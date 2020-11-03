Глушаков дал «Локомотиву» совет, как остановить Жоау Фелиша

Полузащитник «Химок» поделился мнением о матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Локомотивом» и «Атлетико». Кроме того, Глушаков дал «железнодорожникам» совет, как сдержать хавбека «матрасников» .

«Локомотив» должно прорвать в Лиге чемпионов, команда должна постараться нарушить безвыигрышную серию. С «Баварией» была запредельная самоотдача, евроочки нужны для российского футбола.

Чорлуки будет не хватать, это потеря, капитан. Как играть против Жоау Фелиша? Плотно, насытить центр обороны, в такой сэндвич взять его. Понятное дело, что в контратаках тяжело будет против него.