в 15:42
Дзюба действительно стал очень зенитвцем. Весь это гигантизм (Мы творим историю! Мы сыграли больше всех матчей в мире" В РПЛ Месси забил бы не намного больше меня!), все эти понты - чисто газпромское явление.
Медив
Медив ответ Wolf77785 (раскрыть)
вчера в 15:34
Был момент, когда они в воскресенье играли матч чемпа, во вторник играли кубок с Челси, а в четверг матч Лиги Европы. 3 матча за пять дней. Вот это тяжелый график
Медив
Медив ответ Wolf77785 (раскрыть)
вчера в 15:31
У Тоттенхэма в этом году был отрезок, когда они сыграли 8 матчей за 21 день. Так что Дзюба насчет "больше всех в мире" не привирал бы
Killofwrath
Killofwrath ответ zenit_forever2014 (раскрыть)
вчера в 15:29, ред.
в Локо Лёха Миранчук сделал куда больше, чем Дзюба)
Дзюба глупость ляпнул, вот и всё
Локо и Краснодар тоже столько же игр сыграли, Краснодар так вообще полудублем выступает, с ними всё понятно, но позорно-трусливую игру я вижу пока только от Зенита
Killofwrath
Killofwrath ответ zenit_forever2014 (раскрыть)
вчера в 15:23
    Killofwrath
    Killofwrath ответ zenit_forever2014 (раскрыть)
    вчера в 15:21
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