Евсеев: «Ждём от „Локо“ продолжения той игры, которая была с „Баварией“»

Бывший главный тренер «Уфы» поделился ожиданиями от предстоящего матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Локомотивом» и «Атлетико».

Чего ждать от матча? Ждать продолжения той игры, которая была с «Баварией», только футболисты должны забрать очки. С «Атлетико» не впервые встречается «Локомотив», есть понимание, как соперник играет и, наверное, есть свои задумки на игру. Сыграет ли свою роль опыт прежних встреч с «Атлетико»? Любая игра в Лиге чемпионов даёт пищу для тренерского штаба, лучше увидеть свой уровень, играя с лучшими командами.