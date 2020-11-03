Мостовой: «Шансы у „Локомотива“ против „Атлетико“ небольшие»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой поделился мнением о предстоящем матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Локомотивом» и «Атлетико».

Шансы у «Локомотива» небольшие, всё-таки «Атлетико» тоже сделал какие-то выводы от поражения 0:4 от «Баварии». Мадридцы после этого выиграли две игры, они встрепенулись в чемпионате, и, зная, что «Локо» сейчас находится не совсем в хорошем состоянии, шансов на победу у «Атлетико» больше. Но я не вижу причин бояться того, что «Локомотив» могут разнести. Нет, игра будет тяжелая, но можно сыграть строго в обороне, как в принципе они и играли с «Баварией». Поэтому если и проиграют, то только в один мяч.

Есть тревога за то, что Чорлука не примет участия в сегодняшнем матче, потому что всё-таки центр защиты у «Локомотива» относительно молодой. Но можно же не качеством сыграть, а количеством, почему бы не поставить 5 защитников? Надо пробовать взломать и отбиваться. Разрушать всегда легче, чем строить.

У всех игроков «Локомотива» есть шансы забить. Зе Луиш как раз тот футболист, который может принять, обострить, побороться. Ему присуща спортивная наглость. Перед игрой с «Баварией» я сказал: «Нужен Зе Луиш!» Меня, видимо, услышали, и он играл.