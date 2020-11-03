ГлавнаяНовости

Мостовой: «Шансы у „Локомотива“ против „Атлетико“ небольшие»

вчера, 19:48
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой поделился мнением о предстоящем матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Локомотивом» и «Атлетико».

Шансы у «Локомотива» небольшие, всё-таки «Атлетико» тоже сделал какие-то выводы от поражения 0:4 от «Баварии». Мадридцы после этого выиграли две игры, они встрепенулись в чемпионате, и, зная, что «Локо» сейчас находится не совсем в хорошем состоянии, шансов на победу у «Атлетико» больше. Но я не вижу причин бояться того, что «Локомотив» могут разнести. Нет, игра будет тяжелая, но можно сыграть строго в обороне, как в принципе они и играли с «Баварией». Поэтому если и проиграют, то только в один мяч.

Есть тревога за то, что Чорлука не примет участия в сегодняшнем матче, потому что всё-таки центр защиты у «Локомотива» относительно молодой. Но можно же не качеством сыграть, а количеством, почему бы не поставить 5 защитников? Надо пробовать взломать и отбиваться. Разрушать всегда легче, чем строить.

У всех игроков «Локомотива» есть шансы забить. Зе Луиш как раз тот футболист, который может принять, обострить, побороться. Ему присуща спортивная наглость. Перед игрой с «Баварией» я сказал: «Нужен Зе Луиш!» Меня, видимо, услышали, и он играл.

Все новости
Быстров: «Отсутствие игры у „Локо“? У „Атлетико“ игроки по 100 млн евро!»
Сегодня, 01:54 Комментарии3
Булыкин: «Самое главное для „Локомотива“ — не выпадать из обоймы»
Сегодня, 00:43 Комментарии2
Ничья, которая сродни победе. ВАР и Гильерме помогли «Локомотиву» добыть важное очко против «Атлетико»
Сегодня, 00:40Сергей Иванов в блоге Оценочные сужденияКомментарии6
Широков: «У „Локомотива“ большие шансы выйти в плей-офф Лиги Европы»
Сегодня, 00:24 Комментарии5
Кикнадзе: «Закончим группу и потом поговорим»
Сегодня, 00:00 Комментарии4
Николич: «Нужно играть в РПЛ с той же дисциплиной, как в Лиге чемпионов»
Вчера, 23:41 Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
нечитайло
нечитайло
вчера в 23:17
1-1 выстояли
Палыч82
Палыч82
вчера в 23:07
Ну да, конечно, же Мостового читал тренерский штаб, когда состав на мюнхенцев определял.
ДСА
ДСА
вчера в 21:07
Шансик конечно есть.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 20:17
До свистка они есть всегда.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 20:12
Даже небольшие шансы это всё равно шанс.
Bеликий Кня3ь
Bеликий Кня3ь
вчера в 19:59
А мы то все думали, что огромные, ахаха)
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ VAN ARM (раскрыть)
вчера в 19:56
Может ты только одно в комментарии написал? Если так, то они ставят флуд
Justas Weiss7
Justas Weiss7
вчера в 19:55
зеро - зеро могут сыграть
протон1
протон1
вчера в 19:52
убежден что локомотив будут избивать на поле. что тут скрывать?
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 19:48, ред.
Это да. Шансы есть, но думаю, что Атлетико Мадрид выиграет
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100