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Глушаков дал «Локомотиву» совет, как остановить Жоау Фелиша

вчера, 21:10
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Полузащитник «Химок» Денис Глушаков поделился мнением о матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Локомотивом» и «Атлетико». Кроме того, Глушаков дал «железнодорожникам» совет, как сдержать хавбека «матрасников» Жоау Фелиша.

«Локомотив» должно прорвать в Лиге чемпионов, команда должна постараться нарушить безвыигрышную серию. С «Баварией» была запредельная самоотдача, евроочки нужны для российского футбола.

Чорлуки будет не хватать, это потеря, капитан. Как играть против Жоау Фелиша? Плотно, насытить центр обороны, в такой сэндвич взять его. Понятное дело, что в контратаках тяжело будет против него.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 22:55
Фелиш не забил...
Twisted
Twisted
вчера в 22:49
Глушаков иди ка в баню
Legend 6
Legend 6
вчера в 22:29
Здравствуйте! Сегодня вторник и наша традиционная рубрика "Советы из Глушака".
Groove000
Groove000
вчера в 22:08
Банщик мутит сэндвичи с Промесом и остальными, смотреть онлайн и без регистрации
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 21:18
Насытили , но голешник уже пустили. Видно не тем насыщали.
112910415
112910415
вчера в 21:16
лишь бы успели прочитать важнейший совет !
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 21:15
Ни кого им не остановить!
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