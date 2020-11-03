Главный тренер «Краснодара» поделился мнением о предстоящем матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Севильи».

«Севилья» — одна из лучших команд Европы прошедшего сезона в плане результата и качества. Ожидаем тяжелый и энергозатратный матч. Сыграть здесь — это большой опыт. Соперник очень разнообразен, сочетает комбинационную игру и высокий прессинг. Многие атаки идут через фланг, также они используют активный прессинг. Слабых сторон не так много, но они есть.

Кабелла не полетел с нами, а Марков здесь, несколько дней тренируются в общей группе. Вандерсон и Классон тоже здесь, но они еще не готовы выходить в стартовом составе.