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Евсеев: «Ждём от „Локо“ продолжения той игры, которая была с „Баварией“»

вчера, 20:55
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Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поделился ожиданиями от предстоящего матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Локомотивом» и «Атлетико».

Чего ждать от матча? Ждать продолжения той игры, которая была с «Баварией», только футболисты должны забрать очки. С «Атлетико» не впервые встречается «Локомотив», есть понимание, как соперник играет и, наверное, есть свои задумки на игру. Сыграет ли свою роль опыт прежних встреч с «Атлетико»? Любая игра в Лиге чемпионов даёт пищу для тренерского штаба, лучше увидеть свой уровень, играя с лучшими командами.

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Все комментарии
протон1
протон1
вчера в 21:20
вынеусут локомотив вверх тормашкой сейчас. вот чего ожидать. да нет футбола и не будет у нас . пока во главе рыба тухнет
drug01
drug01
вчера в 21:05
Если силы не кончились будет борьба.....
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 20:59
Можно только надеется
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