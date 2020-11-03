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Мусаев: «„Севилья“ — одна из лучших команд Европы прошедшего сезона»

вчера, 21:59
СевильяЛоготип футбольный клуб Севилья-:-Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар23:00 Не начался

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился мнением о предстоящем матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Севильи».

«Севилья» — одна из лучших команд Европы прошедшего сезона в плане результата и качества. Ожидаем тяжелый и энергозатратный матч. Сыграть здесь — это большой опыт. Соперник очень разнообразен, сочетает комбинационную игру и высокий прессинг. Многие атаки идут через фланг, также они используют активный прессинг. Слабых сторон не так много, но они есть.

Кабелла не полетел с нами, а Марков здесь, несколько дней тренируются в общей группе. Вандерсон и Классон тоже здесь, но они еще не готовы выходить в стартовом составе.

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Все комментарии
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 22:55
Давай Краснодар, не отставай от локо, ждем от вас очков в матче с Севильей.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 22:52
Краснодару ничего не светит в этой группе!
Legend 6
Legend 6
вчера в 22:49
Севилья в кубках играет очень здорово.
mihaluch
mihaluch
вчера в 22:39
Краснодар будет цепляться за ЛЕ.
Justas Weiss7
Justas Weiss7
вчера в 22:36
что происходит с Краснодаром? достойно прошли элиминации ЛЧ и тут брах! ....
beefs
beefs
вчера в 22:04
значит опять проигрыш...
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